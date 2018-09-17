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  5. Серия B
Стадион:
Ливорно
0:1
Конец матча
Кротоне
0'
32' Желтая карточка
Бенали Ахмед
48' Желтая карточка
Фараони Марко
50' Желтая карточка
Диаманти Алессандро
58' Желтая карточка
Matteo Di Gennaro
0:1
84' Гол
Сими Нванкво
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Молина Сальваторе выходит на его замену.
87'
Ливорно делает замену. Альбертацци Микеланжело уходит с поля, а Джаннетти Никколо выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
78'
Кротоне делает замену. Будимир Анте уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
71'
Ливорно делает замену. Козак Либор уходит с поля, а Райчевич Филип выходит на его замену.
67'
Ливорно делает замену. Лучи Андреа уходит с поля, а Валиани Франческо выходит на его замену.
60'
Кротоне делает замену. Фараони Марко уходит с поля, а Стоян Адриан выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Matteo Di Gennaro получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Фараони Марко получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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