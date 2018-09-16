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Стадион: Пино Дзаккерия
10' Желтая карточкаFrancesco Deli
12' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
1:0
37' ГолКрагль Оливер
1:1
55' ГолСальви Алессандро
55' Желтая карточкаФалетти Сезар
1:2
62' ГолТрайковски Александар
68' Желтая карточкаТонуччи Денис
80' Желтая карточкаКампорезе Микеле
85' Желтая карточкаМуравски Радослав
|
10'
12'
37'
1:0
55'
1:1
55'
62'
1:2
68'
80'
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
Фоджа 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 8 Marco Carraro Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 20 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 10 Francesco Deli Полузащитник
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 3 Раньери Лука Вратарь
- 27 Болдор Деян Защитник
- 17 Emanuele Cicerelli Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 6 Giuseppe Loiacono Полузащитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 32 Гори Габриэле Нападающий
- 28 Matteo Arena
- 12 Simone Sarri
- 29 Kyllan Rame
- 15 Lorenzo Cavallini
Палермо 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Бриньоли Альберто Вратарь
- 31 Пиррелло Роберто Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 14 Сальви Алессандро Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 20 Фалетти Сезар Полузащитник
- 10 Трайковски Александар Полузащитник
- 29 Пушкаш Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Аластра Фабрицио Вратарь
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 05.08.2018 Фоджа 1:3 Катания К
- 21.07.2018 Парма 3:1 Фоджа ТМК
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
- 24.02.2018 Фоджа 1:2 Брешия СB
Палермо (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 05.08.2018 Палермо 2:2 Виченца К
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
Последние игры между собой
Фоджа
Палермо
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 12
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Салернитана
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|4.
|Палермо
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Пескара
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Верона
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|9.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|10.
|Кротоне
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Фоджа
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брешия
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Карпи
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Палермо делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Несторовски Илья выходит на его замену.
87'
Фоджа делает замену. Тонуччи Денис уходит с поля, а Альберто Гербо выходит на его замену.
85'
Муравски Радослав получил желтую карточку от судьи
80'
Кампорезе Микеле получил желтую карточку от судьи
80'
Палермо делает замену. Фалетти Сезар уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
76'
Палермо делает замену. Маццотта Антонио уходит с поля, а Алеесами Хайтам выходит на его замену.
70'
Фоджа делает замену. Замбелли Марко уходит с поля, а Emanuele Cicerelli выходит на его замену.
68'
Тонуччи Денис получил желтую карточку от судьи
67'
Фоджа делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Гори Габриэле выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Трайковски Александар бьет в цель!
55'
Фалетти Сезар получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Сальви Алессандро бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
12'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
10'
Francesco Deli получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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