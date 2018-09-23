- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Тумба
22' Желтая карточкаМаурисио Жозе
1:0
29' ГолПрийович Александар
33' Желтая карточкаМанталос Петрос
|
22'
29'
1:0
33'
Состав команд
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
87
Каньяс
Хосе
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 20 Виейринья Защитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 10 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 34 Хачериди Евгений Защитник
- 98 Лео Родригес Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 19 Вернблум Понтус Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 11 Карелис Никос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Баркас Василис Вратарь
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 4 Ойконому Мариос Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 3 Лопеш Элдер Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 8 Симоэш Андре Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 22 Понсе Эсекиэль Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цидотас Панайотис Вратарь
- 19 Чигринский Дмитрий Защитник
- 15 Чосич Урош Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 17 Клонаридис Виктор Полузащитник
- 12 Гало Родриго Полузащитник
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Узунидис Маринос
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 ОФИ 1:3 ПАОК С
- 02.09.2018 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 ПАОК 1:0 Астерас С
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
- 12.07.2018 ПАОК 1:1 Гент ТМК
- 02.07.2018 ПАОК 1:2 Нордшелланн ТМК
- 29.06.2018 ПАОК 2:2 Андерлехт ТМК
- 12.05.2018 АЕК 0:2 ПАОК К
- 05.05.2018 ПАОК 3:0 Платаниас С
- 29.04.2018 Панатинаикос 0:3 ПАОК С
- 22.04.2018 ПАОК 2:1 Ксанти С
- 17.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос К
- 14.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос С
АЕК (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
- 08.08.2018 Селтик 1:1 АЕК ЛЧ
- 31.07.2018 АЕК 3:2 Галатасарай ТМК
- 12.05.2018 АЕК 0:2 ПАОК К
- 05.05.2018 Аполлон Смирнис 0:1 АЕК С
- 29.04.2018 АОК Керкира 0:0 АЕК С
- 22.04.2018 АЕК 2:0 Левадиакос С
- 18.04.2018 АЕК 1:0 Лариса К
- 15.04.2018 Платаниас 0:1 АЕК С
- 01.04.2018 АЕК 3:0 Панатинаикос С
- 11.03.2018 ПАОК 0:3 АЕК С
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
- 01.03.2018 Лариса 2:1 АЕК К
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 12.05.2018 АЕК 0:2 ПАОК Кубок
- 11.03.2018 ПАОК 0:3 АЕК Суперлига
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК Суперлига
- 28.05.2017 АЕК 1:0 ПАОК Суперлига
- 14.05.2017 ПАОК 0:1 АЕК Суперлига
- 06.05.2017 ПАОК 2:1 АЕК Кубок
- 12.03.2017 АЕК 3:0 ПАОК Суперлига
- 30.10.2016 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 29.05.2016 АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
- 11.05.2016 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 24.01.2016 АЕК 1:0 ПАОК Суперлига
- 23.09.2015 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
- 16.02.2013 АЕК 0:0 ПАОК Суперлига
- 20.10.2012 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 16.05.2012 АЕК 2:0 ПАОК Суперлига
- 02.05.2012 ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
- 29.01.2012 АЕК 0:2 ПАОК Суперлига
- 18.01.2012 ПАОК 2:0 АЕК Кубок
- 25.09.2011 ПАОК 3:0 АЕК Суперлига
- 18.05.2011 ПАОК 2:1 АЕК Суперлига
ПАОК
АЕК
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды
-
12 Нарушения правил 9
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|ПАОК
|1:0
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Атромитос
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|5.
|Арис Салоники
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|6.
|АЕК
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|7.
|ПАС Янина
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|8.
|Ксанти
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Панаитоликос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|Левадиакос
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|12.
|Лариса
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Паниониос
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|15.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|16.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Манталос Петрос получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
22'
Маурисио Жозе получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация