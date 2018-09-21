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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/8 финала
Байя
2:1
Конец матча
Ботафого
0'
1:0
5' Гол
Рамирес Сантос
8' Желтая карточка
Джин
22' Желтая карточка
Gregore
26' Желтая карточка
Gustavo Costa
54' Желтая карточка
Nino Paraiba
2:0
60' Гол
Claytinho
2:1
62' Гол
Rodrigo Pimpao
76' Красная карточка
Leo XV
90' Желтая карточка
Igor Rabello
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Igor Rabello получил желтую карточку от судьи
86'
Ботафого делает замену. Виана Пимпао уходит с поля, а Marcinho выходит на его замену.
78'
Ботафого делает замену. Джин уходит с поля, а Агирре Родриго выходит на его замену.
76'
УДАЛЕНИЕ! - Leo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
71'
Байя делает замену. Lucas Fonseca уходит с поля, а Эверсон Перейра выходит на его замену.
65'
Байя делает замену. Clayton уходит с поля, а Junior Brumado выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Виана Пимпао бьет в цель!
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Clayton бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Байя делает замену. Ze Rafael уходит с поля, а Vinicius выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Gustavo Bochecha получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Gregore получил желтую карточку от судьи
18'
Ботафого делает замену. Валенсия Леонардо уходит с поля, а Luiz Fernando выходит на его замену.
Желтая карточка
8'
Джин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Рамирес Сантос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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