- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Армандо Пикки
32' Желтая карточкаБенали Ахмед
48' Желтая карточкаФараони Марко
50' Желтая карточкаДиаманти Алессандро
58' Желтая карточкаMatteo Di Gennaro
0:1
84' ГолСими Нванкво
|
32'
48'
84'
0:1
Состав команд
22
Маццони
Лука
18
Козак
Либор
10
Бенали
Ахмед
17
Будимир
Анте
Ливорно 3-5-2
- Основной состав
- 22 Маццони Лука Вратарь
- 4 Matteo Di Gennaro Защитник
- 3 Дайнелли Дарио Защитник
- 36 Альбертацци Микеланжело Защитник
- 33 Майкон Морейра Полузащитник
- 23 Диаманти Алессандро Полузащитник
- 8 Лучи Андреа Полузащитник
- 34 Davide Agazzi Полузащитник
- 15 Dennis Iapichino Полузащитник
- 18 Козак Либор Нападающий
- 11 Murilo Mendes Нападающий
- Запасные игроки
- 38 Зима Лукаш Вратарь
- 21 Lorenzo Gonnelli Защитник
- 9 Ivan Pedrelli Защитник
- 6 Газбарро Андреа Защитник
- 5 Бруно Алессандро Полузащитник
- 16 Сумаоро Брем Полузащитник
- 7 Валиани Франческо Полузащитник
- 31 Райчевич Филип Нападающий
- 27 Фрик Яник Нападающий
- 10 Джаннетти Никколо Нападающий
- 24 Simone Dell'Agnello Нападающий
- 26 Luka Bogdan
- Главный тренер: Мутти Бортоло
Кротоне 3-5-1-1
- Основной состав
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 19 Маркицца Риккардо Защитник
- 11 Фараони Марко Полузащитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 10 Бенали Ахмед Полузащитник
- 7 Фиренце Марко Полузащитник
- 26 Мартелла Бруно Полузащитник
- 17 Будимир Анте Полузащитник
- 9 Налини Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Феста Марко Вратарь
- 8 Стоян Адриан Полузащитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 32 Claudio Spinelli
- 12 Giacomo Figliuzzi
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Предыдущие игры
Ливорно (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 07.09.2018 Парма 1:1 Ливорно ТМК
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Ливорно 1:1 Казертана К
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 05.05.2018 Пьяченца 2:2 Ливорно СC
- 28.04.2018 Ливорно 1:1 Каррарезе СC
- 21.04.2018 Арцакена 2:3 Ливорно СC
- 14.04.2018 Ливорно 2:0 Пиза СC
- 07.04.2018 Ольбия 4:2 Ливорно СC
- 03.04.2018 Ареццо 1:0 Ливорно СC
- 29.03.2018 Ливорно 0:2 Монца СC
- 24.03.2018 Витербезе 1:3 Ливорно СC
- 20.03.2018 Ливорно 1:0 Сиена СC
- 17.03.2018 Про Пьяченца 3:1 Ливорно СC
- 10.03.2018 Джиана Эрминио 0:2 Ливорно СC
- 03.03.2018 Ливорно 0:1 Кунео СC
- 11.02.2018 Ливорно 0:1 Понтедера СC
- 04.02.2018 Пистойезе 1:1 Ливорно СC
Кротоне (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Кротоне 2:3 СПАЛ 2013 СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 10.02.2018 Кротоне 1:1 Аталанта СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Кротоне: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне Кубок
- 01.03.2016 Ливорно 0:0 Кротоне Серия B
- 17.10.2015 Кротоне 3:0 Ливорно Серия B
- 28.02.2015 Кротоне 1:0 Ливорно Серия B
- 03.10.2014 Ливорно 1:0 Кротоне Серия B
- 26.02.2013 Ливорно 1:2 Кротоне Серия B
- 29.09.2012 Кротоне 1:2 Ливорно Серия B
- 14.01.2012 Ливорно 2:1 Кротоне Серия B
- 27.08.2011 Кротоне 1:2 Ливорно Серия B
- 15.04.2011 Ливорно 1:2 Кротоне Серия B
- 13.11.2010 Кротоне 2:1 Ливорно Серия B
- 23.08.2008 Кротоне 0:3 Ливорно Кубок
Ливорно
Кротоне
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Кротоне
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Салернитана
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Палермо
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Пескара
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Верона
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|8.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|10.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Фоджа
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брешия
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Ливорно
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Карпи
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Кротоне делает замену. Роден Маркус уходит с поля, а Молина Сальваторе выходит на его замену.
87'
Ливорно делает замену. Альбертацци Микеланжело уходит с поля, а Джаннетти Никколо выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Сими Нванкво бьет в цель!
78'
Кротоне делает замену. Будимир Анте уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
71'
Ливорно делает замену. Козак Либор уходит с поля, а Райчевич Филип выходит на его замену.
67'
Ливорно делает замену. Лучи Андреа уходит с поля, а Валиани Франческо выходит на его замену.
60'
Кротоне делает замену. Фараони Марко уходит с поля, а Стоян Адриан выходит на его замену.
58'
Matteo Di Gennaro получил желтую карточку от судьи
50'
Диаманти Алессандро получил желтую карточку от судьи
48'
Фараони Марко получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация