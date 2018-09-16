Стадион: Дачия-Арена
1:0
28' ГолДе Пауль Родриго
38' Желтая карточкаДзадза Симоне
43' Желтая карточкаСориано Роберто
1:1
49' ГолМейте Суалихо
54' Желтая карточкаФофана Секо
89' Желтая карточкаМачис Дарвин
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
95'
Сориано Роберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
95'
Выглядело как неплохой момент. Париджини Витторио из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
94'
94'
94'
94'
Мачис Дарвин из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе делает отличный кросс...
93'
Судья свистит. Париджини Витторио атаковал сзади соперника. Это Мачис Дарвин заработал своей команде штрафной
92'
92'
Теодорчик Лукаш наказан за толчок Иццо Армандо
92'
92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиригу Сальваторе из команды Торино.
91'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
90'
Белотти Андреа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
90'
Сориано Роберто из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
90'
Отличные скиллы показывает Сориано Роберто, обводя своих соперников
89'
Мачис Дарвин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
89'
Мачис Дарвин из команды Удинезе играет слишком грубо. Сориано Роберто оказался на газоне.
89'
Мачис Дарвин ошибается в защите.
88'
Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
88'
Дзадза Симоне из команды Торино играет слишком грубо. Фофана Секо оказался на газоне.
87'
86'
86'
Мачис Дарвин из команды Удинезе подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Барак Антонин
85'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
84'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
84'
84'
ШАНС! Эйна Ола нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Отличные скиллы показывает Эйна Ола, обводя своих соперников
83'
83'
83'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Мачис Дарвин из команды Удинезе делает пас партнеру.
83'
83'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Мачис Дарвин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Мейте Суалихо заработал фол
81'
81'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
80'
80'
Бехрами Валон из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
80'
80'
79'
Скуффет Симоне делает длинную передачу вперед
79'
79'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Бехрами Валон из команды Удинезе играет слишком грубо. Мейте Суалихо оказался на газоне.
78'
Отличные скиллы показывает Мейте Суалихо, обводя своих соперников
78'
78'
77'
Сориано Роберто из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
77'
76'
76'
76'
76'
76'
Матч возобновлен
75'
Де Сильвестри Лоренцо получил травму и заменен. Эйна Ола выходит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
75'
Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
73'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Сориано Роберто из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
73'
73'
Теодорчик Лукаш наказан за толчок Базелли Даниэле
72'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
71'
71'
Какой промах! Бехрами Валон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
71'
Мачис Дарвин из команды Удинезе подал угловой справа.
70'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
70'
69'
Тактическая замена. Мандрагора Роландо уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
68'
68'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
68'
Дзадза Симоне из команды Торино делает пас партнеру.
67'
Дзадза Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
67'
Назначен штрафной. Пострадал Теодорчик Лукаш, его свалил Беренгер Алекс.
66'
Выглядело как неплохой момент. Белотти Андреа из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
66'
Дзадза Симоне из команды Торино делает передачу одноклубнику.
66'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
66'
Мейте Суалихо из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
65'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
65'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
65'
65'
64'
64'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
64'
Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Торино поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
64'
После дальнего удара, который нанес Базелли Даниэле мяч отбит вратарем
63'
63'
Плохо сыграл Скуффет Симоне - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
63'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Беренгер Алекс из команды Торино делает пас партнеру.
62'
Отличные скиллы показывает Беренгер Алекс, обводя своих соперников
62'
61'
Де Пауль Родриго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе подал угловой справа.
61'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
60'
60'
60'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
59'
59'
Беренгер Алекс из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
59'
58'
58'
Каэтано Самир из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Тактическая замена. Пуссетто Игнасио уходит с поля и его заменяет Теодорчик Лукаш
57'
57'
56'
56'
Де Сильвестри Лоренцо мяч отрикошетил от ворот
56'
Выглядело как неплохой момент. Белотти Андреа из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
56'
Мейте Суалихо из команды Торино подал угловой справа.
55'
Мандрагора Роландо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
54'
Рефери не любит споров - именно за это Фофана Секо сейчас получил желтую
54'
Фофана Секо из команды Удинезе играет слишком грубо. Де Сильвестри Лоренцо оказался на газоне.
54'
54'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Пуссетто Игнасио из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
53'
53'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
52'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
51'
51'
51'
Отличный гол забил Мейте Суалихо
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Сориано Роберто сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Мейте Суалихо из команды Торино переиграл вратаря дальним ударом!
49'
49'
49'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья свистит. Ласанья Кевин атаковал сзади соперника. Это Сориано Роберто заработал своей команде штрафной
48'
48'
Сориано Роберто из команды Торино отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Отличные скиллы показывает Пуссетто Игнасио, обводя своих соперников
46'
46'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
47'
Беренгер Алекс из команды Торино опасно и грубо сыграл. Стрюгер-Ларсен Йенс пострадал.
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Пуссетто Игнасио из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
45'
45'
45'
44'
Сориано Роберто из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
43'
Сориано Роберто совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
43'
Безумный фол. Сориано Роберто грубо играет против соперника. Пострадал Каэтано Самир
42'
Судья свистит. Трост-Эконг Виллиам атаковал сзади соперника. Это Белотти Андреа заработал своей команде штрафной
42'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Отличные скиллы показывает Фофана Секо, обводя своих соперников
41'
41'
Сориано Роберто из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Хорошую попытку сделал Мейте Суалихо. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
40'
39'
Моретти Эмилиано из команды Торино отправил кросс в штрафную...
38'
Дзадза Симоне получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
38'
38'
Беренгер Алекс не смог попасть в створ ударом издали
38'
Беренгер Алекс из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
После дальнего удара, который нанес Мейте Суалихо мяч отбит вратарем
37'
36'
36'
36'
Отличные скиллы показывает Беренгер Алекс, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
Судья сигнализирует, что Мандрагора Роландо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
34'
34'
34'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
34'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
33'
Белотти Андреа пробил после навеса, но Скуффет Симоне спас! Опасный момент упущен!
33'
Сориано Роберто из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
32'
32'
31'
Сориано Роберто наказан за толчок Де Пауль Родриго
31'
Судья сигнализирует, что Беренгер Алекс из команды Торино поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
28'
Пуссетто Игнасио сделал результативную передачу.
28'
Команда Удинезе забила мяч, хотя лучше играли соперники
28'
Г О О О О Л - Де Пауль Родриго изменил счет на табло!
28'
28'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
28'
Белотти Андреа из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
27'
26'
Назначен штрафной. Пострадал Каэтано Самир, его свалил Сориано Роберто.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
25'
Каэтано Самир из команды Удинезе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
24'
24'
Де Сильвестри Лоренцо нанес удар чуть мимо. Близко!
24'
23'
Ласанья Кевин из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Фофана Секо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
22'
22'
22'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
21'
Выглядело как неплохой момент. Иццо Армандо из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
21'
21'
Дзадза Симоне из команды Торино отправил кросс в штрафную...
20'
Бехрами Валон наказан за толчок Базелли Даниэле
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
20'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
19'
19'
19'
18'
Фальке Яго получил травму и заменен. Дзадза Симоне выходит на поле.
17'
Фальке Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
16'
Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино подал угловой справа.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
ШАНС! Мандрагора Роландо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
14'
14'
14'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
14'
14'
13'
Ласанья Кевин из команды Удинезе пасует в штрафную, но Сиригу Сальваторе выходит и ловит мяч.
13'
12'
Беренгер Алекс из команды Торино в офсайде
12'
Базелли Даниэле из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
12'
Сориано Роберто из команды Торино в офсайде
11'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
9'
9'
8'
Фальке Яго наказан за толчок Бехрами Валон
8'
8'
Базелли Даниэле из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
6'
6'
6'
Де Пауль Родриго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
5'
Безумный фол. Иццо Армандо грубо играет против соперника. Пострадал Фофана Секо
4'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
3'
3'
Де Сильвестри Лоренцо наказан за толчок Стрюгер-Ларсен Йенс
2'
2'
2'
2'
2'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
1'
Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Торино
Удинезе
33.1% (59)
Ничья:
51.7% (92)
Торино
15.2% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
46.1% (82)
1:0 Удинезе:
15.2% (27)
2:1 Удинезе:
15.2% (27)
1:2 Торино:
10.1% (18)
0:1 Торино:
5.1% (9)
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