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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Парма

До начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Парма
Интер Милан
88.1% (89)
Ничья:
5.9% (6)
Парма
5.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
43.6% (44)
Интер Милан:
21.8% (22)
Интер Милан:
11.9% (12)
Интер Милан:
5% (5)
Парма:
4% (4)
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