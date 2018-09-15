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  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
2:0
Конец матча
Специя
0'
1:0
16' Пенальти
Терранова Эмануэле
2:0
21' Гол
Andrea Brighenti
28' Желтая карточка
Matteo Ricci II
72' Желтая карточка
Терци Клаудио
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Крешич Антон выходит на его замену.
76'
Специя делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Emmanuel Quartsin Gyasi выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
65'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Эммерс Сиан выходит на его замену.
59'
Специя делает замену. Мора Лука уходит с поля, а Крими Марко выходит на его замену.
46'
Специя делает замену. Пьерини Николас уходит с поля, а Бидуи Софьян выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Matteo Ricci получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Andrea Brighenti бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Терранова Эмануэле из команды Кремонезе забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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