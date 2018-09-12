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Стадион:
Реал Сосьедад
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 11 часов 19 минут.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад
9.4% (10)
Ничья:
1.9% (2)
Барселона
88.7% (94)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
27.4% (29)
Барселона:
26.4% (28)
Барселона:
16% (17)
Барселона:
5.7% (6)
Барселона:
3.8% (4)
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