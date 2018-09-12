Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал Мадрид

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Стадион: Сан-Мамес
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Атлетик Б (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 06.09.2018 Вальядолид 1:3 Атлетик Б ТМК
- 27.08.2018 Атлетик Б 2:2 Уэска П
- 20.08.2018 Атлетик Б 2:1 Леганес П
- 12.08.2018 Аугсбург 0:1 Атлетик Б ТМК
- 11.08.2018 Ганновер 96 2:0 Атлетик Б ТМК
- 05.08.2018 Майнц 0:0 Атлетик Б ТМК
- 05.08.2018 Фиорентина 0:0 Атлетик Б ТМК
- 04.08.2018 Атлетик Б 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 1:1 Атлетик Б ТМК
- 28.07.2018 Фулхэм 3:1 Атлетик Б ТМК
- 25.07.2018 АДО Ден Хааг 3:2 Атлетик Б ТМК
- 22.07.2018 Баракальдо 0:5 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2018 Аморебьета 0:3 Атлетик Б ТМК
- 23.05.2018 Атлетик Б 4:0 Сантучу ТМК
- 20.05.2018 Атлетик Б 0:1 Эспаньол П
- 12.05.2018 Алавес 3:1 Атлетик Б П
- 05.05.2018 Атлетик Б 2:0 Бетис П
- 28.04.2018 Реал Сосьедад 3:1 Атлетик Б П
- 23.04.2018 Атлетик Б 1:3 Леванте П
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 19.05.2018 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Реал Мадрид: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б Примера
- 02.12.2017 Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид Примера
- 18.03.2017 Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера
- 23.10.2016 Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера
- 13.02.2016 Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера
- 23.09.2015 Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера
- 07.03.2015 Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера
- 05.10.2014 Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера
- 03.02.2014 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера
- 01.09.2013 Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера
- 14.04.2013 Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера
- 18.11.2012 Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
- 03.05.2012 Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера
- 23.01.2012 Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера
- 09.04.2011 Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера
- 21.11.2010 Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
- 08.05.2010 Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
- 16.01.2010 Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера
- 15.03.2009 Атлетик Б 2:5 Реал Мадрид Примера
- 26.10.2008 Реал Мадрид 3:2 Атлетик Б Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Сельта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|6.
|Леванте
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Хетафе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|13.
|Жирона
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|14.
|Уэска
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 11
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|17.
|Валенсия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|19.
|Леганес
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|20.
|Райо Вальекано
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
-
Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Реал МадридДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 15 часов 48 минут.
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Прогнозы на матч Атлетик Б - Реал Мадрид
Атлетик Б
7.7% (8)
Ничья:
8.7% (9)
Реал Мадрид
83.7% (87)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
40.4% (42)
1:3 Реал Мадрид:
15.4% (16)
0:2 Реал Мадрид:
14.4% (15)
1:1 Ничья:
5.8% (6)
1:0 Атлетик Б:
3.8% (4)
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