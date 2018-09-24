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Стадион: Панетоликос
2:2
Конец матча
7' Желтая карточкаСкондрас Яннис
1:0
26' ГолFranco Mazurek
37' Желтая карточкаVanderson
53' Желтая карточкаEnea Mihaj
64' Желтая карточкаДиас Хорхе
1:1
74' ГолЭпштайн Денис
2:1
88' ГолNicolas Mana
2:2
90' ПенальтиАдехо Даниэль
90' Желтая карточкаКириакидис Димитриос
|
26'
1:0
37'
53'
64'
74'
1:1
88'
2:1
90'
2:2
Состав команд
66
Enea
Mihaj
11
Диас
Хорхе
73
Vlad
Morar
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 66 Enea Mihaj Защитник
- 88 Аргус Бординьон Защитник
- 19 Цоканис Тасос Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Полузащитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 11 Диас Хорхе Полузащитник
- 10 Franco Mazurek Полузащитник
- 94 Виллиан да Силва Полузащитник
- 73 Vlad Morar Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Nikos Giannakopoulos Вратарь
- 20 Роша Луис Защитник
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 18 Adrian Oscar Lucero Полузащитник
- 7 Nicolas Mana Полузащитник
- 93 Камара Альхассан Нападающий
- 54 Giorgos Liavas
- Главный тренер: Traianos Dellas
Ламия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шаранов Боян Вратарь
- 2 Stavros Vasilantonopoulos Защитник
- 14 Anestis Anastasiadis Защитник
- 4 Адехо Даниэль Защитник
- 27 Vanderson Защитник
- 23 Скондрас Яннис Полузащитник
- 32 Блажич Марко Полузащитник
- 26 Эпштайн Денис Полузащитник
- 10 Бертолио Факундо Полузащитник
- 9 Барралес Джеронимо Полузащитник
- 11 Караманос Тасос Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мелиссас Никос Вратарь
- 50 Mark Asigba Защитник
- 8 Пляцикас Василиос Защитник
- 5 Christos Karypidis Защитник
- 45 Nikolaos Tsoukalos Полузащитник
- 7 Карагунис Танасис Полузащитник
- 17 Мастоур Аким Нападающий
- Главный тренер: Иоаким Хавос
Предыдущие игры
Панаитоликос (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 16.09.2018 Ксанти 1:1 Панаитоликос С
- 03.09.2018 Панаитоликос 2:1 ОФИ С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 06.05.2018 Панаитоликос 0:2 Астерас С
- 29.04.2018 Олимпиакос 4:0 Панаитоликос С
- 22.04.2018 Панаитоликос 1:0 Ламия С
- 15.04.2018 Лариса 4:2 Панаитоликос С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Панаитоликос 1:0 АОК Керкира С
- 18.02.2018 Левадиакос 1:2 Панаитоликос С
- 11.02.2018 Панаитоликос 3:0 Платаниас С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
- 14.01.2018 Атромитос 0:1 Панаитоликос С
- 09.01.2018 АЕК 1:0 Панаитоликос К
- 06.01.2018 Панаитоликос 1:4 АЕК С
- 20.12.2017 Панаитоликос 0:4 АЕК К
Ламия (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Панатинаикос 3:1 Ламия С
- 27.08.2018 Ламия 0:3 Арис Салоники С
- 05.05.2018 Лариса 1:1 Ламия С
- 29.04.2018 Ламия 2:1 ПАС Янина С
- 22.04.2018 Панаитоликос 1:0 Ламия С
- 14.04.2018 Ламия 0:0 Аполлон Смирнис С
- 01.04.2018 АОК Керкира 0:0 Ламия С
- 11.03.2018 Ламия 1:1 Левадиакос С
- 03.03.2018 Платаниас 1:2 Ламия С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
- 10.02.2018 Паниониос 1:0 Ламия С
- 07.02.2018 Ламия 1:4 Паниониос К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
- 27.01.2018 АЕК 2:0 Ламия С
- 24.01.2018 Паниониос 1:0 Ламия К
- 21.01.2018 Ламия 1:0 Астерас С
- 15.01.2018 Олимпиакос 2:0 Ламия С
- 10.01.2018 Панатинаикос 1:0 Ламия К
Последние игры между собой
Панаитоликос
Ламия
-
5 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 7
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|ПАОК
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|3.
|Олимпиакос
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Атромитос
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|5.
|Арис Салоники
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|6.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|ПАС Янина
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|8.
|Ксанти
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Панаитоликос
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|Левадиакос
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|12.
|Лариса
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Паниониос
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|14.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|15.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Кириакидис Димитриос получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Адехо Даниэль из команды Ламия забивает с точки!
88'
Г О О О О Л - Nicolas Mana бьет в цель!
87'
Панаитоликос делает замену. Аргус Бординьон уходит с поля, а Адрин Оскар Лучеро выходит на его замену.
85'
Ламия делает замену. Эпштайн Денис уходит с поля, а Пляцикас Василиос выходит на его замену.
80'
Панаитоликос делает замену. Маркос Пауло уходит с поля, а Камара Альхассан выходит на его замену.
79'
Ламия делает замену. Бертолио Факундо уходит с поля, а Карагунис Танасис выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Эпштайн Денис бьет в цель!
70'
Панаитоликос делает замену. Виллиан да Силва уходит с поля, а Nicolas Mana выходит на его замену.
64'
Диас Хорхе получил желтую карточку от судьи
60'
Ламия делает замену. Караманос Тасос уходит с поля, а Hachim Mastour выходит на его замену.
53'
Enea Mihaj получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Вандерсон Скардовелли получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Franco Mazurek бьет в цель!
7'
Скондрас Яннис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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