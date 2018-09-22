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Стадион:
Атромитос
2:0
Конец матча
Лариса
0'
23' Желтая карточка
Караникас Никос
45' Желтая карточка
Милосавлевич Радомир
47' Желтая карточка
Пити Франсиско
1:0
54' Гол
Bruno Felipe II
60' Желтая карточка
Хубчев Христофор
70' Вторая желтая карточка
Хубчев Христофор
2:0
85' Гол
Угрои Роланд
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Атромитос делает замену. Сакик Эмануэль уходит с поля, а Нацос Спиридон выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Угрои Роланд бьет в цель!
83'
Атромитос делает замену. Кулурис Эфтимос уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
80'
Лариса делает замену. Petar Kunic уходит с поля, а Kenan Bargan выходит на его замену.
78'
Атромитос делает замену. Теодоре Василакакис уходит с поля, а Armin Mujakic выходит на его замену.
70'
Хубчев Христофор получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
60'
Хубчев Христофор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Bruno Felipe бьет в цель!
Желтая карточка
47'
Пити Франсиско получил желтую карточку от судьи
46'
Лариса делает замену. Морси Бассин уходит с поля, а Леозиньо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Лариса делает замену. Коэфф Александре уходит с поля, а Пити Франсиско выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Милосавлевич Радомир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Караникас Никос получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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