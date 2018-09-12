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Стадион:
Атлетик Б
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Мадрид

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 48 минут.
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:
Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид
Атлетик Б
7.7% (8)
Ничья:
8.7% (9)
Реал Мадрид
83.7% (87)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
40.4% (42)
Реал Мадрид:
15.4% (16)
Реал Мадрид:
14.4% (15)
Ничья:
5.8% (6)
Атлетик Б:
3.8% (4)
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