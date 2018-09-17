Стадион: Паоло Мацца Зрители: 14153
6' Желтая карточкаФройлер Ремо
36' Желтая карточкаРигони Эмилиано
40' Желтая карточкаПетанья Андреа
49' Желтая карточкаГосенс Робин
1:0
50' ГолПетанья Андреа
2:0
56' ГолПетанья Андреа
60' Желтая карточкаФелипе Диас
64' Желтая карточкаДе Рон Мартен
90' Желтая карточкаЛуис Эвертон
90' Желтая карточкаИличич Йосип
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 14153 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
96'
95'
95'
95'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Рефери не любит споров - именно за это Иличич Йосип сейчас получил желтую
94'
Рефери не любит споров - именно за это Луис Эвертон сейчас получил желтую
93'
93'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
93'
Шимич Лоренцо наказан за толчок Пашалич Марио
92'
92'
Иличич Йосип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
90'
Иличич Йосип из команды Аталанта играет в стеночку с партнером по команде. Сапата Дуван это был.
89'
88'
88'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
87'
Барроу Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
87'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
87'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
86'
Шимич Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Лаццари Мануэль уходит с поля и его заменяет Шимич Лоренцо
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
83'
ШАНС! Иличич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Фройлер Ремо наказан за толчок Луис Эвертон
82'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
80'
Мазиелло Андреа нанес удар чуть мимо. Близко!
79'
Барроу Муса из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Викари Франческо уходит с поля и его заменяет Джуру Йохан
78'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
78'
Гомес Алехандро получил травму и заменен. Барроу Муса выходит на поле.
77'
77'
Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
77'
Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
76'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
76'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Сапата Дуван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Де Рон Мартен уходит с поля и его заменяет Пашалич Марио
74'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
74'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Мазиелло Андреа делает длинную передачу вперед
73'
72'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Луис Эвертон
72'
72'
ШАНС! Сапата Дуван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
71'
Матч возобновлен
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Миссироли Симоне наказан за толчок Гомес Алехандро
69'
69'
Скьяттарелла Паскуале не смог попасть в створ ударом издали
68'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Гомес Алехандро пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
67'
67'
Иличич Йосип из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Судья подбегает и показывает Де Рон Мартен из команды Аталанта отложенную желтую карточку за фол.
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Фарес Мохамед, и мяч снова в игре
64'
Отличные скиллы показывает Фарес Мохамед, обводя своих соперников
63'
62'
Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
62'
СПАЛ 2013 нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
61'
61'
Де Рон Мартен наказан за толчок Миссироли Симоне
60'
Фелипе Диас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
60'
Судья сигнализирует, что Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
60'
59'
59'
58'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
58'
56'
Скьяттарелла Паскуале сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Петанья Андреа изменил счет на табло!
56'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
56'
Плохо сыграл Паломино Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
54'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Госенс Робин пострадал.
53'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Иличич Йосип наказан за толчок Миссироли Симоне
52'
Лаццари Мануэль наказан за толчок Гомес Алехандро
52'
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
50'
ГОЛ! Легко закончил атаку Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013, забив в пустые ворота!
50'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Головой пробил Фелипе Диас, но голкипер отбил его в поле!
49'
Госенс Робин получает желтую карточку за толчок соперника.
49'
Госенс Робин наказан за толчок Лаццари Мануэль
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
47'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
46'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
48'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Иличич Йосип пострадал.
47'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
47'
47'
46'
46'
Выглядело как неплохой момент. Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
46'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
45'
45'
Толой Рафаэл не смог попасть в створ ударом издали
45'
44'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
44'
Гомес Алехандро из команды Аталанта пасует в штрафную, но Гомис Альфред выходит и ловит мяч.
43'
43'
43'
Петанья Андреа не смог попасть в створ ударом издали
43'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
42'
Мазиелло Андреа наказан за толчок Петанья Андреа
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Петанья Андреа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
40'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Мазиелло Андреа пострадал.
39'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
39'
Аталанта начинает контратаку
38'
Тактическая замена. Ригони Эмилиано уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
38'
38'
37'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
37'
36'
Ригони Эмилиано тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
36'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта играет слишком грубо. Миссироли Симоне оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
35'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
34'
34'
33'
33'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
33'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта находит одноклубника четким пасом пяткой.
32'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
32'
Паломино Хосе наказан за толчок Антенуччи Мирко
31'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Сапата Дуван из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Викари Франческо пострадал.
29'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Лаццари Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
28'
28'
27'
Сапата Дуван из команды Аталанта играет слишком грубо. Викари Франческо оказался на газоне.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
25'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
24'
24'
23'
Шанс! Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
23'
23'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
23'
Фарес Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Петанья Андреа имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
23'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
22'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Петанья Андреа не смог попасть в створ ударом издали
21'
Ригони Эмилиано задерживает мяч рукой
21'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
20'
Судья сигнализирует, что Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Ригони Эмилиано
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
20'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
19'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
19'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
16'
Госенс Робин не смог попасть в створ ударом издали
15'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
15'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
14'
14'
14'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
13'
13'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
12'
12'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
Сапата Дуван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
11'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Госенс Робин наказан за толчок Лаццари Мануэль
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
9'
8'
7'
Судья свистит. Паломино Хосе атаковал сзади соперника. Это Антенуччи Мирко заработал своей команде штрафной
6'
Фройлер Ремо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
6'
Фройлер Ремо наказан за толчок Лаццари Мануэль
6'
6'
Шанс! Сапата Дуван из команды Аталанта пробил головой, но мимо
6'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
5'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
5'
Викари Франческо наказан за толчок Сапата Дуван
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
3'
3'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
1'
1'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Аталанта начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 2:0 Аталанта
СПАЛ 2013
16.7% (37)
Ничья:
33.9% (75)
Аталанта
49.3% (109)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
23.5% (52)
1:2 Аталанта:
20.4% (45)
0:1 Аталанта:
15.8% (35)
1:0 СПАЛ 2013:
5.4% (12)
0:2 Аталанта:
3.6% (8)
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