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  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
2:0
Конец матча
Козенца
0'
7' Желтая карточка
Luca Verna
34' Желтая карточка
Адорни Давиде
57' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
58' Желтая карточка
Luca Palmiero
1:0
67' Пенальти
Йори Мануэль
74' Желтая карточка
Бранка Симоне
81' Желтая карточка
Паскали Мануэль
2:0
82' Пенальти
Йори Мануэль
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Читтаделла делает замену. Mattia Finotto уходит с поля, а Панико Джузеппе выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Йори Мануэль из команды Читтаделла забивает с точки!
Желтая карточка
81'
Паскали Мануэль получил желтую карточку от судьи
75'
Козенца делает замену. Matteo Legittimo уходит с поля, а Matteo Di Piazza выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
72'
Читтаделла делает замену. Стефано Скаппини уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
67'
Козенца делает замену. Luca Palmiero уходит с поля, а Мирко Бруччини выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Йори Мануэль из команды Читтаделла забивает с точки!
66'
Козенца делает замену. Дермаку Кастриот уходит с поля, а Паскали Мануэль выходит на его замену.
60'
Читтаделла делает замену. Federico Proia уходит с поля, а Бранка Симоне выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Luca Palmiero получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Тутино Дженнаро получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Luca Verna получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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