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Ювентус
 
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Сассуоло
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло

До начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 9 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло
Ювентус
94% (94)
Ничья:
3% (3)
Сассуоло
3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
34% (34)
Ювентус:
17% (17)
Ювентус:
17% (17)
Ювентус:
9% (9)
Ювентус:
8% (8)
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