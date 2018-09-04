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Стадион: Сан-Паоло
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Наполи (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 02.09.2018 Сампдория 3:0 Наполи СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 18.08.2018 Лацио 1:2 Наполи СA
- 11.08.2018 Вольфсбург 3:1 Наполи ТМК
- 07.08.2018 Боруссия Д 1:3 Наполи ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Наполи 2:0 Кьево ТМК
- 22.07.2018 Наполи 5:1 Карпи ТМК
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Сампдория 0:2 Наполи СA
- 06.05.2018 Наполи 2:2 Торино СA
- 29.04.2018 Фиорентина 3:0 Наполи СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Наполи 4:2 Удинезе СA
- 15.04.2018 Милан 0:0 Наполи СA
- 08.04.2018 Наполи 2:1 Кьево СA
- 31.03.2018 Сассуоло 1:1 Наполи СA
- 18.03.2018 Наполи 1:0 Дженоа СA
- 11.03.2018 Интер Милан 0:0 Наполи СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
Фиорентина (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 02.09.2018 Фиорентина 1:0 Удинезе СA
- 26.08.2018 Фиорентина 6:1 Кьево СA
- 22.08.2018 Ареццо 1:2 Фиорентина ТМК
- 11.08.2018 Шальке 04 3:0 Фиорентина ТМК
- 05.08.2018 Фиорентина 0:0 Атлетик Б ТМК
- 04.08.2018 Фортуна 1:1 Фиорентина ТМК
- 01.08.2018 Хераклес 0:2 Фиорентина ТМК
- 28.07.2018 Фиорентина 0:0 Фулхэм ТМК
- 28.07.2018 Дуйсбург 0:0 Фиорентина ТМК
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 20.07.2018 Фиорентина 11:0 Реал Виченца ТМК
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 14.07.2018 Борго-а-Буджано 0:17 Фиорентина ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Фиорентина 0:1 Кальяри СA
- 06.05.2018 Дженоа 2:3 Фиорентина СA
- 29.04.2018 Фиорентина 3:0 Наполи СA
- 26.04.2018 Фиорентина 13:0 Signa 1914 ТМК
- 21.04.2018 Сассуоло 1:0 Фиорентина СA
- 18.04.2018 Фиорентина 3:4 Лацио СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
- 29.04.2018 Фиорентина 3:0 Наполи Серия A
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
- 20.05.2017 Наполи 4:1 Фиорентина Серия A
- 24.01.2017 Наполи 1:0 Фиорентина Кубок
- 22.12.2016 Фиорентина 3:3 Наполи Серия A
- 29.02.2016 Фиорентина 1:1 Наполи Серия A
- 18.10.2015 Наполи 2:1 Фиорентина Серия A
- 12.04.2015 Наполи 3:0 Фиорентина Серия A
- 09.11.2014 Фиорентина 0:1 Наполи Серия A
- 03.05.2014 Фиорентина 1:3 Наполи Кубок
- 23.03.2014 Наполи 0:1 Фиорентина Серия A
- 30.10.2013 Фиорентина 1:2 Наполи Серия A
- 20.01.2013 Фиорентина 1:1 Наполи Серия A
- 02.09.2012 Наполи 2:1 Фиорентина Серия A
- 17.02.2012 Фиорентина 0:3 Наполи Серия A
- 24.09.2011 Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
- 15.01.2011 Наполи 0:0 Фиорентина Серия A
- 29.08.2010 Фиорентина 1:1 Наполи Серия A
- 13.03.2010 Наполи 1:3 Фиорентина Серия A
- 25.10.2009 Фиорентина 0:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|6.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|8.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Кальяри
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|14.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|15.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|16.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Парма
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - ФиорентинаДо начала игры, которая состоится 15.09.2018, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.
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Кьеза хочет перейти в "Милан" — 20:25
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Прогнозы на матч Наполи - Фиорентина
Наполи
82.3% (79)
Ничья:
10.4% (10)
Фиорентина
7.3% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Наполи:
46.9% (45)
2:0 Наполи:
16.7% (16)
1:0 Наполи:
8.3% (8)
3:1 Наполи:
7.3% (7)
1:1 Ничья:
7.3% (7)
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