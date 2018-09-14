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Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
17' Желтая карточкаМаджио Кристиан
0:1
26' ГолFilippo Bandinelli
0:2
45' ГолFilippo Bandinelli
1:2
49' ГолГейхо Алекс
1:3
52' ГолТельо Андрес
2:3
67' ПенальтиЧитро Никола
71' Желтая карточкаРиччи Федерико
75' Желтая карточкаMarco Modolo
80' Желтая карточкаДомицци Мауриццио
89' Желтая карточкаАсенсио Рауль
|
17'
26'
0:1
45'
0:2
49'
1:2
52'
1:3
67'
2:3
71'
75'
89'
Состав команд
13
Marco
Modolo
14
Пинато
Марко
19
Гейхо
Алекс
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 20 Ди Мариано Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 5 Копполаро Мауро Защитник
- 8 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 28 Читро Никола Полузащитник
- 18 Сегре Джакопо Полузащитник
- 27 Дзампано Джузеппе Полузащитник
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 32 Giacomo Vrioni
- 30 Lorenzo Migliorelli
- 1 Davide Facchin
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Биллонг Жан-Клод Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 8 Тельо Андрес Полузащитник
- 10 Виола Николас Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Pier Graziano Gori Вратарь
- 12 Lorenzo Montipo Вратарь
- 5 Антей Лука Защитник
- 7 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 17 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 28 Вольпичелли Джованни Полузащитник
- 4 Дель Пинто Лоренцо Полузащитник
- 18 Гьямфи Брайт Полузащитник
- 29 Асенсио Рауль Нападающий
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 21 Cy Goddard
- 2 Luca Sparandeo
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 05.08.2018 Венеция 0:1 Судтироль К
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Эмполи 3:2 Венеция СB
Беневенто (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 05.08.2018 Беневенто 3:1 Имолезе К
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
- 11.03.2018 Фиорентина 1:0 Беневенто СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
Венеция
Беневенто
-
5 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|4.
|Падова
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Пескара
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кротоне
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|7.
|Специя
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Фоджа
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|9.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Лечче
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|11.
|Палермо
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Кремонезе
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Верона
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Брешия
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Карпи
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Асенсио Рауль получил желтую карточку от судьи
86'
Венеция делает замену. Анджелкович Синиша уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
80'
Беневенто делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
80'
Домицци Мауриццио получил желтую карточку от судьи
76'
Беневенто делает замену. Кода Массимо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
76'
Венеция делает замену. Marco Modolo уходит с поля, а Марсура Давиде выходит на его замену.
75'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
71'
Риччи Федерико получил желтую карточку от судьи
70'
Беневенто делает замену. Тельо Андрес уходит с поля, а Дель Пинто Лоренцо выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Читро Никола из команды Венеция забивает с точки!
57'
Венеция делает замену. Пинато Марко уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Тельо Андрес бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Гейхо Алекс бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Filippo Bandinelli бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Filippo Bandinelli бьет в цель!
17'
Маджио Кристиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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