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Стадион:
Валенсия
 
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Бетис
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Прогнозы на матч Валенсия - Бетис
Валенсия
92.1% (93)
Ничья:
5% (5)
Бетис
3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
32.7% (33)
Валенсия:
27.7% (28)
Валенсия:
19.8% (20)
Ничья:
4% (4)
Валенсия:
3% (3)
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