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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Джованни Цини
1:0
16' ПенальтиТерранова Эмануэле
2:0
21' ГолAndrea Brighenti
28' Желтая карточкаMatteo Ricci II
72' Желтая карточкаТерци Клаудио
|
16'
1:0
21'
2:0
28'
59'
72'
Состав команд
14
Vasile
Mogos
Кремонезе 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 11 Кроче Даниэле Полузащитник
- 8 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 18 Michele Castagnetti Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 24 Дель Фабро Дарио Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 34 Бултам Реда Полузащитник
- 27 Эммерс Сиан Полузащитник
- 10 Paulinho XX
- 21 Gabriel Strefezza
- 12 Giacomo Volpe
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 22 Манфредини Никколо Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 4 Кривелло Роберто Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 8 Matteo Ricci II Полузащитник
- 6 Мора Лука Полузащитник
- 21 David Okereke Нападающий
- 9 Галабинов Андрей Нападающий
- 7 Пьерини Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Tommaso Augello Защитник
- 13 Капрадосси Элио Защитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 24 Luca Vignali Полузащитник
- 33 Бароне Симоне Полузащитник
- 15 Крими Марко Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 11 Emmanuel Quartsin Gyasi Нападающий
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- 32 Adugna Bachini
- 17 Гудьонсен Свейнн
- 12 Axel Desjardins
- 20 Simone Bastoni
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +1 =10 -9)
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 05.08.2018 Кремонезе 3:3 Пиза К
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.05.2018 Чезена 1:0 Кремонезе СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
Специя (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 08.09.2018 Специя 2:1 Сампдория ТМК
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 12.08.2018 Специя 0:1 СПАЛ 2013 К
- 04.08.2018 Специя 2:1 Самбенедеттезе К
- 28.07.2018 Специя 2:2 Эмполи ТМК
- 18.05.2018 Специя 0:2 Парма СB
- 11.05.2018 Авеллино 1:0 Специя СB
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
- 10.03.2018 Специя 1:1 Тернана СB
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе Серия B
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя Серия B
- 02.10.2011 Кремонезе 3:2 Специя Серия C1 B
- 17.10.2010 Кремонезе 2:2 Специя Серия C1 A
Кремонезе
Специя
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 16
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 21
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Пескара
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|6.
|Падова
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кротоне
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Фоджа
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|10.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Палермо
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Брешия
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Верона
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Карпи
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Крешич Антон выходит на его замену.
76'
Специя делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Emmanuel Quartsin Gyasi выходит на его замену.
72'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
65'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Эммерс Сиан выходит на его замену.
59'
Специя делает замену. Мора Лука уходит с поля, а Крими Марко выходит на его замену.
46'
Специя делает замену. Пьерини Николас уходит с поля, а Бидуи Софьян выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Matteo Ricci получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Andrea Brighenti бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Терранова Эмануэле из команды Кремонезе забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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