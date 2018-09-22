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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Перистери
23' Желтая карточкаКараникас Никос
45' Желтая карточкаМилосавлевич Радомир
47' Желтая карточкаПити Франсиско
1:0
54' ГолBruno Felipe II
60' Желтая карточкаХубчев Христофор
70' Вторая желтая карточкаХубчев Христофор
2:0
85' ГолУгрои Роланд
|
23'
47'
54'
1:0
60'
70'
85'
2:0
Состав команд
15
Madson
17
Угрои
Роланд
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Медьери Болаж Вратарь
- 23 Сакик Эмануэль Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 31 Яннулис Димитрис Защитник
- 6 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Полузащитник
- 16 Theodore Vasilakakis Полузащитник
- 17 Угрои Роланд Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Теодоракис Христос Вратарь
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 4 Aristotle Karasalidis Защитник
- 21 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 7 Armin Mujakic Полузащитник
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- Главный тренер: Канади Дамир
Лариса 3-5-2
- Основной состав
- 1 Кристинссон Огмундур Вратарь
- 55 Christos Gromitsaris Защитник
- 14 Nikolaos Golias Защитник
- 17 Морси Бассин Защитник
- 11 Milos Deletic Полузащитник
- 20 Караникас Никос Полузащитник
- 29 Коэфф Александре Полузащитник
- 64 Anthony Fatjon Полузащитник
- 23 Хубчев Христофор Полузащитник
- 8 Милосавлевич Радомир Нападающий
- 9 Petar Kunic Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Theodoros Tripotseris Защитник
- 19 Sales Leozinho Полузащитник
- 77 Сахити Суад Полузащитник
- 10 Пити Франсиско Полузащитник
- 24 Evangelos Noussios
- 44 Kenan Bargan
- 99 Nestoras Gekas
- Главный тренер: Sotiris Antoniou
Предыдущие игры
Атромитос (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Атромитос 0:0 Ксанти С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 02.08.2018 Атромитос 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
- 26.07.2018 Динамо-Брест 4:3 Атромитос ЛЕ
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 05.05.2018 Атромитос 4:0 АОК Керкира С
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос С
- 22.04.2018 Атромитос 4:1 Платаниас С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
- 28.01.2018 Атромитос 1:0 Лариса С
Лариса (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 16.09.2018 Лариса 1:3 Панатинаикос С
- 02.09.2018 Арис Салоники 2:0 Лариса С
- 25.08.2018 Аполлон Смирнис 0:1 Лариса С
- 05.05.2018 Лариса 1:1 Ламия С
- 29.04.2018 Ксанти 1:0 Лариса С
- 22.04.2018 ПАС Янина 0:0 Лариса С
- 18.04.2018 АЕК 1:0 Лариса К
- 15.04.2018 Лариса 4:2 Панаитоликос С
- 01.04.2018 Аполлон Смирнис 3:0 Лариса С
- 10.03.2018 Лариса 0:0 АОК Керкира С
- 04.03.2018 Левадиакос 2:1 Лариса С
- 01.03.2018 Лариса 2:1 АЕК К
- 25.02.2018 Лариса 1:0 Платаниас С
- 19.02.2018 Лариса 0:1 Панатинаикос С
- 12.02.2018 ПАОК 3:0 Лариса С
- 07.02.2018 Лариса 3:2 ПАС Янина К
- 03.02.2018 Лариса 0:0 Паниониос С
- 28.01.2018 Атромитос 1:0 Лариса С
- 25.01.2018 ПАС Янина 1:2 Лариса К
- 20.01.2018 Лариса 0:0 АЕК С
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Лариса: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 28.01.2018 Атромитос 1:0 Лариса Суперлига
- 17.09.2017 Лариса 0:0 Атромитос Суперлига
- 09.04.2017 Атромитос 0:0 Лариса Суперлига
- 04.12.2016 Лариса 1:2 Атромитос Суперлига
- 04.01.2011 Атромитос 3:0 Лариса Суперлига
- 28.08.2010 Лариса 1:0 Атромитос Суперлига
- 17.01.2010 Атромитос 2:1 Лариса Суперлига
- 12.09.2009 Лариса 2:2 Атромитос Суперлига
- 27.01.2008 Лариса 2:0 Атромитос Суперлига
Атромитос
Лариса
-
6 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 29
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|4.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|5.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|6.
|Арис Салоники
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|7.
|ПАС Янина
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|8.
|Панаитоликос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Левадиакос
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|10.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|Лариса
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|12.
|Ксанти
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|ОФИ
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|14.
|Паниониос
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Ламия
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|16.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Атромитос делает замену. Сакик Эмануэль уходит с поля, а Нацос Спиридон выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Угрои Роланд бьет в цель!
83'
Атромитос делает замену. Кулурис Эфтимос уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
80'
Лариса делает замену. Petar Kunic уходит с поля, а Kenan Bargan выходит на его замену.
78'
Атромитос делает замену. Теодоре Василакакис уходит с поля, а Armin Mujakic выходит на его замену.
70'
Хубчев Христофор получает вторую желтую карточку. Удаление.
60'
Хубчев Христофор получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Bruno Felipe бьет в цель!
47'
Пити Франсиско получил желтую карточку от судьи
46'
Лариса делает замену. Морси Бассин уходит с поля, а Леозиньо выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Лариса делает замену. Коэфф Александре уходит с поля, а Пити Франсиско выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Милосавлевич Радомир получил желтую карточку от судьи
23'
Караникас Никос получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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