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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
1:0
Конец матча
Болонья
0'
2' Желтая карточка
Дестро Маттиа
39' Желтая карточка
Дейкс Митчелл
57' Желтая карточка
Гонсалес Джанкарло
61' Желтая карточка
Джемаили Блерим
65' Желтая карточка
Бесса Даниэль
1:0
69' Гол
Пентек Кшиштоф
90' Красная карточка
Пульгар Эрик
90' Желтая карточка
Скорупски Лукаш
90' Желтая карточка
Маркетти Федерико
90'+9
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
98'
Рефери не любит споров - именно за это Маркетти Федерико сейчас получил желтую
Желтая карточка
98'
Рефери не любит споров - именно за это Скорупски Лукаш сейчас получил желтую
98'
УДАЛЕНИЕ! - Пульгар Эрик удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
97'
Безумный фол. Пульгар Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Ромуло Соуза
96'
Джемаили Блерим нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
96'
Дженоа начинает контратаку
Фол, нарушение
94'
Джемаили Блерим наказан за толчок Гюнтер Корай
93'
Дженоа контролирует мяч.
93'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Матч возобновлен
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Игра остановлена из-за технических проблем.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Дейкс Митчелл из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Перейра Педру II
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
Удар от ворот произведет Болонья
89'
ШАНС! Бесса Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Лазович Дарко из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
88'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой слева.
87'
Дейкс Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Сванберг Маттиас из команды Болонья играет слишком грубо. Пентек Кшиштоф оказался на газоне.
Фол, нарушение
86'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Перейра Педру II
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
83'
Сполли Николас возвращается на поле.
Травма, повреждение
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Сполли Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
82'
Сполли Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Маркетти Федерико взял и забрал мяч на выходе
82'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
81'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
После дальнего удара, который нанес Куаме Кристиан мяч отбит вратарем
80'
Отличные скиллы показывает Куаме Кристиан, обводя своих соперников
80'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Дестро Маттиа уходит с поля и его заменяет Сантандер Федерико
79'
Тактическая замена. Маццители Лука уходит с поля и его заменяет Перейра Педру II
79'
Удар от ворот произведет Дженоа
79'
ШАНС! Орсолини Риккардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
79'
Дестро Маттиа из команды Болонья подал угловой слева.
78'
Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Де Майо Себастьян из команды Болонья нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
78'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой справа.
78'
Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
77'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Удар от ворот произведет Болонья
75'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
Удар от ворот произведет Дженоа
75'
Сванберг Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
После штрафного удара,который нанес Орсолини Риккардо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Кришито Доменико из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Орсолини Риккардо
73'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Сванберг Маттиас из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маццители Лука
72'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Тактическая замена. Гонсалес Джанкарло уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
69'
Кришито Доменико сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф из команды Дженоа переиграл вратаря дальним ударом!
69'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает пас партнеру.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Дейкс Митчелл из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
68'
Удар от ворот произведет Болонья
68'
Тактическая замена. Поли Андреа уходит с поля и его заменяет Сванберг Маттиас
67'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Ромуло Соуза из команды Дженоа подал угловой справа.
67'
Де Майо Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
67'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает пас партнеру.
67'
Отличные скиллы показывает Пентек Кшиштоф, обводя своих соперников
67'
Куаме Кристиан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
65'
Бесса Даниэль из команды Дженоа предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
65'
Судья свистит. Бесса Даниэль атаковал сзади соперника. Это Поли Андреа заработал своей команде штрафной
65'
Удар от ворот произведет Дженоа
65'
Пульгар Эрик не смог попасть в створ ударом издали
65'
Поли Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
64'
Дженоа контролирует мяч.
63'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Удар от ворот произведет Болонья
62'
Шанс! Гюнтер Корай из команды Дженоа пробил головой, но мимо
62'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Тактическая замена. Пандев Горан уходит с поля и его заменяет Куаме Кристиан
Желтая карточка
61'
Рефери не любит споров - именно за это Джемаили Блерим сейчас получил желтую
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Оквонкво Орджи атаковал сзади соперника. Это Бираски Давиде заработал своей команде штрафной
61'
Бесса Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
60'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Лазович Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
58'
Дженоа контролирует мяч.
