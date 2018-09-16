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  5. Примера
Стадион: Зрители: 10432
Леганес
0:1
Конец матча
Вильярреал
0'
27' Желтая карточка
Сильва Хонатан
45' Желтая карточка
Коста Хауме
48' Желтая карточка
Марио Гаспар
0:0
49' Не забитый пенальти
Каррильо Гидо
64' Желтая карточка
Ньом Аллан
0:1
65' Гол
Бакка Карлос
82' Желтая карточка
Перес Рубен
90' Желтая карточка
Виктор Руис
90' Желтая карточка
Бустинса Унаи
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Вильярреал вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
96'
Морено Херард из команды Вильярреал в офсайде
95'
Матч возобновлен
Желтая карточка
95'
Бустинса Унаи грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
94'
Виктор Руис грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
94'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
94'
Как он промахнулся? Оскар Родригес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Офсайд
93'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
92'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Матч возобновлен
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
91'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал играет слишком грубо. Оскар Родригес оказался на газоне.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Удар от ворот произведет Вильярреал
90'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
89'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
89'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал в офсайде
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
88'
Тактическая замена. Ману Морланес уходит с поля и его заменяет Итурра Мануэль
88'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
87'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
87'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
87'
Каррильо Гидо из команды Леганес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Хуанфран Морено из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
86'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Хуанфран Морено из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
85'
Тактическая замена. Ньом Аллан уходит с поля и его заменяет Хуанфран Морено
Фол, нарушение
84'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес играет слишком грубо. Коста Хауме оказался на газоне.
84'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Удар от ворот произведет Леганес
83'
Лаюн Мигель отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Желтая карточка
82'
Перес Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Перес Рубен из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Тригерос Мануэль заработал фол
82'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал подал угловой слева.
81'
Куэльяр Иван отбил мяч на угловой после удара Бакка Карлос из штрафной площади.
81'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
81'
Вильярреал начинает контратаку
80'
Удар от ворот произведет Вильярреал
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Гумбау Херард из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
80'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
79'
Леганес контролирует мяч.
78'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Матч возобновлен
76'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
76'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
76'
Лаюн Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Коста Хауме
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Оскар Родригес пробует нанести удар издали, но Асенхо Серхио держит все под контролем
73'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Тактическая замена. Ролан Диего уходит с поля и его заменяет Оскар Родригес
72'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
72'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
72'
Леганес контролирует мяч.
71'
Удар от ворот произведет Леганес
71'
ШАНС! Форнальс Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Морено Херард из команды Вильярреал сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
70'
Морено Херард из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
70'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Удар от ворот произведет Леганес
70'
ШАНС! Лаюн Мигель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Бакка Карлос из команды Вильярреал делает передачу одноклубнику.
69'
Вильярреал имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Майкл Сантос из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Коста Хауме
67'
Сиовас Димитрис из команды Леганес направляет мяч в штрафную площадку, но Асенхо Серхио выбегает и ловит мяч
65'
Лаюн Мигель сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГОООООЛ - Бакка Карлос Вильярреал забивает ударом головой
65'
Лаюн Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Желтая карточка
64'
Ньом Аллан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Ньом Аллан из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Коста Хауме пострадал.
64'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Офсайд
63'
Бакка Карлос из команды Вильярреал в офсайде
62'
Удар от ворот произведет Вильярреал
62'
Тактическая замена. Эрасо Хави уходит с поля и его заменяет Майкл Сантос
62'
Ролан Диего из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
61'
Гумбау Херард из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
61'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
60'
Ньом Аллан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Бакка Карлос
59'
Ману Морланес нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Сиовас Димитрис из команды Леганес хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Морено Херард из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
58'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ролан Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 10432 болельщиков
57'
Удар от ворот произведет Леганес
57'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
57'
Коста Хауме не смог попасть в створ ударом издали
57'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Морено Херард из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
56'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Ньом Аллан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
53'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
53'
Марио Гаспар из команды Вильярреал хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
53'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
53'
Сильва Хонатан из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
51'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Удар от ворот произведет Леганес
50'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Описание гола
49'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Каррильо Гидо бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
Желтая карточка
48'
Марио Гаспар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
ПЕНАЛЬТИ! - Марио Гаспар играет рукой в штрафной! Марио Гаспар вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
48'
Ролан Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Ману Морланес наказан за толчок Сильва Хонатан
46'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Тактическая замена. Раба Даниэль уходит с поля и его заменяет Форнальс Пабло
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Вильярреал
47'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Асенхо Серхио перевел мяч на угловой!
46'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
45'
Коста Хауме получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Коста Хауме грубо играет против соперника. Пострадал Ньом Аллан
Офсайд
44'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
44'
Удар от ворот произведет Леганес
43'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
43'
Отличный пас сделал Ману Морланес из команды Вильярреал. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
41'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
40'
Удар от ворот произведет Леганес
40'
Марио Гаспар из команды Вильярреал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
39'
Сиовас Димитрис из команды Леганес играет слишком грубо. Морено Херард оказался на газоне.
38'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
38'
Леганес имеет хороший шанс забить.
37'
Леганес контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Каррильо Гидо из команды Леганес играет слишком грубо. Марио Гаспар оказался на газоне.
36'
Удар от ворот произведет Вильярреал
35'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Вильярреал
33'
Ролан Диего из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Матч возобновлен
31'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
Фол, нарушение
30'
Каррильо Гидо из команды Леганес играет слишком грубо. Тригерос Мануэль оказался на газоне.
30'
Хорошую попытку сделал Лаюн Мигель. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Хорошую попытку сделал Гумбау Херард. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Ролан Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
28'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
27'
Сильва Хонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Сильва Хонатан наказан за толчок Раба Даниэль
27'
Удар от ворот произведет Вильярреал
27'
Перес Рубен не смог попасть в створ ударом издали
26'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
26'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
25'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ньом Аллан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Морено Херард
24'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Каррильо Гидо задерживает мяч рукой
23'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
20'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
19'
Асенхо Серхио из команды Вильярреал хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
19'
Перес Рубен из команды Леганес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Асенхо Серхио взял и забрал мяч на выходе
18'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Морено Херард
16'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Ролан Диего наказан за толчок Ману Морланес
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
14'
Удар от ворот произведет Вильярреал
14'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Коста Хауме грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Жар Набиль
11'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Удар от ворот произведет Вильярреал
9'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
9'
Сиовас Димитрис из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
9'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
9'
Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Ролан Диего из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эрасо Хави из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Каррильо Гидо наказан за толчок Альваро Гонсалес
Угловой
7'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
7'
Марио Гаспар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Перес Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Коста Хауме из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
4'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Вильярреал контролирует мяч.
1'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вильярреал начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леганес 0:1 Вильярреал
Леганес
17.8% (32)
Ничья:
43.3% (78)
Вильярреал
38.9% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.7% (66)
Вильярреал:
25% (45)
Вильярреал:
10% (18)
Леганес:
9.4% (17)
Леганес:
3.9% (7)
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