Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 18627
1:0
52' ГолГарсия Серхио
61' Желтая карточкаЧема Родригес
90' Желтая карточкаДидак Вилья
90' Желтая карточкаЛуна Антонио
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
После штрафного удара,который нанес Эрмосо Марио мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
95'
Луна Антонио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
95'
Луна Антонио наказан за толчок Пьятти Пабло
94'
Дидак Вилья получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
92'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
92'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Лопес Педро задерживает мяч рукой
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Санчес Виктор из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Моралес Луис пострадал.
90'
Перес Эрнан из команды Эспаньол сыграл в стеночку. Ойер Оласабаль не смог опередить голкипера.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Моралес Луис из команды Леванте делает неудачный навес.
89'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
89'
88'
88'
Майораль Борха нанес удар головой, но Лопес Диего спокойно отбил мяч.
88'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
88'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Перес Эрнан из команды Эспаньол пасует в штрафную, но Ойер Оласабаль выходит и ловит мяч.
86'
86'
Шанс! Постиго Серхио из команды Леванте пробил головой, но мимо
86'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
86'
Лопес Диего отбил мяч на угловой после удара Луна Антонио из штрафной площади.
85'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
84'
Тактическая замена. Иглесиас Борха уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
84'
Дидак Вилья из команды Эспаньол играет слишком грубо. Рохер Марти оказался на газоне.
83'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Рочина Рубен
83'
Луна Антонио задерживает мяч рукой
82'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
82'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
82'
Санчес Виктор нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
81'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
81'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Барди Энис
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Рохер Марти наказан за толчок Эрмосо Марио
79'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
78'
77'
Санчес Виктор пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
77'
Матч возобновлен
77'
Эспаньол делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
77'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Санчес Виктор
75'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
75'
Судья сигнализирует, что Постиго Серхио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Кампанья Хосе бьет со штрафного в створ, но Лопес Диего держит все под контролем
74'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
73'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Пьятти Пабло нанес удар, мяч был парирован, но Ойер Оласабаль не удержал его в руках.
73'
Иглесиас Борха нанес удар, мяч был парирован, но Ойер Оласабаль не удержал его в руках.
73'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
72'
Тактическая замена. Гарсия Серхио уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
71'
Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали
71'
70'
ШАНС! Моралес Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
70'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Баптистао Лео из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
67'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
67'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Тактическая замена. Боатенг Эммануэль уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
64'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Барди Энис
63'
63'
Чема Родригес получил травму и заменен. Постиго Серхио выходит на поле.
62'
Гранеро Эстебан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Чема Родригес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Назначен штрафной. Пострадал Баптистао Лео, его свалил Чема Родригес.
61'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
61'
Опасность предотвращена - Хави Лопеc из команды Эспаньол вступил в отбор удачно
61'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
59'
Как он промахнулся? Гарсия Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Баптистао Лео нанес удар, мяч был парирован, но Ойер Оласабаль не удержал его в руках.
58'
Гранеро Эстебан не смог попасть в створ ударом издали
58'
56'
Рохер Марти задерживает мяч рукой
56'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
56'
55'
55'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали
54'
Робер Суарес нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Дидак Вилья наказан за толчок Рохер Марти
52'
Отличный гол забил Гарсия Серхио
52'
Иглесиас Борха сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Гарсия Серхио изменил счет на табло!
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 18627 болельщиков
52'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
52'
Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Лопес Диего из команды Эспаньол сделал отличный сейв!
51'
Штрафной исполнил Барди Энис, после его удара Лопес Диего сделал классный сейв. Угловой
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Давид Лопес наказан за толчок Рохер Марти
49'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Кампанья Хосе пострадал.
48'
48'
Хорошую попытку сделал Моралес Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
48'
Леванте начинает контратаку
48'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Рока Марк наказан за толчок Луна Антонио
47'
47'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
46'
Чема Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Давид Лопес наказан за толчок Боатенг Эммануэль
47'
46'
46'
Гарсия Серхио не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Луна Антонио из команды Леванте делает неудачный навес.
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
44'
Барди Энис из команды Леванте сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Джейсон не смог удачно сыграть.
43'
43'
42'
42'
Дидак Вилья нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
42'
Дидак Вилья из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
40'
Чема Родригес наказан за толчок Баптистао Лео
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
39'
39'
Гарсия Серхио не смог попасть в створ ударом издали
39'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
38'
Хави Лопеc наказан за толчок Моралес Луис
38'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол подал угловой справа.
37'
Ойер Оласабаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
37'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
ШАНС! Боатенг Эммануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Рохер Марти из команды Леванте делает пас партнеру.
35'
35'
Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
34'
33'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Хави Лопеc из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
32'
Матч возобновлен
30'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
30'
Баптистао Лео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Иглесиас Борха нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Ойер Оласабаль не дал случится голу! Иглесиас Борха должен был забивать, но Ойер Оласабаль сделал отличный сейв
29'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
29'
Барди Энис из команды Леванте играет слишком грубо. Баптистао Лео оказался на газоне.
29'
29'
Баптистао Лео из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Плохо сыграл Робер Суарес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
27'
26'
Судья сигнализирует, что Боатенг Эммануэль из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
26'
26'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Баптистао Лео из команды Эспаньол играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
24'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
23'
23'
Баптистао Лео не смог попасть в створ ударом издали
23'
22'
Рока Марк не смог попасть в створ ударом издали
22'
21'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
19'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
19'
Гранеро Эстебан не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
18'
17'
Барди Энис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
14'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
14'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
13'
12'
12'
Иглесиас Борха наказан за толчок Ойер Оласабаль
11'
11'
10'
Луна Антонио наказан за толчок Иглесиас Борха
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
9'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Иглесиас Борха наказан за толчок Чема Родригес
8'
Джейсон из команды Леванте играет слишком грубо. Гранеро Эстебан оказался на газоне.
8'
7'
7'
6'
6'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает неудачный навес.
5'
Дардер Серхи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Лопес Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Дидак Вилья из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
4'
4'
Эрмосо Марио пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
3'
3'
2'
2'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
2'
Рохер Марти из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Моралес Луис из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
1'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леванте начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Леванте
Эспаньол
79.8% (142)
Ничья:
16.9% (30)
Леванте
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Эспаньол:
37.1% (66)
1:0 Эспаньол:
30.3% (54)
1:1 Ничья:
13.5% (24)
2:0 Эспаньол:
9.6% (17)
1:2 Леванте:
2.2% (4)
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