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  5. Серия B
Стадион:
Верона
4:1
Конец матча
Карпи
0'
1:0
35' Гол
Лариби Карим
2:0
45' Пенальти
Паццини Джампаоло
45' Желтая карточка
Tobias Pachonik
54' Желтая карточка
Fabio Concas
3:0
57' Пенальти
Паццини Джампаоло
73' Желтая карточка
Сильвестри Марко
75' Желтая карточка
Матос Ридер
4:0
82' Гол
Паццини Джампаоло
4:1
87' Гол
Поли Фабрицио
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Поли Фабрицио бьет в цель!
84'
Верона делает замену. Крешенци Алессандро уходит с поля, а Балковец Юре выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Паццини Джампаоло бьет в цель!
81'
Карпи делает замену. Ди Ноя Джованни уходит с поля, а Dario Saric выходит на его замену.
79'
Верона делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Ли Сын-Ву выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Сильвестри Марко получил желтую карточку от судьи
66'
Верона делает замену. Цаканьи Маттиа уходит с поля, а Давидович Павел выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Паццини Джампаоло из команды Верона забивает с точки!
Желтая карточка
54'
Fabio Concas получил желтую карточку от судьи
52'
Карпи делает замену. Пишителла Джаммарио уходит с поля, а Мокулу Бенжамен выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Tobias Pachonik получил желтую карточку от судьи
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Паццини Джампаоло из команды Верона забивает с точки!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Лариби Карим бьет в цель!
33'
Карпи делает замену. Пецци Энрико уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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