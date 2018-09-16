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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 18627
Эспаньол
1:0
Конец матча
Леванте
0'
1:0
52' Гол
Гарсия Серхио
61' Желтая карточка
Чема Родригес
90' Желтая карточка
Дидак Вилья
90' Желтая карточка
Луна Антонио
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
После штрафного удара,который нанес Эрмосо Марио мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Желтая карточка
95'
Луна Антонио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
95'
Луна Антонио наказан за толчок Пьятти Пабло
Желтая карточка
94'
Дидак Вилья получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Рочина Рубен из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
92'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
91'
Лопес Педро задерживает мяч рукой
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Санчес Виктор из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Моралес Луис пострадал.
90'
Перес Эрнан из команды Эспаньол сыграл в стеночку. Ойер Оласабаль не смог опередить голкипера.
90'
Удар от ворот произведет Эспаньол
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Моралес Луис из команды Леванте делает неудачный навес.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Майораль Борха
89'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Майораль Борха нанес удар головой, но Лопес Диего спокойно отбил мяч.
88'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
88'
Моралес Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Перес Эрнан из команды Эспаньол пасует в штрафную, но Ойер Оласабаль выходит и ловит мяч.
86'
Удар от ворот произведет Эспаньол
86'
Шанс! Постиго Серхио из команды Леванте пробил головой, но мимо
Угловой
86'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
86'
Лопес Диего отбил мяч на угловой после удара Луна Антонио из штрафной площади.
85'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
85'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
85'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Иглесиас Борха уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
Фол, нарушение
84'
Дидак Вилья из команды Эспаньол играет слишком грубо. Рохер Марти оказался на газоне.
83'
Тактическая замена. Джейсон уходит с поля и его заменяет Рочина Рубен
Фол, нарушение
83'
Луна Антонио задерживает мяч рукой
82'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
82'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
82'
Санчес Виктор нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
81'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Барди Энис
80'
Эспаньол контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
80'
Рохер Марти наказан за толчок Эрмосо Марио
79'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
78'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Санчес Виктор пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
77'
Матч возобновлен
77'
Эспаньол делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
77'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Санчес Виктор
75'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Постиго Серхио из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Иглесиас Борха
75'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
75'
Кампанья Хосе бьет со штрафного в створ, но Лопес Диего держит все под контролем
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Лопес Педро
73'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Пьятти Пабло нанес удар, мяч был парирован, но Ойер Оласабаль не удержал его в руках.
73'
Иглесиас Борха нанес удар, мяч был парирован, но Ойер Оласабаль не удержал его в руках.
73'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Удар от ворот произведет Эспаньол
72'
Тактическая замена. Гарсия Серхио уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
71'
Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали
71'
Удар от ворот произведет Эспаньол
70'
ШАНС! Моралес Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
70'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Моралес Луис из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
70'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
69'
Давид Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Леванте
68'
Баптистао Лео из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
67'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
67'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
66'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Тактическая замена. Боатенг Эммануэль уходит с поля и его заменяет Майораль Борха
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Барди Энис
63'
Удар от ворот произведет Леванте
63'
Чема Родригес получил травму и заменен. Постиго Серхио выходит на поле.
62'
Гранеро Эстебан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
61'
Чема Родригес - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Назначен штрафной. Пострадал Баптистао Лео, его свалил Чема Родригес.
61'
Баптистао Лео из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
61'
Опасность предотвращена - Хави Лопеc из команды Эспаньол вступил в отбор удачно
61'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
60'
Удар от ворот произведет Леванте
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
59'
Как он промахнулся? Гарсия Серхио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
59'
Баптистао Лео нанес удар, мяч был парирован, но Ойер Оласабаль не удержал его в руках.
58'
Гранеро Эстебан не смог попасть в створ ударом издали
58'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
56'
Рохер Марти задерживает мяч рукой
56'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
56'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
55'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Удар от ворот произведет Эспаньол
55'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
55'
Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали
54'
Робер Суарес нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Дидак Вилья наказан за толчок Рохер Марти
52'
Отличный гол забил Гарсия Серхио
52'
Иглесиас Борха сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Гарсия Серхио изменил счет на табло!
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 18627 болельщиков
52'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
52'
Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
52'
Иглесиас Борха выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Моралес Луис из команды Леванте подал угловой справа.
