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Стадион: Сарденья Арена
Предыдущие игры
Кальяри (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 06.09.2018 Кальяри 1:0 Ольбия ТМК
- 02.09.2018 Аталанта 0:1 Кальяри СA
- 26.08.2018 Кальяри 2:2 Сассуоло СA
- 19.08.2018 Эмполи 2:0 Кальяри СA
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 04.08.2018 Трабзонспор 0:0 Кальяри ТМК
- 01.08.2018 Фенербахче 2:1 Кальяри ТМК
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.07.2018 Кальяри 10:0 Реал Виченца ТМК
- 17.07.2018 Роталиана 0:9 Кальяри ТМК
- 23.05.2018 Кальяри 2:1 Ольбия ТМК
- 20.05.2018 Кальяри 1:0 Аталанта СA
- 13.05.2018 Фиорентина 0:1 Кальяри СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 29.04.2018 Сампдория 4:1 Кальяри СA
- 22.04.2018 Кальяри 0:0 Болонья СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Кальяри 2:1 Удинезе СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
Милан (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Торино 1:1 Милан СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Милан 1:1 Сассуоло СA
- 04.04.2018 Милан 0:0 Интер Милан СA
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево СA
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Милан: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан Серия A
- 27.08.2017 Милан 2:1 Кальяри Серия A
- 28.05.2017 Кальяри 2:1 Милан Серия A
- 08.01.2017 Милан 1:0 Кальяри Серия A
- 21.03.2015 Милан 3:1 Кальяри Серия A
- 29.10.2014 Кальяри 1:1 Милан Серия A
- 26.01.2014 Кальяри 1:2 Милан Серия A
- 01.09.2013 Милан 3:1 Кальяри Серия A
- 10.02.2013 Кальяри 1:1 Милан Серия A
- 26.09.2012 Милан 2:0 Кальяри Серия A
- 29.01.2012 Милан 3:0 Кальяри Серия A
- 20.12.2011 Кальяри 0:2 Милан Серия A
- 14.05.2011 Милан 4:1 Кальяри Серия A
- 06.01.2011 Кальяри 0:1 Милан Серия A
- 03.04.2010 Кальяри 2:3 Милан Серия A
- 22.11.2009 Милан 4:3 Кальяри Серия A
- 22.02.2009 Милан 1:0 Кальяри Серия A
- 05.10.2008 Кальяри 0:0 Милан Серия A
- 05.04.2008 Милан 3:1 Кальяри Серия A
- 25.11.2007 Кальяри 1:2 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|15.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Парма
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - МиланДо начала игры, которая состоится 16.09.2018, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.
Новости матча
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Кьеза хочет перейти в "Милан" — 20:25
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Кака будет работать в "Милане" — 18:57
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Прогнозы на матч Кальяри - Милан
Кальяри
4.3% (4)
Ничья:
14.1% (13)
Милан
81.5% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
45.7% (42)
0:1 Милан:
20.7% (19)
1:1 Ничья:
8.7% (8)
0:2 Милан:
7.6% (7)
1:3 Милан:
5.4% (5)
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