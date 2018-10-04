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1:0
26' ГолRodrigo Pimpao
1:1
33' ГолEdigar Junio
36' Желтая карточкаФернандес
2:1
40' ГолLuiz Fernando IV
42' Желтая карточкаVinicius X
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26'
1:0
33'
1:1
36'
40'
2:1
42'
Состав команд
Ботафого
- Основной состав
- 21 Saulo II Вратарь
- 3 Mauro Joel Carli Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 25 Gustavo Costa Полузащитник
- 16 Фернандес Полузащитник
- 17 Rodrigo Pimpao Нападающий
- 9 Kieza Нападающий
- 6 Moises VII
- 5 Rodrigo I
- 19 Luiz Fernando IV
- 4 Silva Marsinio III
- Запасные игроки
- 14 Marcelo Conceicao Защитник
- 7 Ренато Сантос Полузащитник
- 27 Кальвенте Эсекьель Полузащитник
- 29 Диего Рибас Полузащитник
- 11 Агирре Родриго Нападающий
- 18 Brenner Нападающий
- 15 Gilson I
Байя
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 11 Edigar Junio Полузащитник
- 29 Vinicius X
- 22 Gilberto IV
- 5 Flavio IX
- 17 Elton I
- Запасные игроки
- 12 Андерсон Оливейра Вратарь
- 4 Жаксон Защитник
- 30 Marco Antonio Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 15 Edson III
- 9 Junior Brumado
- 21 Claytinho
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 30.09.2018 Ботафого 2:2 Сан-Паулу СA
- 24.09.2018 Витория 3:4 Ботафого СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 12.08.2018 Парана 1:1 Ботафого СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Насьональ Асунсьон 2:1 Ботафого КС
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
- 22.07.2018 Фламенго 2:0 Ботафого СA
- 19.07.2018 Коринтианс 2:0 Ботафого СA
- 14.06.2018 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 10.06.2018 Байя 3:3 Ботафого СA
Байя (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 30.09.2018 Байя 0:0 Фламенго СA
- 25.09.2018 Васко да Гама 2:1 Байя СA
- 21.09.2018 Байя 2:1 Ботафого КС
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 09.08.2018 Серро 1:1 Байя КС
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Байя 2:0 Серро КС
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория СA
- 20.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Байя СA
Последние игры между собой
Ботафого: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
— ?
— ?
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— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
42'
Vinicius получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Luiz Fernando бьет в цель!
36'
Фернандес получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Edigar Junio бьет в цель!
29'
Байя делает замену. Tiago Pagnussat уходит с поля, а Жаксон выходит на его замену.
26'
Г О О О О Л - Виана Пимпао бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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