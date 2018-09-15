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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
2:0
Конец матча
7' Желтая карточкаLuca Verna
34' Желтая карточкаАдорни Давиде
57' Желтая карточкаТутино Дженнаро
58' Желтая карточкаLuca Palmiero
1:0
67' ПенальтиЙори Мануэль
74' Желтая карточкаБранка Симоне
81' Желтая карточкаПаскали Мануэль
2:0
82' ПенальтиЙори Мануэль
|
7'
34'
57'
58'
67'
1:0
74'
81'
82'
2:0
Состав команд
18
Mirko
Drudi
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Палеари Альберто Вратарь
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 18 Mirko Drudi Защитник
- 5 Адорни Давиде Защитник
- 24 Luca Ghiringhelli Защитник
- 21 Federico Proia Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 8 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 11 Nicholas Siega I Полузащитник
- 30 Mattia Finotto Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Панико Джузеппе Полузащитник
- 10 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 23 Бранка Симоне Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 9 Luca Strizzolo Нападающий
- 15 Domenico Frare
- 22 Luca Maniero II
- 26 Alberto Rizzo
- 27 Gabriele Dalla Bernardina
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Козенца 3-5-2
- Основной состав
- 22 Umberto Saracco Вратарь
- 4 Капела Анибал Защитник
- 3 Дермаку Кастриот Защитник
- 18 Matteo Legittimo Защитник
- 2 Angelo Corsi Полузащитник
- 30 Luca Verna Полузащитник
- 7 Domenico Mungo Полузащитник
- 6 Luca Palmiero Полузащитник
- 11 Tommaso D'Orazio Полузащитник
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 25 Тутино Дженнаро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Черофолини Микеле Вратарь
- 28 Armando Anastasio Защитник
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 27 Беарцотти Энрико Защитник
- 17 Ivan Varone Полузащитник
- 32 Баэс Хайме Нападающий
- 9 Перес Леонардо Нападающий
- 14 Тиритиельо Андреа
- 10 Matteo Di Piazza
- 5 Ricardo Idda
- 16 Alain Pierre Baclet
- 21 Mirko Bruccini
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Читтаделла 1:0 Монополи К
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
- 17.03.2018 Читтаделла 0:0 Бари СB
Козенца (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 26.08.2018 Асколи 1:1 Козенца СB
- 12.08.2018 Торино 4:0 Козенца К
- 04.08.2018 Трапани 1:2 Козенца К
- 16.06.2018 Сиена 1:3 Козенца СCППО
- 10.06.2018 Козенца 2:0 Судтироль СCППО
- 06.06.2018 Судтироль 1:0 Козенца СCППО
- 03.06.2018 Самбенедеттезе 0:2 Козенца СCППО
- 30.05.2018 Козенца 2:1 Самбенедеттезе СCППО
- 23.05.2018 Трапани 0:2 Козенца СCППО
- 20.05.2018 Козенца 2:1 Трапани СCППО
- 15.05.2018 Козенца 1:1 Казертана СCППО
- 11.05.2018 Козенца 2:1 Сикула Леонцио СCППО
- 06.05.2018 Козенца 4:2 Трапани СC
- 29.04.2018 Виртус Франкавилла 1:5 Козенца СC
- 22.04.2018 Козенца 0:3 Ренде СC
- 15.04.2018 Сикула Леонцио 0:1 Козенца СC
- 08.04.2018 Козенца 0:0 Катанзаро СC
- 31.03.2018 Юве Стабия 1:2 Козенца СC
- 25.03.2018 Козенца 0:0 Акрагас СC
- 22.03.2018 Фонди 0:1 Козенца СC
Читтаделла
Козенца
-
3 Удары по воротам 0
-
14 Удары в створ 6
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Пескара
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|6.
|Падова
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кротоне
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Фоджа
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|10.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Палермо
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|15.
|Брешия
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|16.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Верона
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Карпи
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Читтаделла делает замену. Mattia Finotto уходит с поля, а Панико Джузеппе выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Йори Мануэль из команды Читтаделла забивает с точки!
81'
Паскали Мануэль получил желтую карточку от судьи
75'
Козенца делает замену. Matteo Legittimo уходит с поля, а Matteo Di Piazza выходит на его замену.
74'
Бранка Симоне получил желтую карточку от судьи
72'
Читтаделла делает замену. Стефано Скаппини уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
67'
Козенца делает замену. Luca Palmiero уходит с поля, а Мирко Бруччини выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Йори Мануэль из команды Читтаделла забивает с точки!
66'
Козенца делает замену. Дермаку Кастриот уходит с поля, а Паскали Мануэль выходит на его замену.
60'
Читтаделла делает замену. Federico Proia уходит с поля, а Бранка Симоне выходит на его замену.
58'
Luca Palmiero получил желтую карточку от судьи
57'
Тутино Дженнаро получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
7'
Luca Verna получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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