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Стадион:
Панаитоликос
2:2
Конец матча
Ламия
0'
7' Желтая карточка
Скондрас Яннис
1:0
26' Гол
Franco Mazurek
37' Желтая карточка
Vanderson
53' Желтая карточка
Enea Mihaj
64' Желтая карточка
Диас Хорхе
1:1
74' Гол
Эпштайн Денис
2:1
88' Гол
Nicolas Mana
2:2
90' Пенальти
Адехо Даниэль
90' Желтая карточка
Кириакидис Димитриос
90'+12
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Кириакидис Димитриос получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Адехо Даниэль из команды Ламия забивает с точки!
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Nicolas Mana бьет в цель!
87'
Панаитоликос делает замену. Аргус Бординьон уходит с поля, а Адрин Оскар Лучеро выходит на его замену.
85'
Ламия делает замену. Эпштайн Денис уходит с поля, а Пляцикас Василиос выходит на его замену.
80'
Панаитоликос делает замену. Маркос Пауло уходит с поля, а Камара Альхассан выходит на его замену.
79'
Ламия делает замену. Бертолио Факундо уходит с поля, а Карагунис Танасис выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Эпштайн Денис бьет в цель!
70'
Панаитоликос делает замену. Виллиан да Силва уходит с поля, а Nicolas Mana выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Диас Хорхе получил желтую карточку от судьи
60'
Ламия делает замену. Караманос Тасос уходит с поля, а Hachim Mastour выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Enea Mihaj получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Вандерсон Скардовелли получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Franco Mazurek бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Скондрас Яннис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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