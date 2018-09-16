Стадион: Луиджи Феррарис
2' Желтая карточкаДестро Маттиа
39' Желтая карточкаДейкс Митчелл
57' Желтая карточкаГонсалес Джанкарло
61' Желтая карточкаДжемаили Блерим
65' Желтая карточкаБесса Даниэль
1:0
69' ГолПентек Кшиштоф
90' Красная карточкаПульгар Эрик
90' Желтая карточкаСкорупски Лукаш
90' Желтая карточкаМаркетти Федерико
Новости после матча
Второй тайм
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Рефери не любит споров - именно за это Маркетти Федерико сейчас получил желтую
98'
Рефери не любит споров - именно за это Скорупски Лукаш сейчас получил желтую
98'
УДАЛЕНИЕ! - Пульгар Эрик удален за серьёзный фол
97'
Безумный фол. Пульгар Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Ромуло Соуза
96'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
96'
94'
Джемаили Блерим наказан за толчок Гюнтер Корай
93'
93'
93'
Матч возобновлен
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Игра остановлена из-за технических проблем.
90'
Судья сигнализирует, что Дейкс Митчелл из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Перейра Педру II
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
89'
ШАНС! Бесса Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
88'
88'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой слева.
87'
Дейкс Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
86'
Сванберг Маттиас из команды Болонья играет слишком грубо. Пентек Кшиштоф оказался на газоне.
86'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Перейра Педру II
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
83'
83'
Сполли Николас возвращается на поле.
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Сполли Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Матч возобновлен
82'
Сполли Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
81'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
81'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
После дальнего удара, который нанес Куаме Кристиан мяч отбит вратарем
80'
Отличные скиллы показывает Куаме Кристиан, обводя своих соперников
80'
79'
Тактическая замена. Дестро Маттиа уходит с поля и его заменяет Сантандер Федерико
79'
Тактическая замена. Маццители Лука уходит с поля и его заменяет Перейра Педру II
79'
79'
ШАНС! Орсолини Риккардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Дестро Маттиа из команды Болонья подал угловой слева.
78'
Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Де Майо Себастьян из команды Болонья нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой справа.
78'
Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
77'
76'
76'
75'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
75'
Сванберг Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
После штрафного удара,который нанес Орсолини Риккардо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
74'
Судья сигнализирует, что Кришито Доменико из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
73'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маццители Лука
72'
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Тактическая замена. Гонсалес Джанкарло уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
69'
Кришито Доменико сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Дженоа переиграл вратаря дальним ударом!
69'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает пас партнеру.
69'
Судья сигнализирует, что Дейкс Митчелл из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
68'
68'
Тактическая замена. Поли Андреа уходит с поля и его заменяет Сванберг Маттиас
67'
67'
67'
67'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
67'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает пас партнеру.
67'
Отличные скиллы показывает Пентек Кшиштоф, обводя своих соперников
67'
Куаме Кристиан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
65'
Бесса Даниэль из команды Дженоа предупрежден после нескольких фолов.
65'
Судья свистит. Бесса Даниэль атаковал сзади соперника. Это Поли Андреа заработал своей команде штрафной
65'
65'
Пульгар Эрик не смог попасть в створ ударом издали
65'
Поли Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
64'
63'
63'
62'
62'
Шанс! Гюнтер Корай из команды Дженоа пробил головой, но мимо
62'
61'
Тактическая замена. Пандев Горан уходит с поля и его заменяет Куаме Кристиан
61'
Рефери не любит споров - именно за это Джемаили Блерим сейчас получил желтую
61'
Судья свистит. Оквонкво Орджи атаковал сзади соперника. Это Бираски Давиде заработал своей команде штрафной
61'
Бесса Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
60'
60'
60'
Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
58'
58'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Лазович Дарко
57'
Гонсалес Джанкарло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Судья свистит. Гонсалес Джанкарло атаковал сзади соперника. Это Пандев Горан заработал своей команде штрафной
57'
Болонья начинает контратаку
57'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Болонья имеет хороший шанс забить.
54'
Дейкс Митчелл из команды Болонья в офсайде
54'
54'
Маццители Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
51'
51'
51'
Джемаили Блерим не смог попасть в створ ударом издали
50'
Пульгар Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
49'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
48'
47'
Дейкс Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Дейкс Митчелл из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
47'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Дестро Маттиа
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Маццители Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
47'
Маццители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
45'
Де Майо Себастьян из команды Болонья наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
44'
Судья сигнализирует, что Маццители Лука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
44'
43'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
43'
43'
43'
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Пентек Кшиштоф, и мяч снова в игре
42'
42'
42'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Поли Андреа из команды Болонья подал угловой слева.
41'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дестро Маттиа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
40'
Хорошую попытку сделал Хильемарк Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Дейкс Митчелл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
39'
Судья свистит. Дейкс Митчелл атаковал сзади соперника. Это Пентек Кшиштоф заработал своей команде штрафной
39'
39'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
38'
Бесса Даниэль из команды Дженоа играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
38'
37'
Дестро Маттиа из команды Болонья играет слишком грубо. Бесса Даниэль оказался на газоне.
37'
37'
37'
36'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маццители Лука
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Поли Андреа
34'
34'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
33'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
32'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
31'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Ромуло Соуза
31'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
30'
29'
Де Майо Себастьян наказан за толчок Пандев Горан
29'
28'
28'
Дестро Маттиа из команды Болонья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
27'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
27'
26'
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
25'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Джемаили Блерим из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
25'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
24'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
23'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Оквонкво Орджи
23'
Дейкс Митчелл из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Оквонкво Орджи из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
22'
22'
Де Майо Себастьян делает длинную передачу вперед
22'
21'
21'
Кришито Доменико из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
21'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
21'
20'
20'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
19'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
19'
Шанс! Пентек Кшиштоф из команды Дженоа пробил головой, но мимо
18'
18'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
17'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
17'
16'
16'
Оквонкво Орджи из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
16'
Пандев Горан из команды Дженоа делает пас партнеру.
15'
Отличные скиллы показывает Пандев Горан, обводя своих соперников
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
14'
14'
Оквонкво Орджи наказан за толчок Бираски Давиде
14'
13'
Судья сигнализирует, что Оквонкво Орджи из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Гюнтер Корай
12'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Бесса Даниэль
9'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
9'
9'
8'
8'
7'
7'
Отличные скиллы показывает Пентек Кшиштоф, обводя своих соперников
7'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
4'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
2'
Дестро Маттиа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
2'
Судья свистит. Дестро Маттиа атаковал сзади соперника. Это Бесса Даниэль заработал своей команде штрафной
2'
1'
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Болонья начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Болонья
Дженоа
78.7% (140)
Ничья:
16.3% (29)
Болонья
5.1% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Дженоа:
41% (73)
2:1 Дженоа:
30.3% (54)
1:1 Ничья:
12.9% (23)
2:0 Дженоа:
5.6% (10)
0:1 Болонья:
2.2% (4)
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