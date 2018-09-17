  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 9849
Жирона
3:2
Конец матча
Сельта
0'
1:0
22' Гол
Стуани Кристиан
1:1
34' Гол
Аспас Яго
2:1
37' Гол
Алькала Педро
3:1
56' Гол
Стуани Кристиан
70' Желтая карточка
Кабраль Густаво
70' Желтая карточка
Пейнадо Франсиско
3:2
87' Гол
Буфаль Софьян
90' Вторая желтая карточка
Кабраль Густаво
90' Желтая карточка
Соарес Дуглас
90'+7
Новости после матча

Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Жирона вырывает победу
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
97'
Эккерт Деннис нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
97'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
96'
Соарес Дуглас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
96'
Сельта начинает контратаку
96'
Хорошую попытку сделал Стуани Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
95'
Жирона имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Эккерт Деннис из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
94'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
93'
Соарес Дуглас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Кабраль Густаво получает вторую желтую карточку
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Кабраль Густаво из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
92'
Браис Мендес из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
92'
Порро Педро возвращается на поле.
92'
Сельта контролирует мяч.
92'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Порро Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
91'
Порро Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Макси Гомес нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
90'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
90'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
90'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Порро Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
89'
Буфаль Софьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
89'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает пас партнеру.
88'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
87'
Лоботка Станислав сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Буфаль Софьян классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
87'
Лоботка Станислав из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
86'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
85'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
85'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
85'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Матч возобновлен
84'
Адай Бенитес получил травму и заменен. Муньеса Марк выходит на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Сельта контролирует мяч.
83'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
83'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
82'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Аспас Яго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
80'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Сельта контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
Удар от ворот произведет Сельта
79'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Хорошую попытку сделал Эккерт Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Аспас Яго из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
79'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
78'
Сельта контролирует мяч.
Травма, повреждение
78'
Порро Педро возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Порро Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Порро Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Буфаль Софьян из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
75'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
75'
Выглядело как неплохой момент. Порро Педро из команды Жирона закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
74'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
73'
Сельта контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет Сельта
72'
Гранель Алекс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
72'
Матч возобновлен
71'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Травма, повреждение
71'
Порту Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
70'
Судья подбегает и показывает Пейнадо Франсиско из команды Сельта отложенную желтую карточку за фол.
Желтая карточка
70'
Кабраль Густаво получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Безумный фол. Кабраль Густаво грубо играет против соперника. Пострадал Порту Кристиан
70'
Жирона начинает контратаку
69'
Сельта контролирует мяч.
69'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Лоботка Станислав из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
69'
Лоботка Станислав нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
69'
Эккерт Деннис из команды Сельта делает пас партнеру.
68'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
68'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Удар от ворот произведет Сельта
67'
Стуани Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
67'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Робертс Патрик
66'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Эккерт Деннис
66'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
66'
Жирона контролирует мяч.
65'
Макси Гомес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
65'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
64'
Мальо Уго из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
64'
Сельта контролирует мяч.
64'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
63'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
62'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Выглядело как неплохой момент. Адай Бенитес из команды Жирона закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
62'
Соарес Дуглас из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Жирона контролирует мяч.
60'
Соарес Дуглас из команды Жирона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
60'
Сельта контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
Систо Пионе пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
59'
Сельта контролирует мяч.
59'
Ронкалья Факундо из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Кабраль Густаво из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
56'
Порро Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забил гол! Легко это для такого игрока, как Стуани Кристиан
56'
Порро Педро из команды Жирона сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
56'
Стуани Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Жирона начинает контратаку
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Мальо Уго из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Лоботка Станислав из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ронкалья Факундо из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
54'
Аспас Яго из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
54'
Мальо Уго наказан за толчок Гарсия Борха I
53'
Жирона контролирует мяч.
53'
Сельта контролирует мяч.
52'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
52'
Гранель Алекс пробует нанести удар издали, но Серхио Альварес II держит все под контролем
52'
Удар от ворот произведет Жирона
51'
Мальо Уго из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
51'
Систо Пионе из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
51'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
Макси Гомес мяч отрикошетил от ворот
50'
Плохо сыграл Бернардо Эспиноса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
50'
Сельта начинает контратаку
50'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
50'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Пейнадо Франсиско
49'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
49'
Гранель Алекс наказан за толчок Лоботка Станислав
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 9849 болельщиков
48'
Удар от ворот произведет Сельта
48'
Алькала Педро из команды Жирона сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
Жирона контролирует мяч.
