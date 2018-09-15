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  5. Серия B
Стадион:
Ascoli Calcio 1898 FC
1:0
Конец матча
Лечче
0'
23' Желтая карточка
Франциско Косенза
67' Желтая карточка
Кальдерони Марко
1:0
70' Гол
Michele Cavion
74' Желтая карточка
Ардеманьи Маттео
79' Желтая карточка
Нинкович Никола
85' Желтая карточка
Фраттези Давиде
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Фраттези Давиде получил желтую карточку от судьи
83'
Лечче делает замену. Кальдерони Марко уходит с поля, а Венути Лоренцо выходит на его замену.
81'
Асколи делает замену. Лавероне Лоренцо уходит с поля, а Де Сантис Иван выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Нинкович Никола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Ардеманьи Маттео получил желтую карточку от судьи
71'
Лечче делает замену. Скавоне Мануэль уходит с поля, а Паломби Симоне выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Michele Cavion бьет в цель!
Желтая карточка
67'
Кальдерони Марко получил желтую карточку от судьи
65'
Лечче делает замену. Петтинари Стефано уходит с поля, а Andrea La Mantia выходит на его замену.
63'
Асколи делает замену. Бальдини Энрико уходит с поля, а Беретта Джакомо выходит на его замену.
58'
Асколи делает замену. Ланни Иван уходит с поля, а Перуччини Филиппо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Франциско Косенза получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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