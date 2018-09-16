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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
1:1
Конец матча
Торино
0'
1:0
28' Гол
Де Пауль Родриго
38' Желтая карточка
Дзадза Симоне
43' Желтая карточка
Сориано Роберто
1:1
49' Гол
Мейте Суалихо
54' Желтая карточка
Фофана Секо
89' Желтая карточка
Мачис Дарвин
90'+5
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
95'
Сориано Роберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
95'
Выглядело как неплохой момент. Париджини Витторио из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
94'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Торино начинает контратаку
94'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
94'
Мачис Дарвин из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
94'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе делает отличный кросс...
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Париджини Витторио атаковал сзади соперника. Это Мачис Дарвин заработал своей команде штрафной
92'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
92'
Теодорчик Лукаш наказан за толчок Иццо Армандо
92'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сиригу Сальваторе из команды Торино.
91'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
91'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
90'
Удар от ворот произведет Удинезе
90'
Белотти Андреа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
90'
Сориано Роберто из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
90'
Отличные скиллы показывает Сориано Роберто, обводя своих соперников
Желтая карточка
89'
Мачис Дарвин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
89'
Мачис Дарвин из команды Удинезе играет слишком грубо. Сориано Роберто оказался на газоне.
89'
Мачис Дарвин ошибается в защите.
88'
Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
Фол, нарушение
88'
Дзадза Симоне из команды Торино играет слишком грубо. Фофана Секо оказался на газоне.
87'
Удинезе контролирует мяч.
86'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
86'
Мачис Дарвин из команды Удинезе подал угловой справа.
85'
Тактическая замена. Ласанья Кевин уходит с поля и его заменяет Барак Антонин
85'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
84'
Удар от ворот произведет Удинезе
84'
ШАНС! Эйна Ола нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Отличные скиллы показывает Эйна Ола, обводя своих соперников
83'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
83'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Мачис Дарвин из команды Удинезе делает пас партнеру.
83'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Мачис Дарвин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
82'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
81'
Теодорчик Лукаш из команды Удинезе толкнул локтем оппонента. Это Мейте Суалихо заработал фол
81'
Удар от ворот произведет Удинезе
81'
Базелли Даниэле не смог попасть в створ ударом издали
80'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
80'
Бехрами Валон из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
80'
Торино начинает контратаку
80'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Скуффет Симоне делает длинную передачу вперед
79'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
79'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Бехрами Валон из команды Удинезе играет слишком грубо. Мейте Суалихо оказался на газоне.
78'
Отличные скиллы показывает Мейте Суалихо, обводя своих соперников
78'
Торино имеет хороший шанс забить.
78'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Сориано Роберто из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
77'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Торино контролирует мяч.
76'
Удинезе начинает контратаку
76'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
76'
Матч возобновлен
75'
Де Сильвестри Лоренцо получил травму и заменен. Эйна Ола выходит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Травма, повреждение
75'
Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
75'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Сориано Роберто из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Теодорчик Лукаш наказан за толчок Базелли Даниэле
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Сориано Роберто
71'
Удар от ворот произведет Торино
71'
Какой промах! Бехрами Валон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
71'
Мачис Дарвин из команды Удинезе подал угловой справа.
70'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
70'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
70'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
70'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Мандрагора Роландо уходит с поля и его заменяет Мачис Дарвин
68'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
68'
Дзадза Симоне из команды Торино делает пас партнеру.
67'
Дзадза Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Торино имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
67'
Назначен штрафной. Пострадал Теодорчик Лукаш, его свалил Беренгер Алекс.
66'
Выглядело как неплохой момент. Белотти Андреа из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
66'
Дзадза Симоне из команды Торино делает передачу одноклубнику.
Угловой
66'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
66'
Мейте Суалихо из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
65'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
65'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
65'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Торино начинает контратаку
64'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
64'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Сориано Роберто из команды Торино поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
64'
После дальнего удара, который нанес Базелли Даниэле мяч отбит вратарем
63'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Плохо сыграл Скуффет Симоне - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
63'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
63'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Беренгер Алекс из команды Торино делает пас партнеру.
62'
Отличные скиллы показывает Беренгер Алекс, обводя своих соперников
62'
Удар от ворот произведет Торино
61'
Де Пауль Родриго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
61'
Мандрагора Роландо из команды Удинезе подал угловой справа.
61'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
59'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Беренгер Алекс из команды Торино навешивает в штрафную с рикошетом.
59'
Торино контролирует мяч.
58'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
58'
Каэтано Самир из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
58'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Тактическая замена. Пуссетто Игнасио уходит с поля и его заменяет Теодорчик Лукаш
57'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
57'
Удар от ворот произведет Удинезе
56'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
56'
Де Сильвестри Лоренцо мяч отрикошетил от ворот
56'
Выглядело как неплохой момент. Белотти Андреа из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Угловой
56'
Мейте Суалихо из команды Торино подал угловой справа.
55'
Мандрагора Роландо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Желтая карточка
54'
Рефери не любит споров - именно за это Фофана Секо сейчас получил желтую
Фол, нарушение
54'
Фофана Секо из команды Удинезе играет слишком грубо. Де Сильвестри Лоренцо оказался на газоне.
54'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Пуссетто Игнасио из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
53'
Удар от ворот произведет Торино
53'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
52'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
52'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
51'
Отличный гол забил Мейте Суалихо
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Сориано Роберто сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Мейте Суалихо из команды Торино переиграл вратаря дальним ударом!
49'
Сориано Роберто из команды Торино делает пас партнеру.
49'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья свистит. Ласанья Кевин атаковал сзади соперника. Это Сориано Роберто заработал своей команде штрафной
48'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сориано Роберто из команды Торино отправил кросс в штрафную...
48'
Торино имеет хороший шанс забить.
47'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Отличные скиллы показывает Пуссетто Игнасио, обводя своих соперников
46'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
48'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
47'
Беренгер Алекс из команды Торино опасно и грубо сыграл. Стрюгер-Ларсен Йенс пострадал.
47'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
46'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Пуссетто Игнасио из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
45'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
45'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
45'
Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
44'
Сориано Роберто из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Удинезе контролирует мяч.
44'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
43'
Сориано Роберто совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Сориано Роберто грубо играет против соперника. Пострадал Каэтано Самир
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Трост-Эконг Виллиам атаковал сзади соперника. Это Белотти Андреа заработал своей команде штрафной
42'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Отличные скиллы показывает Фофана Секо, обводя своих соперников
41'
Удар от ворот произведет Удинезе
41'
Сориано Роберто из команды Торино сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Торино имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Хорошую попытку сделал Мейте Суалихо. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Сориано Роберто из команды Торино делает пас партнеру.
40'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Моретти Эмилиано из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
38'
Дзадза Симоне получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Дзадза Симоне из команды Торино поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
38'
Удар от ворот произведет Удинезе
38'
Беренгер Алекс не смог попасть в створ ударом издали
38'
Беренгер Алекс из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
37'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
После дальнего удара, который нанес Мейте Суалихо мяч отбит вратарем
37'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
36'
Удинезе контролирует мяч.
36'
Отличные скиллы показывает Беренгер Алекс, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Мандрагора Роландо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
34'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
34'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
34'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
33'
Белотти Андреа пробил после навеса, но Скуффет Симоне спас! Опасный момент упущен!
33'
Сориано Роберто из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
32'
Торино контролирует мяч.
32'
Удинезе имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
31'
Сориано Роберто наказан за толчок Де Пауль Родриго
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Беренгер Алекс из команды Торино поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
30'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Пуссетто Игнасио сделал результативную передачу.
28'
Команда Удинезе забила мяч, хотя лучше играли соперники
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Де Пауль Родриго изменил счет на табло!
28'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
28'
Пуссетто Игнасио из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
28'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
28'
Белотти Андреа из команды Торино плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Сориано Роберто из команды Торино делает пас партнеру.
27'
Торино контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Каэтано Самир, его свалил Сориано Роберто.
26'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
25'
Удар от ворот произведет Торино
25'
Каэтано Самир из команды Удинезе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
24'
Удар от ворот произведет Удинезе
24'
Де Сильвестри Лоренцо нанес удар чуть мимо. Близко!
24'
Торино имеет хороший шанс забить.
23'
Ласанья Кевин из команды Удинезе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Фофана Секо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
22'
Удинезе контролирует мяч.
22'
Торино начинает контратаку
22'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
21'
Удинезе начинает контратаку
21'
Выглядело как неплохой момент. Иццо Армандо из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
21'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дзадза Симоне из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Бехрами Валон наказан за толчок Базелли Даниэле
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Бехрами Валон из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Беренгер Алекс
19'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
18'
Фальке Яго получил травму и заменен. Дзадза Симоне выходит на поле.
Травма, повреждение
17'
Фальке Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Скуффет Симоне взял и забрал мяч на выходе
16'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
16'
Ласанья Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино подал угловой справа.
15'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
ШАНС! Мандрагора Роландо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
14'
Удинезе начинает контратаку
14'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
14'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
14'
Торино имеет хороший шанс забить.
13'
Ласанья Кевин из команды Удинезе пасует в штрафную, но Сиригу Сальваторе выходит и ловит мяч.
13'
Удинезе контролирует мяч.
Офсайд
12'
Беренгер Алекс из команды Торино в офсайде
12'
Базелли Даниэле из команды Торино забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
12'
Сориано Роберто из команды Торино в офсайде
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Мейте Суалихо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Бехрами Валон
10'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
9'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Фальке Яго наказан за толчок Бехрами Валон
8'
Удинезе контролирует мяч.
8'
Базелли Даниэле из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Торино
6'
Де Пауль Родриго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
5'
Безумный фол. Иццо Армандо грубо играет против соперника. Пострадал Фофана Секо
4'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
2'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
1'
Трост-Эконг Виллиам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Торино начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Торино
Удинезе
33.1% (59)
Ничья:
51.7% (92)
Торино
15.2% (27)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
46.1% (82)
Удинезе:
15.2% (27)
Удинезе:
15.2% (27)
Торино:
10.1% (18)
Торино:
5.1% (9)
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