47'
Буфаль Софьян из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
Сельта контролирует мяч.
47'
Кабраль Густаво из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
46'
Сельта контролирует мяч.
46'
Ронкалья Факундо из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
46'
Сельта контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Алонсо Хуниор уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
46'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
45'
Макси Гомес пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
45'
Порту Кристиан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Пейнадо Франсиско пострадал.
44'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
43'
Сельта контролирует мяч.
43'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
43'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
43'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
42'
Жирона контролирует мяч.
41'
Алькала Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
41'
Аспас Яго из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
40'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Жирона
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Пейнадо Франсиско нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
38'
Сельта контролирует мяч.
38'
Сельта контролирует мяч.
37'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГОООООЛ - Алькала Педро Жирона забивает ударом головой
Угловой
37'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
36'
Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
36'
Макси Гомес задерживает мяч рукой
35'
Сельта контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Отличный гол забил Аспас Яго
Описание гола
34'
Г О О О О Л Аспас Яго закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
32'
Сельта контролирует мяч.
32'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
32'
Порро Педро из команды Жирона навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Сельта
31'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
31'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Порту Кристиан из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.
31'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
31'
Жирона начинает контратаку
30'
Сельта контролирует мяч.
30'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Жирона контролирует мяч.
29'
Сельта контролирует мяч.
28'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Жирона
28'
ШАНС! Араухо Нестор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Хуанпе Хуан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Макси Гомес пострадал.
27'
Удар от ворот произведет Сельта
27'
Адай Бенитес нанес удар чуть мимо. Близко!
27'
Отличные скиллы показывает Адай Бенитес, обводя своих соперников
Фол, нарушение
26'
Лоботка Станислав из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
26'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
26'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
26'
Алькала Педро из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
25'
Жирона начинает контратаку
24'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Мальо Уго из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Сельта контролирует мяч.
22'
Отличный гол забил Стуани Кристиан
22'
Адай Бенитес сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГОООООЛ - Стуани Кристиан Жирона забивает ударом головой
22'
Адай Бенитес из команды Жирона делает отличный кросс...
22'
Жирона контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Сельта
21'
Порро Педро из команды Жирона сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
21'
Жирона контролирует мяч.
20'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
20'
Жирона начинает контратаку
20'
Систо Пионе из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
Сельта контролирует мяч.
20'
Алонсо Хуниор из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Пейнадо Франсиско из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Макси Гомес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
19'
Мальо Уго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
18'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
17'
Сельта контролирует мяч.
17'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Гарсия Борха I из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
16'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Порту Кристиан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
16'
Жирона контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Хорошую попытку сделал Макси Гомес. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
14'
Сельта контролирует мяч.
14'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Сельта контролирует мяч.
13'
Жирона контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Жирона
13'
Систо Пионе нанес удар чуть мимо. Близко!
12'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
11'
Сельта контролирует мяч.
11'
Сельта контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Жирона контролирует мяч.
9'
Сельта контролирует мяч.
9'
Хуанпе Хуан из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Пейнадо Франсиско из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Порро Педро
7'
Порро Педро из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
7'
Серхио Альварес II не дал случится голу! Порту Кристиан должен был забивать, но Серхио Альварес II сделал отличный сейв
7'
Опасность! Хуанпе Хуан из команды Жирона отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
6'
Жирона контролирует мяч.
6'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Удар от ворот произведет Сельта
4'
Жирона контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Жирона
4'
Алонсо Хуниор из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
Сельта контролирует мяч.
3'
Жирона контролирует мяч.
3'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
2'
Жирона контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
1'
Жирона контролирует мяч.
1'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
1'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Жирона начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 3:2 Сельта
Жирона
21% (38)
Ничья:
43.1% (78)
Сельта
35.9% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.7% (70)
Сельта:
16.6% (30)
Сельта:
12.2% (22)
Жирона:
8.3% (15)
Жирона:
7.7% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация