Стадион: Монтиливи Зрители: 9849
1:0
22' ГолСтуани Кристиан
1:1
34' ГолАспас Яго
2:1
37' ГолАлькала Педро
3:1
56' ГолСтуани Кристиан
70' Желтая карточкаКабраль Густаво
70' Желтая карточкаПейнадо Франсиско
3:2
87' ГолБуфаль Софьян
90' Вторая желтая карточкаКабраль Густаво
90' Желтая карточкаСоарес Дуглас
Новости после матча
Второй тайм
97'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Жирона вырывает победу
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
97'
Эккерт Деннис нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
97'
96'
Соарес Дуглас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
96'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
96'
Сельта начинает контратаку
96'
Хорошую попытку сделал Стуани Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
95'
Жирона имеет хороший шанс забить.
95'
Судья сигнализирует, что Эккерт Деннис из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
94'
94'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Матч возобновлен
93'
Соарес Дуглас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Кабраль Густаво получает вторую желтую карточку
93'
Судья сигнализирует, что Кабраль Густаво из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
92'
Браис Мендес из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
92'
Порро Педро возвращается на поле.
92'
92'
Матч возобновлен
92'
Ох, нехорошо это выглядит. Порро Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Порро Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Макси Гомес нанес удар головой, но Буну Яссин спокойно отбил мяч.
90'
90'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
90'
90'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Судья сигнализирует, что Порро Педро из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
89'
Буфаль Софьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
89'
Лоботка Станислав из команды Сельта делает пас партнеру.
88'
88'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
87'
Лоботка Станислав сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Буфаль Софьян классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
87'
Лоботка Станислав из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
86'
85'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
85'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Матч возобновлен
84'
Адай Бенитес получил травму и заменен. Муньеса Марк выходит на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
83'
82'
82'
81'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
81'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
80'
Аспас Яго нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
79'
79'
Хорошую попытку сделал Эккерт Деннис. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Порро Педро возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Порро Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Порро Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Буфаль Софьян из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Браис Мендес
75'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
75'
Выглядело как неплохой момент. Порро Педро из команды Жирона закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
74'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
73'
73'
72'
Гранель Алекс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
72'
Матч возобновлен
71'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
71'
Порту Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Судья подбегает и показывает Пейнадо Франсиско из команды Сельта отложенную желтую карточку за фол.
70'
Кабраль Густаво получил желтую карточку от судьи
70'
Безумный фол. Кабраль Густаво грубо играет против соперника. Пострадал Порту Кристиан
70'
69'
69'
69'
Лоботка Станислав из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
69'
Лоботка Станислав нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Эккерт Деннис из команды Сельта делает пас партнеру.
68'
68'
68'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
Стуани Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
67'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Робертс Патрик
66'
Тактическая замена. Систо Пионе уходит с поля и его заменяет Эккерт Деннис
66'
Кабраль Густаво предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Макси Гомес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
65'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
64'
64'
63'
63'
63'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
62'
62'
Выглядело как неплохой момент. Адай Бенитес из команды Жирона закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
62'
Соарес Дуглас из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
60'
Соарес Дуглас из команды Жирона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
60'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
Систо Пионе пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
59'
59'
Ронкалья Факундо из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
58'
Судья сигнализирует, что Кабраль Густаво из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
56'
Порро Педро сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона забил гол! Легко это для такого игрока, как Стуани Кристиан
56'
Порро Педро из команды Жирона сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
Порту Кристиан из команды Жирона делает пас партнеру.
56'
Стуани Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
55'
55'
Лоботка Станислав из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
55'
Ронкалья Факундо из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
54'
Мальо Уго наказан за толчок Гарсия Борха I
53'
53'
52'
52'
Судья сигнализирует, что Гранель Алекс из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
52'
Гранель Алекс пробует нанести удар издали, но Серхио Альварес II держит все под контролем
52'
51'
Систо Пионе из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
51'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
50'
Макси Гомес мяч отрикошетил от ворот
50'
Плохо сыграл Бернардо Эспиноса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
50'
Сельта начинает контратаку
50'
50'
49'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Пейнадо Франсиско
49'
49'
Гранель Алекс наказан за толчок Лоботка Станислав
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 9849 болельщиков
48'
48'
Алькала Педро из команды Жирона сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
47'
Буфаль Софьян из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
47'
47'
Кабраль Густаво из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
46'
46'
Ронкалья Факундо из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
46'
46'
Тактическая замена. Алонсо Хуниор уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
46'
46'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
45'
Макси Гомес пробил со штрафного прямо в стенку
45'
Порту Кристиан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Пейнадо Франсиско пострадал.
44'
44'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
43'
43'
42'
41'
41'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Макси Гомес
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
40'
Пейнадо Франсиско нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
38'
38'
37'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
37'
ГОООООЛ - Алькала Педро Жирона забивает ударом головой
37'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
36'
Порро Педро из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Макси Гомес задерживает мяч рукой
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Отличный гол забил Аспас Яго
34'
Г О О О О Л Аспас Яго закручивает штрафной в сетку! Великолепно
33'
32'
32'
32'
Порро Педро из команды Жирона навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
31'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
31'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Порту Кристиан из команды Жирона забрасывает мяч в штрафную.
31'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
29'
28'
28'
28'
ШАНС! Араухо Нестор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
27'
Хуанпе Хуан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Макси Гомес пострадал.
27'
27'
Адай Бенитес нанес удар чуть мимо. Близко!
27'
Отличные скиллы показывает Адай Бенитес, обводя своих соперников
26'
Лоботка Станислав из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Гранель Алекс пострадал.
26'
26'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
26'
Алькала Педро из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
25'
24'
24'
24'
22'
Отличный гол забил Стуани Кристиан
22'
Адай Бенитес сделал результативную передачу.
22'
ГОООООЛ - Стуани Кристиан Жирона забивает ударом головой
22'
Адай Бенитес из команды Жирона делает отличный кросс...
22'
21'
21'
Порро Педро из команды Жирона сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
21'
20'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
20'
Систо Пионе из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
20'
Алонсо Хуниор из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Пейнадо Франсиско из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Макси Гомес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
19'
Мальо Уго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Соарес Дуглас из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Стуани Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Систо Пионе
17'
17'
17'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
16'
Гарсия Борха I из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
16'
Мальо Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
15'
Хорошую попытку сделал Макси Гомес. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
Систо Пионе из команды Сельта делает пас партнеру.
14'
14'
14'
13'
13'
13'
Систо Пионе нанес удар чуть мимо. Близко!
12'
11'
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
10'
9'
9'
Хуанпе Хуан из команды Жирона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Пейнадо Франсиско из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Порро Педро
7'
Порро Педро из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
7'
Серхио Альварес II не дал случится голу! Порту Кристиан должен был забивать, но Серхио Альварес II сделал отличный сейв
7'
Опасность! Хуанпе Хуан из команды Жирона отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
4'
4'
4'
Алонсо Хуниор из команды Сельта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
3'
3'
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
2'
2'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
1'
1'
1'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Жирона начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 3:2 Сельта
Жирона
21% (38)
Ничья:
43.1% (78)
Сельта
35.9% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.7% (70)
1:2 Сельта:
16.6% (30)
0:1 Сельта:
12.2% (22)
2:1 Жирона:
8.3% (15)
1:0 Жирона:
7.7% (14)
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