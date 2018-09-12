Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Барселона

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Реал Сосьедад (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 07.09.2018 Реал Сосьедад 2:1 Сошо ТМК
- 07.09.2018 Алавес 0:1 Реал Сосьедад ТМК
- 31.08.2018 Эйбар 2:1 Реал Сосьедад П
- 24.08.2018 Леганес 2:2 Реал Сосьедад П
- 18.08.2018 Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад П
- 12.08.2018 Фрайбург 1:1 Реал Сосьедад ТМК
- 11.08.2018 Штуттгарт 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 08.08.2018 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 04.08.2018 Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 01.08.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сарагоса ТМК
- 28.07.2018 Реал Сосьедад 3:2 Осасуна ТМК
- 25.07.2018 Реал Унион 1:1 Реал Сосьедад ТМК
- 20.07.2018 Реал Сосьедад 3:2 Эйбар ТМК
- 14.07.2018 Реал Сосьедад 4:0 Реал Сосьедад-2 ТМК
- 20.05.2018 Барселона 1:0 Реал Сосьедад П
- 12.05.2018 Реал Сосьедад 3:2 Леганес П
- 04.05.2018 Севилья 1:0 Реал Сосьедад П
- 28.04.2018 Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б П
- 22.04.2018 Малага 2:0 Реал Сосьедад П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
Барселона (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.09.2018 Барселона 8:2 Уэска П
- 25.08.2018 Вальядолид 0:1 Барселона П
- 18.08.2018 Барселона 3:0 Алавес П
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 28.05.2018 Индепенденте 0:0 Барселона СД
- 21.05.2018 Барселона 2:1 Сантос Ап СД
- 20.05.2018 Барселона 1:0 Реал Сосьедад П
- 16.05.2018 Мамелоди Сандаунс 1:3 Барселона ТМК
- 13.05.2018 Леванте 5:4 Барселона П
- 12.05.2018 Пласидо де Кастро 3:2 Барселона СД
- 09.05.2018 Барселона 5:1 Вильярреал П
- 07.05.2018 Барселона 3:1 Пласидо де Кастро СД
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 29.04.2018 Сантос Ап 1:0 Барселона СД
- 29.04.2018 Депортиво 2:4 Барселона П
- 23.04.2018 Барселона 1:1 Индепенденте СД
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Барселона: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 20.05.2018 Барселона 1:0 Реал Сосьедад Примера
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера
- 15.04.2017 Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера
- 26.01.2017 Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 19.01.2017 Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера
- 09.04.2016 Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера
- 28.11.2015 Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера
- 09.05.2015 Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера
- 04.01.2015 Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера
- 22.02.2014 Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера
- 13.02.2014 Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля
- 06.02.2014 Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля
- 24.09.2013 Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера
- 19.01.2013 Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера
- 19.08.2012 Барселона 5:1 Реал Сосьедад Примера
- 05.02.2012 Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера
- 10.09.2011 Реал Сосьедад 2:2 Барселона Примера
- 30.04.2011 Реал Сосьедад 2:1 Барселона Примера
- 12.12.2010 Барселона 5:0 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Сельта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Уэска
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 11
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|17.
|Валенсия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Леганес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - БарселонаДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 11 часов 19 минут.
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Барселона
Реал Сосьедад
9.4% (10)
Ничья:
1.9% (2)
Барселона
88.7% (94)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
27.4% (29)
1:3 Барселона:
26.4% (28)
0:2 Барселона:
16% (17)
0:1 Барселона:
5.7% (6)
0:3 Барселона:
3.8% (4)
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