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
51'
Лопес Диего из команды Эспаньол сделал отличный сейв!
51'
Штрафной исполнил Барди Энис, после его удара Лопес Диего сделал классный сейв. Угловой
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
50'
Давид Лопес наказан за толчок Рохер Марти
Фол, нарушение
49'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол опасно и грубо сыграл. Кампанья Хосе пострадал.
48'
Эспаньол контролирует мяч.
48'
Хорошую попытку сделал Моралес Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
48'
Леванте начинает контратаку
48'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
47'
Рока Марк наказан за толчок Луна Антонио
47'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
46'
Чема Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Давид Лопес наказан за толчок Боатенг Эммануэль
47'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет Леванте
46'
Гарсия Серхио не смог попасть в створ ударом издали
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Эспаньол
45'
Луна Антонио из команды Леванте делает неудачный навес.
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
Удар от ворот произведет Эспаньол
44'
Барди Энис из команды Леванте сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Джейсон не смог удачно сыграть.
43'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Эспаньол
43'
Джейсон из команды Леванте нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
42'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Дидак Вилья нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
42'
Дидак Вилья из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
40'
Чема Родригес наказан за толчок Баптистао Лео
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
40'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Леванте
39'
Гарсия Серхио не смог попасть в створ ударом издали
39'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
38'
Хави Лопеc наказан за толчок Моралес Луис
38'
Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол подал угловой справа.
37'
Ойер Оласабаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
37'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Эспаньол контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Эспаньол
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
ШАНС! Боатенг Эммануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Рохер Марти из команды Леванте делает пас партнеру.
35'
Удар от ворот произведет Эспаньол
35'
Барди Энис не смог попасть в створ ударом издали
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Баптистао Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Хави Лопеc из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Матч возобновлен
30'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Баптистао Лео нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Иглесиас Борха нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Ойер Оласабаль не дал случится голу! Иглесиас Борха должен был забивать, но Ойер Оласабаль сделал отличный сейв
29'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
29'
Барди Энис из команды Леванте играет слишком грубо. Баптистао Лео оказался на газоне.
29'
Удар от ворот произведет Леванте
29'
Баптистао Лео из команды Эспаньол не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Плохо сыграл Робер Суарес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
27'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Боатенг Эммануэль из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эрмосо Марио
26'
Луна Антонио из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
26'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
25'
Баптистао Лео из команды Эспаньол играет слишком грубо. Кампанья Хосе оказался на газоне.
24'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Леванте контролирует мяч.
23'
Удар от ворот произведет Леванте
23'
Баптистао Лео не смог попасть в створ ударом издали
23'
Удар от ворот произведет Леванте
22'
Рока Марк не смог попасть в створ ударом издали
22'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Леванте контролирует мяч.
19'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Леванте
19'
Гранеро Эстебан не смог попасть в створ ударом издали
18'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
18'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
18'
Удар от ворот произведет Эспаньол
17'
Барди Энис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Рока Марк из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Джейсон
16'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Леванте
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
15'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
14'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
14'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
14'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
13'
Эспаньол контролирует мяч.
12'
Леванте контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Иглесиас Борха наказан за толчок Ойер Оласабаль
11'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
11'
Эспаньол контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Луна Антонио наказан за толчок Иглесиас Борха
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
10'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
9'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Иглесиас Борха наказан за толчок Чема Родригес
Фол, нарушение
8'
Джейсон из команды Леванте играет слишком грубо. Гранеро Эстебан оказался на газоне.
8'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Эспаньол контролирует мяч.
7'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Леванте
6'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает неудачный навес.
5'
Дардер Серхи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Угловой
5'
Рока Марк из команды Эспаньол подал угловой слева.
5'
Лопес Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Дидак Вилья из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
4'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Эрмосо Марио пробует нанести удар издали, но Ойер Оласабаль держит все под контролем
3'
Удар от ворот произведет Эспаньол
3'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
2'
Рохер Марти из команды Леванте плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Эспаньол
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Моралес Луис из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
1'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леванте начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 1:0 Леванте
Эспаньол
79.8% (142)
Ничья:
16.9% (30)
Леванте
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
37.1% (66)
Эспаньол:
30.3% (54)
Ничья:
13.5% (24)
Эспаньол:
9.6% (17)
Леванте:
2.2% (4)
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