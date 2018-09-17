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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 14153
СПАЛ 2013
2:0
Конец матча
Аталанта
0'
6' Желтая карточка
Фройлер Ремо
36' Желтая карточка
Ригони Эмилиано
40' Желтая карточка
Петанья Андреа
49' Желтая карточка
Госенс Робин
1:0
50' Гол
Петанья Андреа
2:0
56' Гол
Петанья Андреа
60' Желтая карточка
Фелипе Диас
64' Желтая карточка
Де Рон Мартен
90' Желтая карточка
Луис Эвертон
90' Желтая карточка
Иличич Йосип
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 14153 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
96'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
95'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
95'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
95'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
94'
Рефери не любит споров - именно за это Иличич Йосип сейчас получил желтую
Желтая карточка
94'
Рефери не любит споров - именно за это Луис Эвертон сейчас получил желтую
93'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
Фол, нарушение
93'
Шимич Лоренцо наказан за толчок Пашалич Марио
92'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
92'
Иличич Йосип решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
90'
Иличич Йосип из команды Аталанта играет в стеночку с партнером по команде. Сапата Дуван это был.
89'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Аталанта контролирует мяч.
88'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
87'
Барроу Муса нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
87'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Госенс Робин из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Петанья Андреа
86'
Шимич Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Лаццари Мануэль уходит с поля и его заменяет Шимич Лоренцо
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
83'
ШАНС! Иличич Йосип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
82'
Фройлер Ремо наказан за толчок Луис Эвертон
82'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Джуру Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Сапата Дуван задерживает мяч рукой
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
80'
Мазиелло Андреа нанес удар чуть мимо. Близко!
79'
Барроу Муса из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
79'
Аталанта контролирует мяч.
78'
Тактическая замена. Викари Франческо уходит с поля и его заменяет Джуру Йохан
78'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
78'
Гомес Алехандро получил травму и заменен. Барроу Муса выходит на поле.
77'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
77'
Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
77'
Госенс Робин из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Аталанта контролирует мяч.
76'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
76'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Угловой
76'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Сапата Дуван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Тактическая замена. Де Рон Мартен уходит с поля и его заменяет Пашалич Марио
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
74'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 идет с мячом вперед на обострение...
73'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
73'
Сапата Дуван из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Мазиелло Андреа делает длинную передачу вперед
73'
Аталанта контролирует мяч.
72'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Луис Эвертон
72'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
72'
ШАНС! Сапата Дуван нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
71'
Матч возобновлен
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Гомес Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
70'
Миссироли Симоне наказан за толчок Гомес Алехандро
69'
Удар от ворот произведет Аталанта
69'
Скьяттарелла Паскуале не смог попасть в створ ударом издали
68'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Гомес Алехандро пробует нанести удар издали, но Гомис Альфред держит все под контролем
67'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Иличич Йосип из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
66'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
65'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
Фройлер Ремо из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
64'
Судья подбегает и показывает Де Рон Мартен из команды Аталанта отложенную желтую карточку за фол.
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Фарес Мохамед, и мяч снова в игре
64'
Отличные скиллы показывает Фарес Мохамед, обводя своих соперников
63'
Удар от ворот произведет Аталанта
62'
Куртич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
62'
СПАЛ 2013 нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
61'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Де Рон Мартен наказан за толчок Миссироли Симоне
Желтая карточка
60'
Фелипе Диас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
60'
Аталанта контролирует мяч.
59'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
59'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
Угловой
58'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
56'
Скьяттарелла Паскуале сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Петанья Андреа изменил счет на табло!
56'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
56'
Плохо сыграл Паломино Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
56'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Фол, нарушение
54'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Госенс Робин пострадал.
53'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Иличич Йосип наказан за толчок Миссироли Симоне
Фол, нарушение
52'
Лаццари Мануэль наказан за толчок Гомес Алехандро
52'
Аталанта контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
50'
ГОЛ! Легко закончил атаку Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013, забив в пустые ворота!
