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Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
1:0
35' ГолЛариби Карим
2:0
45' ПенальтиПаццини Джампаоло
45' Желтая карточкаTobias Pachonik
54' Желтая карточкаFabio Concas
3:0
57' ПенальтиПаццини Джампаоло
73' Желтая карточкаСильвестри Марко
75' Желтая карточкаМатос Ридер
4:0
82' ГолПаццини Джампаоло
4:1
87' ГолПоли Фабрицио
|
35'
1:0
45'
2:0
45'
54'
57'
3:0
73'
75'
82'
4:0
87'
4:1
Состав команд
21
Лариби
Карим
20
Еленич
Эней
24
Maodo
Mbaye
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 6 Марроне Лука Защитник
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 17 Крешенци Алессандро Защитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 14 Santiago Colombatto Полузащитник
- 21 Лариби Карим Полузащитник
- 7 Матос Ридер Нападающий
- 11 Паццини Джампаоло Нападающий
- 20 Цаканьи Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 22 Тоццо Андреа Вратарь
- 24 Кумбулла Мараш Защитник
- 15 Балковец Юре Защитник
- 3 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 23 Кальвано Симоне Полузащитник
- 16 Ли Сын-Ву Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 27 Давидович Павел Полузащитник
- 28 Тупта Любомир Нападающий
- 19 Karamoko Cisse Нападающий
- 9 Рагуза Антонио Нападающий
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Карпи 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 2 Суагер Эмануэле Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 5 Пецци Энрико Защитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 20 Еленич Эней Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 32 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 10 Пишителла Джаммарио Полузащитник
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Paolo Frascatore Защитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 11 Пью Алессандро Нападающий
- 9 Мокулу Бенжамен Нападающий
- 29 Edoardo Colombo
- 15 Michele Vano
- 6 Alessandro Buongiorno
- 12 Alessandro Pasotti
- 21 Dario Saric
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +4 =1 -15)
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 11.02.2018 Сампдория 2:0 Верона СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
Карпи (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 04.08.2018 Карпи 0:2 Тернана К
- 22.07.2018 Наполи 5:1 Карпи ТМК
- 18.05.2018 Бари 2:0 Карпи СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Верона: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Карпи: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
- 13.05.2017 Верона 1:1 Карпи Серия B
- 24.12.2016 Карпи 1:1 Верона Серия B
- 20.03.2016 Верона 1:2 Карпи Серия A
- 01.11.2015 Карпи 0:0 Верона Серия A
Верона
Карпи
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Салернитана
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|Пескара
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Верона
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|8.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Кротоне
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Фоджа
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Палермо
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брешия
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Карпи
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Поли Фабрицио бьет в цель!
84'
Верона делает замену. Крешенци Алессандро уходит с поля, а Балковец Юре выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Паццини Джампаоло бьет в цель!
81'
Карпи делает замену. Ди Ноя Джованни уходит с поля, а Dario Saric выходит на его замену.
79'
Верона делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Ли Сын-Ву выходит на его замену.
75'
Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
73'
Сильвестри Марко получил желтую карточку от судьи
66'
Верона делает замену. Цаканьи Маттиа уходит с поля, а Давидович Павел выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Паццини Джампаоло из команды Верона забивает с точки!
54'
Fabio Concas получил желтую карточку от судьи
52'
Карпи делает замену. Пишителла Джаммарио уходит с поля, а Мокулу Бенжамен выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Tobias Pachonik получил желтую карточку от судьи
45'
Г О О О О Л - Паццини Джампаоло из команды Верона забивает с точки!
35'
Г О О О О Л - Лариби Карим бьет в цель!
33'
Карпи делает замену. Пецци Энрико уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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