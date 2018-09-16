Стадион: Бутарке Зрители: 10432
0:1
Конец матча
27' Желтая карточкаСильва Хонатан
45' Желтая карточкаКоста Хауме
48' Желтая карточкаМарио Гаспар
0:0
49' Не забитый пенальтиКаррильо Гидо
64' Желтая карточкаНьом Аллан
0:1
65' ГолБакка Карлос
82' Желтая карточкаПерес Рубен
90' Желтая карточкаВиктор Руис
90' Желтая карточкаБустинса Унаи
Новости после матча
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вильярреал вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
96'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
95'
Матч возобновлен
95'
Бустинса Унаи грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
94'
Виктор Руис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Как он промахнулся? Оскар Родригес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
93'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
92'
92'
Матч возобновлен
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
91'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал играет слишком грубо. Оскар Родригес оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
90'
90'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал в офсайде
89'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
88'
Тактическая замена. Ману Морланес уходит с поля и его заменяет Итурра Мануэль
88'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
87'
87'
87'
87'
Каррильо Гидо из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Хуанфран Морено из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Тактическая замена. Ньом Аллан уходит с поля и его заменяет Хуанфран Морено
84'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес играет слишком грубо. Коста Хауме оказался на газоне.
84'
83'
83'
Лаюн Мигель отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
82'
Перес Рубен получил желтую карточку от судьи
82'
Перес Рубен из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Тригерос Мануэль заработал фол
82'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал подал угловой слева.
81'
Куэльяр Иван отбил мяч на угловой после удара Бакка Карлос из штрафной площади.
81'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
81'
Вильярреал начинает контратаку
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Гумбау Херард из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
80'
79'
79'
79'
78'
78'
Матч возобновлен
76'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
76'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
76'
Лаюн Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Коста Хауме
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Асенхо Серхио держит все под контролем
73'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Тактическая замена. Ролан Диего уходит с поля и его заменяет Оскар Родригес
72'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
72'
71'
71'
ШАНС! Форнальс Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Морено Херард из команды Вильярреал сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
70'
Морено Херард из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
70'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
70'
ШАНС! Лаюн Мигель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает передачу одноклубнику.
69'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
68'
Судья сигнализирует, что Майкл Сантос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Коста Хауме
67'
Сиовас Димитрис из команды Леганес направляет мяч в штрафную площадку, но Асенхо Серхио выбегает и ловит мяч
65'
Лаюн Мигель сделал результативную передачу.
65'
ГОООООЛ - Бакка Карлос Вильярреал забивает ударом головой
65'
Лаюн Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
64'
Ньом Аллан получил желтую карточку от судьи
64'
Ньом Аллан из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Коста Хауме пострадал.
64'
63'
63'
Бакка Карлос из команды Вильярреал в офсайде
62'
62'
Тактическая замена. Эрасо Хави уходит с поля и его заменяет Майкл Сантос
62'
Ролан Диего из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
61'
Гумбау Херард из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
60'
Ньом Аллан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
60'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Бакка Карлос
59'
Ману Морланес нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Сиовас Димитрис из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Морено Херард из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Ролан Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 10432 болельщиков
57'
57'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
57'
Коста Хауме не смог попасть в створ ударом издали
57'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Морено Херард из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
54'
Судья сигнализирует, что Ньом Аллан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
53'
53'
Марио Гаспар из команды Вильярреал хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
53'
Сильва Хонатан из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
51'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
50'
49'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Каррильо Гидо бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
48'
Марио Гаспар получил желтую карточку от судьи
48'
ПЕНАЛЬТИ! - Марио Гаспар играет рукой в штрафной! Марио Гаспар вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
48'
Ролан Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
47'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Ману Морланес наказан за толчок Сильва Хонатан
46'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Тактическая замена. Раба Даниэль уходит с поля и его заменяет Форнальс Пабло
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
47'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Асенхо Серхио перевел мяч на угловой!
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Коста Хауме получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Коста Хауме грубо играет против соперника. Пострадал Ньом Аллан
44'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
44'
43'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
43'
Отличный пас сделал Ману Морланес из команды Вильярреал. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Сиовас Димитрис из команды Леганес играет слишком грубо. Морено Херард оказался на газоне.
38'
38'
Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
38'
Леганес имеет хороший шанс забить.
37'
36'
Каррильо Гидо из команды Леганес играет слишком грубо. Марио Гаспар оказался на газоне.
36'
35'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
34'
33'
Ролан Диего из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Матч возобновлен
31'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
30'
Каррильо Гидо из команды Леганес играет слишком грубо. Тригерос Мануэль оказался на газоне.
30'
Хорошую попытку сделал Лаюн Мигель. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Хорошую попытку сделал Гумбау Херард. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Ролан Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
28'
27'
Сильва Хонатан получил желтую карточку от судьи
27'
Сильва Хонатан наказан за толчок Раба Даниэль
27'
27'
Перес Рубен не смог попасть в створ ударом издали
26'
26'
26'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
25'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Судья сигнализирует, что Ньом Аллан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Морено Херард
24'
24'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
23'
Каррильо Гидо задерживает мяч рукой
23'
22'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
20'
19'
Асенхо Серхио из команды Вильярреал хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Перес Рубен из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
17'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Морено Херард
16'
15'
15'
Ролан Диего наказан за толчок Ману Морланес
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
14'
13'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
13'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
11'
Безумный фол. Коста Хауме грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Жар Набиль
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
9'
9'
9'
Сиовас Димитрис из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
9'
Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Ролан Диего из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
8'
Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
8'
Каррильо Гидо наказан за толчок Альваро Гонсалес
7'
7'
Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Перес Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
5'
Судья сигнализирует, что Коста Хауме из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
4'
3'
3'
Вильярреал контролирует мяч.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вильярреал начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леганес 0:1 Вильярреал
Леганес
17.8% (32)
Ничья:
43.3% (78)
Вильярреал
38.9% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.7% (66)
1:2 Вильярреал:
25% (45)
0:1 Вильярреал:
10% (18)
1:0 Леганес:
9.4% (17)
2:1 Леганес:
3.9% (7)
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