50'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Головой пробил Фелипе Диас, но голкипер отбил его в поле!
Желтая карточка
49'
Госенс Робин получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
49'
Госенс Робин наказан за толчок Лаццари Мануэль
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
47'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
46'
Аталанта контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
48'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Иличич Йосип пострадал.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
47'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
47'
Аталанта контролирует мяч.
46'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Выглядело как неплохой момент. Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
46'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
45'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
45'
Толой Рафаэл не смог попасть в створ ударом издали
45'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
44'
Гомес Алехандро из команды Аталанта пасует в штрафную, но Гомис Альфред выходит и ловит мяч.
43'
Аталанта контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Аталанта
43'
Петанья Андреа не смог попасть в створ ударом издали
43'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Мазиелло Андреа наказан за толчок Петанья Андреа
41'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
40'
Петанья Андреа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
40'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 опасно и грубо сыграл. Мазиелло Андреа пострадал.
39'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает пас партнеру.
39'
Аталанта начинает контратаку
38'
Тактическая замена. Ригони Эмилиано уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
38'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Аталанта контролирует мяч.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
37'
Аталанта контролирует мяч.
Желтая карточка
36'
Ригони Эмилиано тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
36'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта играет слишком грубо. Миссироли Симоне оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Удар от ворот произведет Аталанта
35'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Петанья Андреа из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
34'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
33'
Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали
33'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта находит одноклубника четким пасом пяткой.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
Фол, нарушение
32'
Паломино Хосе наказан за толчок Антенуччи Мирко
31'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
30'
Сапата Дуван из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Викари Франческо пострадал.
29'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
29'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
29'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
29'
Лаццари Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
28'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
28'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Сапата Дуван из команды Аталанта играет слишком грубо. Викари Франческо оказался на газоне.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
25'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Аталанта контролирует мяч.
24'
Аталанта контролирует мяч.
24'
Удар от ворот произведет Аталанта
23'
Шанс! Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 пробил головой, но мимо
23'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Угловой
23'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с левого угла.
23'
Фарес Мохамед нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Петанья Андреа имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
23'
Миссироли Симоне из команды СПАЛ 2013 делает пас партнеру.
22'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Аталанта
22'
Петанья Андреа не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
21'
Ригони Эмилиано задерживает мяч рукой
21'
Фелипе Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Ригони Эмилиано
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
20'
Фелипе Диас из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
19'
СПАЛ 2013 начинает контратаку
19'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
19'
Аталанта контролирует мяч.
19'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Петанья Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
16'
Госенс Робин не смог попасть в створ ударом издали
15'
Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
15'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
14'
Сапата Дуван задерживает мяч рукой
14'
Удар от ворот произведет Аталанта
14'
Антенуччи Мирко не смог попасть в створ ударом издали
13'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
12'
Удар от ворот произведет Аталанта
12'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фарес Мохамед из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Угловой
12'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 разыграл угловой с правого угла.
12'
Сапата Дуван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
11'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Госенс Робин наказан за толчок Лаццари Мануэль
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
9'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Сапата Дуван задерживает мяч рукой
8'
Удар от ворот произведет Аталанта
Фол, нарушение
7'
Судья свистит. Паломино Хосе атаковал сзади соперника. Это Антенуччи Мирко заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
6'
Фройлер Ремо тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
6'
Фройлер Ремо наказан за толчок Лаццари Мануэль
6'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
6'
Шанс! Сапата Дуван из команды Аталанта пробил головой, но мимо
6'
Госенс Робин из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
5'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Викари Франческо наказан за толчок Сапата Дуван
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
3'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Ригони Эмилиано из команды Аталанта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
СПАЛ 2013 контролирует мяч.
1'
СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Аталанта начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 2:0 Аталанта
СПАЛ 2013
16.7% (37)
Ничья:
33.9% (75)
Аталанта
49.3% (109)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.5% (52)
Аталанта:
20.4% (45)
Аталанта:
15.8% (35)
СПАЛ 2013:
5.4% (12)
Аталанта:
3.6% (8)
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