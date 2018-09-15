Стадион: Stadio Benito Stirpe
0:1
10' ГолКвальярелла Фабио
17' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
22' Желтая карточкаДефрель Грегоре
34' Желтая карточкаБригенти Николо
0:2
47' ГолКапрари Джанлука
0:3
54' ГолДефрель Грегоре
63' Желтая карточкаСоддимо Данило
0:4
83' ПенальтиКовнацки Давид
0:5
86' ГолДефрель Грегоре
Новости после матча
Второй тайм
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
90'
89'
89'
ШАНС! Баррето Эдгар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Линетти Кароль из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
88'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
88'
87'
Матч возобновлен
87'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
86'
Рамирес Гастон сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Дефрель Грегоре из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Дефрель Грегоре
86'
Рамирес Гастон из команды Сампдория сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
86'
86'
Опасность! Баррето Эдгар из команды Сампдория отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
84'
83'
Г О О О О Л - Ковнацки Давид из команды Сампдория забивает с точки!
83'
ПЕНАЛЬТИ! - Хальвредссон Эмиль совершил грубый фол. Ковнацки Давид заработал пенальти!
82'
81'
Судья сигнализирует, что Андерсен Йоаким из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кэмпбелл Джоэль
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Саламон Бартош
80'
80'
О, нет. Из многообещающей позиции Рамирес Гастон из команды Сампдория наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
80'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
79'
79'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория в офсайде
79'
Коллей Омар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
Ковнацки Давид из команды Сампдория в офсайде
78'
Мурру Никола из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
77'
76'
76'
75'
Судья сигнализирует, что Дзампано Франческо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Тактическая замена. Перица Стипе уходит с поля и его заменяет Чофани Даниэль
74'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Хальвредссон Эмиль
74'
Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Линетти Кароль оказался на газоне.
73'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне пробил со штрафного, но очень мимо цели.
72'
Ковнацки Давид из команды Сампдория играет слишком грубо. Кэмпбелл Джоэль оказался на газоне.
72'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
72'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
72'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне в офсайде
71'
Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Тактическая замена. Экдаль Олбин уходит с поля и его заменяет Виейра Роналду
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
70'
69'
Крайнц Лука из команды Фрозиноне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
69'
Спортьелло Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
69'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
68'
Тактическая замена. Чано Камилло уходит с поля и его заменяет Кэмпбелл Джоэль
68'
Рамирес Гастон из команды Сампдория играет слишком грубо. Хальвредссон Эмиль оказался на газоне.
68'
67'
Коллей Омар из команды Сампдория наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
67'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
66'
66'
Рамирес Гастон не смог попасть в створ ударом издали
66'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Тактическая замена. Квальярелла Фабио уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
65'
65'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
65'
Линетти Кароль нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Рамирес Гастон из команды Сампдория пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
63'
Соддимо Данило совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
63'
Безумный фол. Соддимо Данило грубо играет против соперника. Пострадал Берешиньски Бартош
63'
62'
Тактическая замена. Майелло Раффаэле уходит с поля и его заменяет Хальвредссон Эмиль
62'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Коллей Омар оказался на газоне.
62'
62'
Опасность предотвращена - Андерсен Йоаким из команды Сампдория вступил в отбор удачно
62'
Отличные скиллы показывает Чибсах Юссиф, обводя своих соперников
61'
Коллей Омар из команды Сампдория играет слишком грубо. Чано Камилло оказался на газоне.
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Квальярелла Фабио оказался на газоне.
60'
Матч возобновлен
59'
Капрари Джанлука получил травму и заменен. Рамирес Гастон выходит на поле.
59'
Капрари Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория играет слишком грубо. Бригенти Николо оказался на газоне.
57'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Андерсен Йоаким сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О Л - Дефрель Грегоре из команды Сампдория переиграл вратаря дальним ударом!
54'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне в офсайде
54'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Линетти Кароль из команды Сампдория играет слишком грубо. Бригенти Николо оказался на газоне.
53'
53'
Дзампано Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
52'
Молинаро Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
51'
51'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Саламон Бартош
50'
50'
Отличный пас сделал Линетти Кароль из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
49'
48'
47'
Квальярелла Фабио сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Капрари Джанлука изменил счет на табло!
47'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный кросс...
47'
Опасность! Баррето Эдгар из команды Сампдория отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
46'
46'
46'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
44'
44'
44'
43'
Судья свистит. Соддимо Данило атаковал сзади соперника. Это Баррето Эдгар заработал своей команде штрафной
42'
42'
Чибсах Юссиф не смог попасть в створ ударом издали
42'
Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой справа.
41'
Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
40'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне делает неудачный навес.
40'
38'
Судья сигнализирует, что Перица Стипе из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Андерсен Йоаким
38'
38'
37'
37'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
37'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
37'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
35'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория в офсайде
35'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
34'
Бригенти Николо получает желтую карточку за толчок соперника.
34'
Бригенти Николо наказан за толчок Капрари Джанлука
34'
34'
33'
Капрари Джанлука из команды Сампдория в офсайде
33'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает пас партнеру.
32'
32'
Чибсах Юссиф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Отличные скиллы показывает Чибсах Юссиф, обводя своих соперников
32'
31'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
29'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Квальярелла Фабио не смог удачно сыграть.
29'
28'
28'
27'
27'
Шанс! Саламон Бартош из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо
27'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Баррето Эдгар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
26'
26'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
26'
Коллей Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Чано Камилло
24'
24'
Судья сигнализирует, что Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
24'
24'
Чано Камилло не смог попасть в створ ударом издали
23'
Андерсен Йоаким из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне пробил со штрафного, но очень мимо цели.
22'
Дефрель Грегоре получает желтую карточку за толчок соперника.
22'
Дефрель Грегоре наказан за толчок Крайнц Лука
22'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
22'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
21'
21'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Крайнц Лука
21'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Баррето Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
ШТАНГА! Пробил головой Соддимо Данило прямо в каркас ворот!
20'
Майелло Раффаэле из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
20'
20'
Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
19'
Саламон Бартош из команды Фрозиноне сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Коллей Омар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
18'
17'
Майелло Раффаэле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
17'
Безумный фол. Майелло Раффаэле грубо играет против соперника. Пострадал Дефрель Грегоре
17'
16'
Саламон Бартош наказан за толчок Экдаль Олбин
16'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне разыграл угловой с правого угла.
16'
Коллей Омар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
13'
12'
Перица Стипе из команды Фрозиноне наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
10'
Баррето Эдгар сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забил гол! Легко это для такого игрока, как Квальярелла Фабио
10'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает навес прямо в штрафную.
10'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
9'
9'
Опасность предотвращена - Коллей Омар из команды Сампдория вступил в отбор удачно
9'
Перица Стипе из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
8'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
5'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Молинаро Кристиан
3'
3'
Перица Стипе из команды Фрозиноне в офсайде
3'
3'
Отличный пас сделал Линетти Кароль из команды Сампдория. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Фрозиноне начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:5 Сампдория
Фрозиноне
5.6% (10)
Ничья:
23.2% (41)
Сампдория
71.2% (126)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Сампдория:
32.8% (58)
1:2 Сампдория:
29.4% (52)
1:1 Ничья:
19.8% (35)
0:2 Сампдория:
5.6% (10)
1:0 Фрозиноне:
3.4% (6)
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