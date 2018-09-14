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  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Венеция
2:3
Конец матча
Беневенто
0'
17' Желтая карточка
Маджио Кристиан
0:1
26' Гол
Filippo Bandinelli
0:2
45' Гол
Filippo Bandinelli
1:2
49' Гол
Гейхо Алекс
1:3
52' Гол
Тельо Андрес
2:3
67' Пенальти
Читро Никола
71' Желтая карточка
Риччи Федерико
75' Желтая карточка
Marco Modolo
80' Желтая карточка
Домицци Мауриццио
89' Желтая карточка
Асенсио Рауль
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Асенсио Рауль получил желтую карточку от судьи
86'
Венеция делает замену. Анджелкович Синиша уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
80'
Беневенто делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
76'
Беневенто делает замену. Кода Массимо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
76'
Венеция делает замену. Marco Modolo уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Риччи Федерико получил желтую карточку от судьи
70'
Беневенто делает замену. Тельо Андрес уходит с поля, а Дель Пинто Лоренцо выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Читро Никола из команды Венеция забивает с точки!
57'
Венеция делает замену. Пинато Марко уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Тельо Андрес бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Гейхо Алекс бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Filippo Bandinelli бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Filippo Bandinelli бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Маджио Кристиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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