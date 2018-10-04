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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/8 финала
Ботафого
2:1
Второй тайм: 46'
Байя
0'
1:0
26' Гол
Rodrigo Pimpao
1:1
33' Гол
Edigar Junio
36' Желтая карточка
Фернандес
2:1
40' Гол
Luiz Fernando IV
42' Желтая карточка
Vinicius X
46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
42'
Vinicius получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Luiz Fernando бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Фернандес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Edigar Junio бьет в цель!
29'
Байя делает замену. Tiago Pagnussat уходит с поля, а Жаксон выходит на его замену.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Виана Пимпао бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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