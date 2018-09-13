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Рома
 
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Кьево
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кьево

До начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 6 часов 58 минут.
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Прогнозы на матч Рома - Кьево
Рома
94.1% (95)
Ничья:
5% (5)
Кьево
1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
48.5% (49)
Рома:
14.9% (15)
Рома:
11.9% (12)
Рома:
8.9% (9)
Рома:
4% (4)
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