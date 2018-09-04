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Стадион:
Наполи
 
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Фиорентина
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:
Прогнозы на матч Наполи - Фиорентина
Наполи
82.3% (79)
Ничья:
10.4% (10)
Фиорентина
7.3% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
46.9% (45)
Наполи:
16.7% (16)
Наполи:
8.3% (8)
Наполи:
7.3% (7)
Ничья:
7.3% (7)
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