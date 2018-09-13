Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сассуоло

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Стадион: Альянц Стэдиум
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 15.08.2018 Ювентус 8:0 Juventus U23 ТМК
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 02.08.2018 Все звёзды МЛС 1:1 Ювентус ТМК
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Ювентус 2:0 Бавария КЧ
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
Сассуоло (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 02.09.2018 Сассуоло 5:3 Дженоа СA
- 26.08.2018 Кальяри 2:2 Сассуоло СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 12.08.2018 Сассуоло 5:1 Тернана К
- 04.08.2018 Парма 2:1 Сассуоло ТМК
- 04.08.2018 Фольгоре Чаратезе 1:1 Сассуоло ТМК
- 25.07.2018 Сассуоло 1:0 Судтироль ТМК
- 21.07.2018 Сассуоло 11:0 Реал Виченца ТМК
- 17.07.2018 Виппталь 0:7 Сассуоло ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Сассуоло 1:0 Сампдория СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 21.04.2018 Сассуоло 1:0 Фиорентина СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Кьево 1:1 Сассуоло СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 24.03.2018 Сассуоло 3:0 Бассано Виртус ТМК
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 9
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло Серия A
- 17.09.2017 Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A
- 29.01.2017 Сассуоло 0:2 Ювентус Серия A
- 10.09.2016 Ювентус 3:1 Сассуоло Серия A
- 11.03.2016 Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A
- 28.10.2015 Сассуоло 1:0 Ювентус Серия A
- 09.03.2015 Ювентус 1:0 Сассуоло Серия A
- 18.10.2014 Сассуоло 1:1 Ювентус Серия A
- 28.04.2014 Сассуоло 1:3 Ювентус Серия A
- 15.12.2013 Ювентус 4:0 Сассуоло Серия A
- 23.07.2013 Сассуоло 0:0 Ювентус TIM Трофи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|15.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Парма
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - СассуолоДо начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 9 часов 8 минут.
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Прогнозы на матч Ювентус - Сассуоло
Ювентус
94% (94)
Ничья:
3% (3)
Сассуоло
3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
34% (34)
3:0 Ювентус:
17% (17)
2:1 Ювентус:
17% (17)
3:1 Ювентус:
9% (9)
1:0 Ювентус:
8% (8)
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