Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Парма

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Стадион: Сан-Сиро
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Интер Милан (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 24.07.2018 Шеффилд Юнайтед 1:1 Интер Милан ТМК
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Удинезе 0:4 Интер Милан СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
Парма (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 07.09.2018 Парма 1:1 Ливорно ТМК
- 06.09.2018 Colorno 0:4 Парма ТМК
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 26.08.2018 СПАЛ 2013 1:0 Парма СA
- 19.08.2018 Парма 2:2 Удинезе СA
- 12.08.2018 Парма 0:1 Пиза К
- 04.08.2018 Фольгоре Чаратезе 0:0 Парма ТМК
- 04.08.2018 Парма 2:1 Сассуоло ТМК
- 28.07.2018 Сампдория 3:1 Парма ТМК
- 21.07.2018 Парма 3:1 Фоджа ТМК
- 17.07.2018 Парма 6:1 SSV Naturns ТМК
- 14.07.2018 Парма 13:0 Раппрезентатива-Вал-Веноста ТМК
- 18.05.2018 Специя 0:2 Парма СB
- 12.05.2018 Парма 1:0 Бари СB
- 06.05.2018 Чезена 2:1 Парма СB
- 01.05.2018 Парма 2:0 Тернана СB
- 28.04.2018 Про Верчелли 1:0 Парма СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 16.04.2018 Асколи 0:1 Парма СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Парма: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
- 04.04.2015 Интер Милан 1:1 Парма Серия A
- 01.11.2014 Парма 2:0 Интер Милан Серия A
- 19.04.2014 Парма 0:2 Интер Милан Серия A
- 08.12.2013 Интер Милан 3:3 Парма Серия A
- 21.04.2013 Интер Милан 1:0 Парма Серия A
- 27.11.2012 Парма 1:0 Интер Милан Серия A
- 02.05.2012 Парма 3:1 Интер Милан Серия A
- 07.01.2012 Интер Милан 5:0 Парма Серия A
- 16.04.2011 Парма 2:0 Интер Милан Серия A
- 28.11.2010 Интер Милан 5:2 Парма Серия A
- 10.02.2010 Парма 1:1 Интер Милан Серия A
- 13.09.2009 Интер Милан 2:0 Парма Серия A
- 18.05.2008 Парма 0:2 Интер Милан Серия A
- 20.01.2008 Интер Милан 3:2 Парма Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|15.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Парма
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - ПармаДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.
Новости матча
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Новая форма "Интера" — 19:57
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Прогнозы на матч Интер Милан - Парма
Интер Милан
88.1% (89)
Ничья:
5.9% (6)
Парма
5.9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Интер Милан:
43.6% (44)
2:1 Интер Милан:
21.8% (22)
1:0 Интер Милан:
11.9% (12)
3:1 Интер Милан:
5% (5)
1:2 Парма:
4% (4)
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