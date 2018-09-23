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Стадион:
ПАОК
1:0
Перерыв
АЕК
0'
22' Желтая карточка
Маурисио Жозе
1:0
29' Гол
Прийович Александар
33' Желтая карточка
Манталос Петрос
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Манталос Петрос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Маурисио Жозе получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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