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  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
1:2
Конец матча
Палермо
0'
10' Желтая карточка
Francesco Deli
12' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:0
37' Гол
Крагль Оливер
1:1
55' Гол
Сальви Алессандро
55' Желтая карточка
Фалетти Сезар
1:2
62' Гол
Трайковски Александар
68' Желтая карточка
Тонуччи Денис
80' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
85' Желтая карточка
Муравски Радослав
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Палермо делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Несторовски Илья выходит на его замену.
87'
Фоджа делает замену. Тонуччи Денис уходит с поля, а Альберто Гербо выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Кампорезе Микеле получил желтую карточку от судьи
80'
Палермо делает замену. Фалетти Сезар уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
76'
Палермо делает замену. Маццотта Антонио уходит с поля, а Алеесами Хайтам выходит на его замену.
70'
Фоджа делает замену. Замбелли Марко уходит с поля, а Emanuele Cicerelli выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Тонуччи Денис получил желтую карточку от судьи
67'
Фоджа делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Гори Габриэле выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Трайковски Александар бьет в цель!
Желтая карточка
55'
Фалетти Сезар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Сальви Алессандро бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Francesco Deli получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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