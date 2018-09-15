- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
Конец матча
23' Желтая карточкаФранциско Косенза
67' Желтая карточкаКальдерони Марко
1:0
70' ГолMichele Cavion
74' Желтая карточкаАрдеманьи Маттео
79' Желтая карточкаНинкович Никола
85' Желтая карточкаФраттези Давиде
|
67'
70'
1:0
74'
79'
85'
Состав команд
Ascoli Calcio 1898 FC 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 2 Валентини Науэль Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 37 Лавероне Лоренцо Защитник
- 17 Michele Cavion Полузащитник
- 16 Казарини Федерико Полузащитник
- 30 Фраттези Давиде Полузащитник
- 7 Бальдини Энрико Полузащитник
- 11 Нинкович Никола Нападающий
- 32 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Перуччини Филиппо Вратарь
- 27 Валеау Лоренцо Защитник
- 15 Danilo Quaranta Защитник
- 14 Emanuele Padella Защитник
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 13 Pierre Desire Zebli Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- 21 Беретта Джакомо Нападающий
- 12 Alessandro Bacci
Лечче 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Marco Bleve Вратарь
- 28 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 16 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 5 Франциско Косенза Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 30 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 6 Andrea Arrigoni Полузащитник
- 4 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 8 Marco Mancosu Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 24 Венути Лоренцо Защитник
- 23 Табанелли Андреа Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 13 Хайе Том Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- 11 Торомино Джузеппе Нападающий
- 29 Marco Armellino
- 15 Antonio Marino
- 10 Franco Lepore
- 21 Radoslav Tsonev
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Предыдущие игры
Ascoli Calcio 1898 FC (последний матч: +0 =0 -1)
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
Лечче (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Дженоа 4:0 Лечче К
- 07.08.2018 Лечче 1:0 ФералпиСало К
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 06.05.2018 Грумельезе 2:1 Лечче СД
- 06.05.2018 Монополи 4:1 Лечче СC
- 29.04.2018 Лечче 1:0 Паганезе СC
- 29.04.2018 Лечче 3:2 Романезе СД
- 22.04.2018 Реццато 1:1 Лечче СД
- 15.04.2018 Лечче 2:0 Фонди СC
- 08.04.2018 Лечче 2:0 Дарфо-Боарио СД
- 08.04.2018 Реджина 0:1 Лечче СC
- 31.03.2018 Лечче 1:1 Сиракуза СC
- 29.03.2018 Чиливерге Маццано 0:1 Лечче СД
- 25.03.2018 Лечче 2:2 Левико Терме СД
- 25.03.2018 Казертана 1:0 Лечче СC
- 22.03.2018 Лечче 2:2 Фиделис Андрия СC
- 19.03.2018 Козенца 0:1 Лечче СC
Ascoli Calcio 1898 FC
Лечче
-
2 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Пескара
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|6.
|Падова
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кротоне
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Фоджа
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|10.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Палермо
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Брешия
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Верона
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Карпи
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Фраттези Давиде получил желтую карточку от судьи
83'
Лечче делает замену. Кальдерони Марко уходит с поля, а Венути Лоренцо выходит на его замену.
81'
Асколи делает замену. Лавероне Лоренцо уходит с поля, а Де Сантис Иван выходит на его замену.
79'
Нинкович Никола получил желтую карточку от судьи
74'
Ардеманьи Маттео получил желтую карточку от судьи
71'
Лечче делает замену. Скавоне Мануэль уходит с поля, а Паломби Симоне выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Michele Cavion бьет в цель!
67'
Кальдерони Марко получил желтую карточку от судьи
65'
Лечче делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Andrea La Mantia выходит на его замену.
63'
Асколи делает замену. Бальдини Энрико уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
58'
Асколи делает замену. Ланни Иван уходит с поля, а Перуччини Филиппо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Франциско Косенза получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация