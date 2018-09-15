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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Фрозиноне
0:5
Конец матча
Сампдория
0'
0:1
10' Гол
Квальярелла Фабио
17' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
22' Желтая карточка
Дефрель Грегоре
34' Желтая карточка
Бригенти Николо
0:2
47' Гол
Капрари Джанлука
0:3
54' Гол
Дефрель Грегоре
63' Желтая карточка
Соддимо Данило
0:4
83' Пенальти
Ковнацки Давид
0:5
86' Гол
Дефрель Грегоре
90'+1
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
90'
Сампдория контролирует мяч.
89'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
89'
ШАНС! Баррето Эдгар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Линетти Кароль из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
88'
Сампдория контролирует мяч.
87'
Матч возобновлен
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
86'
Рамирес Гастон сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Дефрель Грегоре из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Дефрель Грегоре
86'
Рамирес Гастон из команды Сампдория сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
86'
Сампдория контролирует мяч.
86'
Опасность! Баррето Эдгар из команды Сампдория отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Фрозиноне контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
84'
Фрозиноне контролирует мяч.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Ковнацки Давид из команды Сампдория забивает с точки!
Фол, нарушение
83'
ПЕНАЛЬТИ! - Хальвредссон Эмиль совершил грубый фол. Ковнацки Давид заработал пенальти!
82'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Андерсен Йоаким из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Саламон Бартош
80'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
О, нет. Из многообещающей позиции Рамирес Гастон из команды Сампдория наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
80'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
79'
Сампдория контролирует мяч.
Офсайд
79'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория в офсайде
79'
Коллей Омар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
78'
Ковнацки Давид из команды Сампдория в офсайде
78'
Мурру Никола из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
77'
Сампдория контролирует мяч.
76'
Сампдория контролирует мяч.
76'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Дзампано Франческо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
75'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Тактическая замена. Перица Стипе уходит с поля и его заменяет Чофани Даниэль
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Хальвредссон Эмиль
Фол, нарушение
74'
Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Линетти Кароль оказался на газоне.
73'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
72'
Ковнацки Давид из команды Сампдория играет слишком грубо. Кэмпбелл Джоэль оказался на газоне.
72'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
72'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
72'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
71'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне в офсайде
71'
Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Тактическая замена. Экдаль Олбин уходит с поля и его заменяет Виейра Роналду
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
Фрозиноне контролирует мяч.
70'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Крайнц Лука из команды Фрозиноне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
69'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
69'
Спортьелло Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
69'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
68'
Тактическая замена. Чано Камилло уходит с поля и его заменяет Кэмпбелл Джоэль
Фол, нарушение
68'
Рамирес Гастон из команды Сампдория играет слишком грубо. Хальвредссон Эмиль оказался на газоне.
68'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
67'
Коллей Омар из команды Сампдория наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
67'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
66'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
66'
Рамирес Гастон не смог попасть в створ ударом издали
66'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
65'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
65'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
65'
Линетти Кароль нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Рамирес Гастон из команды Сампдория пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Желтая карточка
63'
Соддимо Данило совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Соддимо Данило грубо играет против соперника. Пострадал Берешиньски Бартош
63'
Сампдория контролирует мяч.
62'
Тактическая замена. Майелло Раффаэле уходит с поля и его заменяет Хальвредссон Эмиль
Фол, нарушение
62'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Коллей Омар оказался на газоне.
62'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Опасность предотвращена - Андерсен Йоаким из команды Сампдория вступил в отбор удачно
62'
Отличные скиллы показывает Чибсах Юссиф, обводя своих соперников
Фол, нарушение
61'
Коллей Омар из команды Сампдория играет слишком грубо. Чано Камилло оказался на газоне.
61'
Фрозиноне контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
60'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Квальярелла Фабио оказался на газоне.
60'
Матч возобновлен
59'
Капрари Джанлука получил травму и заменен. Рамирес Гастон выходит на поле.
Травма, повреждение
59'
Капрари Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
58'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория играет слишком грубо. Бригенти Николо оказался на газоне.
Офсайд
57'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Андерсен Йоаким сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Дефрель Грегоре из команды Сампдория переиграл вратаря дальним ударом!
54'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
54'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне в офсайде
54'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
54'
Линетти Кароль из команды Сампдория играет слишком грубо. Бригенти Николо оказался на газоне.
53'
Фрозиноне контролирует мяч.
53'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
52'
Молинаро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Сампдория контролирует мяч.
51'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Саламон Бартош
50'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
50'
Отличный пас сделал Линетти Кароль из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Сампдория контролирует мяч.
49'
Сампдория контролирует мяч.
48'
Фрозиноне контролирует мяч.
47'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Капрари Джанлука изменил счет на табло!
47'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный кросс...
47'
Опасность! Баррето Эдгар из команды Сампдория отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
Сампдория контролирует мяч.
46'
Фрозиноне контролирует мяч.
46'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Соддимо Данило атаковал сзади соперника. Это Баррето Эдгар заработал своей команде штрафной
42'
Удар от ворот произведет Сампдория
42'
Чибсах Юссиф не смог попасть в створ ударом издали
42'
Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
41'
Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
41'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне делает неудачный навес.
40'
Фрозиноне контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Перица Стипе из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Андерсен Йоаким
38'
Сампдория контролирует мяч.
38'
Сампдория контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
37'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
37'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
37'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
Офсайд
35'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
35'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Желтая карточка
34'
Бригенти Николо получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
34'
Бригенти Николо наказан за толчок Капрари Джанлука
34'
Сампдория контролирует мяч.
34'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
33'
Капрари Джанлука из команды Сампдория в офсайде
33'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает пас партнеру.
32'
Удар от ворот произведет Сампдория
32'
Чибсах Юссиф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Отличные скиллы показывает Чибсах Юссиф, обводя своих соперников
32'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
31'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Фрозиноне контролирует мяч.
29'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Квальярелла Фабио не смог удачно сыграть.
29'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Сампдория контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Сампдория
27'
Шанс! Саламон Бартош из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо
27'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Угловой
27'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
27'
Баррето Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
26'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
24'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
24'
Удар от ворот произведет Сампдория
24'
Чано Камилло не смог попасть в створ ударом издали
23'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
22'
Дефрель Грегоре получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
22'
Дефрель Грегоре наказан за толчок Крайнц Лука
22'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
22'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
21'
Фрозиноне контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Крайнц Лука
21'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
ШТАНГА! Пробил головой Соддимо Данило прямо в каркас ворот!
20'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Угловой
20'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
20'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
19'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
19'
Саламон Бартош из команды Фрозиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Коллей Омар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
18'
Фрозиноне контролирует мяч.
Желтая карточка
17'
Майелло Раффаэле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Майелло Раффаэле грубо играет против соперника. Пострадал Дефрель Грегоре
17'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Саламон Бартош наказан за толчок Экдаль Олбин
Угловой
16'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне разыграл угловой с правого угла.
16'
Коллей Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
15'
Фрозиноне контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Удар от ворот произведет Сампдория
12'
Перица Стипе из команды Фрозиноне наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
10'
Баррето Эдгар сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Квальярелла Фабио
10'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
10'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
9'
Сампдория контролирует мяч.
9'
Опасность предотвращена - Коллей Омар из команды Сампдория вступил в отбор удачно
9'
Перица Стипе из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
8'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Сампдория контролирует мяч.
6'
Сампдория контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Молинаро Кристиан
3'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
3'
Перица Стипе из команды Фрозиноне в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
3'
Отличный пас сделал Линетти Кароль из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Сампдория контролирует мяч.
2'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Фрозиноне контролирует мяч.
1'
Фрозиноне контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:5 Сампдория
Фрозиноне
5.6% (10)
Ничья:
23.2% (41)
Сампдория
71.2% (126)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
32.8% (58)
Сампдория:
29.4% (52)
Ничья:
19.8% (35)
Сампдория:
5.6% (10)
Фрозиноне:
3.4% (6)
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