58'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Лазович Дарко
Желтая карточка
57'
Гонсалес Джанкарло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
57'
Судья свистит. Гонсалес Джанкарло атаковал сзади соперника. Это Пандев Горан заработал своей команде штрафной
57'
Болонья начинает контратаку
57'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Болонья имеет хороший шанс забить.
Офсайд
54'
Дейкс Митчелл из команды Болонья в офсайде
54'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
54'
Маццители Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
52'
Дженоа контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Хильемарк Оскар из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
51'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Дженоа
51'
Джемаили Блерим не смог попасть в створ ударом издали
50'
Пульгар Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
49'
Болонья контролирует мяч.
49'
Пульгар Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
48'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Дженоа
47'
Дейкс Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Дейкс Митчелл из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Дестро Маттиа
46'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Маццители Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
47'
Маццители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
46'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Удар от ворот произведет Дженоа
45'
Де Майо Себастьян из команды Болонья наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Маццители Лука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
44'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
43'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
43'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Пентек Кшиштоф, и мяч снова в игре
42'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
42'
Дженоа начинает контратаку
42'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Поли Андреа из команды Болонья подал угловой слева.
41'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дестро Маттиа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
40'
Хорошую попытку сделал Хильемарк Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
39'
Дейкс Митчелл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
39'
Судья свистит. Дейкс Митчелл атаковал сзади соперника. Это Пентек Кшиштоф заработал своей команде штрафной
39'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Бесса Даниэль из команды Дженоа играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
38'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Дестро Маттиа из команды Болонья играет слишком грубо. Бесса Даниэль оказался на газоне.
37'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маццители Лука
35'
Удар от ворот произведет Дженоа
35'
Пульгар Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
34'
Хильемарк Оскар наказан за толчок Поли Андреа
34'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
34'
Ромуло Соуза из команды Дженоа подал угловой справа.
33'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Пандев Горан
Фол, нарушение
31'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Ромуло Соуза
31'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Де Майо Себастьян наказан за толчок Пандев Горан
29'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Дженоа
28'
Дестро Маттиа из команды Болонья навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
27'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
27'
Дженоа контролирует мяч.
26'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Маркетти Федерико взял и забрал мяч на выходе
25'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Джемаили Блерим из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
25'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
24'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Дженоа начинает контратаку
24'
Маркетти Федерико взял и забрал мяч на выходе
23'
Джемаили Блерим из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Бираски Давиде из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Оквонкво Орджи
23'
Дейкс Митчелл из команды Болонья плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Оквонкво Орджи из команды Болонья делает навес прямо в штрафную.
22'
Удар от ворот произведет Дженоа
22'
Де Майо Себастьян делает длинную передачу вперед
22'
Болонья контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Болонья
21'
Кришито Доменико из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
21'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
21'
Де Майо Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
20'
Дженоа начинает контратаку
20'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
19'
Удар от ворот произведет Болонья
19'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Удар от ворот произведет Болонья
19'
Шанс! Пентек Кшиштоф из команды Дженоа пробил головой, но мимо
18'
Ромуло Соуза из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Бесса Даниэль из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
17'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
17'
Дженоа контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Дженоа
16'
Оквонкво Орджи из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
16'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Пандев Горан из команды Дженоа делает пас партнеру.
15'
Отличные скиллы показывает Пандев Горан, обводя своих соперников
15'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
15'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Оквонкво Орджи наказан за толчок Бираски Давиде
14'
Болонья контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Оквонкво Орджи из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Гюнтер Корай
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Бесса Даниэль
9'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Ромуло Соуза из команды Дженоа подал угловой справа.
8'
Де Майо Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
7'
Удар от ворот произведет Болонья
7'
Отличные скиллы показывает Пентек Кшиштоф, обводя своих соперников
7'
Дженоа контролирует мяч.
6'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
5'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Болонья контролирует мяч.
4'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Дженоа
3'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
2'
Дестро Маттиа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
2'
Судья свистит. Дестро Маттиа атаковал сзади соперника. Это Бесса Даниэль заработал своей команде штрафной
2'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Болонья контролирует мяч.
1'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Болонья начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Болонья
Дженоа
78.7% (140)
Ничья:
16.3% (29)
Болонья
5.1% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Дженоа:
41% (73)
Дженоа:
30.3% (54)
Ничья:
12.9% (23)
Дженоа:
5.6% (10)
Болонья:
2.2% (4)
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