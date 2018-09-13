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Стадион:
Кальяри
 
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Милан
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:
Прогнозы на матч Кальяри - Милан
Кальяри
4.3% (4)
Ничья:
14.1% (13)
Милан
81.5% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
45.7% (42)
Милан:
20.7% (19)
Ничья:
8.7% (8)
Милан:
7.6% (7)
Милан:
5.4% (5)
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