Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кьево

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 20.07.2018 Рома 1:1 Авеллино ТМК
- 14.07.2018 Латина 0:9 Рома ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
Кьево (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 08.09.2018 Кьево 3:0 Триестина ТМК
- 02.09.2018 Кьево 0:0 Эмполи СA
- 26.08.2018 Фиорентина 6:1 Кьево СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 04.08.2018 Хоффенхайм 5:0 Кьево ТМК
- 29.07.2018 Наполи 2:0 Кьево ТМК
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 22.07.2018 Виртус Верона 0:2 Кьево ТМК
- 14.07.2018 Топ-22 0:4 Кьево ТМК
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 13.05.2018 Болонья 1:2 Кьево СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 18.04.2018 СПАЛ 2013 0:0 Кьево СA
- 14.04.2018 Кьево 0:0 Торино СA
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
- 04.04.2018 Кьево 1:1 Сассуоло СA
- 31.03.2018 Кьево 2:1 Сампдория СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево Серия A
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома Серия A
- 20.05.2017 Кьево 3:5 Рома Серия A
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево Серия A
- 08.05.2016 Рома 3:0 Кьево Серия A
- 06.01.2016 Кьево 3:3 Рома Серия A
- 08.03.2015 Кьево 0:0 Рома Серия A
- 18.10.2014 Рома 3:0 Кьево Серия A
- 22.03.2014 Кьево 0:2 Рома Серия A
- 31.10.2013 Рома 1:0 Кьево Серия A
- 07.05.2013 Рома 0:1 Кьево Серия A
- 16.12.2012 Кьево 1:0 Рома Серия A
- 01.05.2012 Кьево 0:0 Рома Серия A
- 08.01.2012 Рома 2:0 Кьево Серия A
- 23.04.2011 Рома 1:0 Кьево Серия A
- 04.12.2010 Кьево 2:2 Рома Серия A
- 16.05.2010 Кьево 0:2 Рома Серия A
- 09.01.2010 Рома 1:0 Кьево Серия A
- 03.05.2009 Рома 0:0 Кьево Серия A
- 06.12.2008 Кьево 0:1 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|15.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Парма
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Рома - КьевоДо начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 6 часов 58 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Рома - Кьево
Рома
94.1% (95)
Ничья:
5% (5)
Кьево
1% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
48.5% (49)
2:1 Рома:
14.9% (15)
1:0 Рома:
11.9% (12)
3:1 Рома:
8.9% (9)
3:0 Рома:
4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация