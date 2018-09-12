- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Месталья
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 05.09.2018 Алькояно 0:3 Валенсия ТМК
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 11.08.2018 Валенсия 3:0 Байер Л ТМК
- 04.08.2018 Эвертон 2:3 Валенсия ТМК
- 01.08.2018 Лестер 1:1 Валенсия ТМК
- 28.07.2018 ПСВ 2:1 Валенсия ТМК
- 24.07.2018 Лозанна-Спорт 0:0 Валенсия ТМК
- 21.07.2018 Галатасарай 1:2 Валенсия ТМК
- 20.05.2018 Валенсия 2:1 Депортиво П
- 12.05.2018 Жирона 0:1 Валенсия П
- 09.05.2018 Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Валенсия ТМК
- 05.05.2018 Вильярреал 1:0 Валенсия П
- 29.04.2018 Валенсия 0:0 Эйбар П
- 21.04.2018 Сельта 1:1 Валенсия П
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе П
- 14.04.2018 Барселона 2:1 Валенсия П
- 08.04.2018 Валенсия 1:0 Эспаньол П
- 01.04.2018 Леганес 0:1 Валенсия П
Бетис (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 05.09.2018 Мерида 0:4 Бетис ТМК
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 25.08.2018 Алавес 0:0 Бетис П
- 17.08.2018 Бетис 0:3 Леванте П
- 11.08.2018 Бетис 4:0 Лас-Пальмас ТМК
- 09.08.2018 Фрозиноне 1:3 Бетис ТМК
- 04.08.2018 Кардифф Сити 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2018 Борнмут 0:2 Бетис ТМК
- 28.07.2018 Бетис 2:2 Лилль ТМК
- 25.07.2018 Марсель 2:3 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Вулверхэмптон 0:0 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Боруссия М 3:2 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Рот-Вайсс Эссен 1:2 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Бетис ТМК
- 18.07.2018 Бетис 1:1 Брага ТМК
- 14.07.2018 Бетис 1:0 Ноттингем Форест ТМК
- 19.05.2018 Леганес 3:2 Бетис П
- 12.05.2018 Бетис 2:2 Севилья П
- 05.05.2018 Атлетик Б 2:0 Бетис П
- 30.04.2018 Бетис 2:1 Малага П
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Бетис: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис Примера
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия Примера
- 11.02.2017 Бетис 0:0 Валенсия Примера
- 11.09.2016 Валенсия 2:3 Бетис Примера
- 07.02.2016 Бетис 1:0 Валенсия Примера
- 19.09.2015 Валенсия 0:0 Бетис Примера
- 08.02.2014 Валенсия 5:0 Бетис Примера
- 15.09.2013 Бетис 3:1 Валенсия Примера
- 17.03.2013 Валенсия 3:0 Бетис Примера
- 27.10.2012 Бетис 1:0 Валенсия Примера
- 22.04.2012 Валенсия 4:0 Бетис Примера
- 10.12.2011 Бетис 2:1 Валенсия Примера
- 22.04.2009 Бетис 1:2 Валенсия Примера
- 30.11.2008 Валенсия 3:2 Бетис Примера
- 10.02.2008 Валенсия 3:1 Бетис Первый дивизион
- 17.01.2008 Валенсия 2:1 Бетис Кубок Короля
- 09.01.2008 Бетис 1:2 Валенсия Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Сельта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Уэска
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 11
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|17.
|Валенсия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Леганес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
-
Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - БетисДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Валенсия - Бетис
Валенсия
92.1% (93)
Ничья:
5% (5)
Бетис
3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Валенсия:
32.7% (33)
2:1 Валенсия:
27.7% (28)
1:0 Валенсия:
19.8% (20)
1:1 Ничья:
4% (4)
3:1 Валенсия:
3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация