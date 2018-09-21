- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
5' ГолРамирес Сантос
8' Желтая карточкаДжин
22' Желтая карточкаGregore
26' Желтая карточкаGustavo Costa
54' Желтая карточкаNino Paraiba
2:0
60' ГолClaytinho
2:1
62' ГолRodrigo Pimpao
76' Красная карточкаLeo XV
90' Желтая карточкаIgor Rabello
|
5'
1:0
8'
22'
26'
46'
54'
60'
2:0
62'
2:1
76'
78'
90'
Состав команд
Байя
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 11 Edigar Junio Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 6 Рамирес Сантос Полузащитник
- 21 Claytinho
- 26 Gregore
- 17 Elton I
- 14 Leo XV
- Запасные игроки
- 25 Эверсон Перейра Защитник
- 30 Marco Antonio Полузащитник
- 24 Fernando Ribeiro
- 9 Junior Brumado
- 15 Edson III
- 29 Vinicius X
- 5 Flavio IX
Ботафого
- Основной состав
- 29 Диего Рибас Вратарь
- 14 Marcelo Conceicao Защитник
- 13 Luis Richardo Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 24 Джин Полузащитник
- 25 Gustavo Costa Полузащитник
- 18 Brenner Нападающий
- 10 Валенсия Леонардо Нападающий
- 17 Rodrigo Pimpao Нападающий
- 15 Gilson I
- 5 Rodrigo I
- Запасные игроки
- 30 Yuri VI Защитник
- 16 Matheus Fernandes Полузащитник
- 11 Агирре Родриго Нападающий
- 19 Luiz Fernando IV
- 21 Saulo II
- 23 Yago IV
- 4 Silva Marsinio III
Предыдущие игры
Байя (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 16.09.2018 Байя 1:1 Палмейрас СA
- 09.09.2018 Сан-Паулу 1:0 Байя СA
- 06.09.2018 Байя 2:0 Спорт Ресифи СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Сеара 0:2 Байя СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 23.08.2018 Байя 0:1 Интернасьональ СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 17.08.2018 Палмейрас 1:0 Байя К
- 12.08.2018 Байя 1:0 Америка Минейро СA
- 09.08.2018 Серро 1:1 Байя КС
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Байя 0:0 Палмейрас К
- 31.07.2018 Байя 2:2 Атлетико Минейро СA
- 26.07.2018 Байя 2:0 Серро КС
- 22.07.2018 Байя 4:1 Витория СA
- 20.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Байя СA
- 17.07.2018 Васко да Гама 2:0 Байя К
- 07.07.2018 Байя 0:0 Сампайо Корреа КСВ
- 05.07.2018 Сампайо Корреа 1:0 Байя КСВ
Ботафого (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 16.09.2018 Ботафого 1:0 Америка Минейро СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 26.08.2018 Ботафого 2:0 Спорт Ресифи СA
- 23.08.2018 Палмейрас 2:0 Ботафого СA
- 19.08.2018 Ботафого 0:3 Атлетико Минейро СA
- 17.08.2018 Ботафого 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 12.08.2018 Парана 1:1 Ботафого СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Насьональ Асунсьон 2:1 Ботафого КС
- 29.07.2018 Интернасьональ 3:0 Ботафого СA
- 27.07.2018 Ботафого 1:0 Шапекоэнсе СA
- 22.07.2018 Фламенго 2:0 Ботафого СA
- 19.07.2018 Коринтианс 2:0 Ботафого СA
- 14.06.2018 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 10.06.2018 Байя 3:3 Ботафого СA
- 07.06.2018 Ботафого 0:0 Сеара СA
- 03.06.2018 Васко да Гама 1:2 Ботафого СA
- 31.05.2018 Сан-Паулу 3:2 Ботафого СA
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Igor Rabello получил желтую карточку от судьи
86'
Ботафого делает замену. Виана Пимпао уходит с поля, а Marcinho выходит на его замену.
78'
Ботафого делает замену. Джин уходит с поля, а Агирре Родриго выходит на его замену.
76'
УДАЛЕНИЕ! - Leo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
71'
Байя делает замену. Lucas Fonseca уходит с поля, а Эверсон Перейра выходит на его замену.
65'
Байя делает замену. Clayton уходит с поля, а Junior Brumado выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Виана Пимпао бьет в цель!
60'
Г О О О О Л - Clayton бьет в цель!
54'
Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Gustavo Bochecha получил желтую карточку от судьи
22'
Gregore получил желтую карточку от судьи
18'
Ботафого делает замену. Валенсия Леонардо уходит с поля, а Luiz Fernando выходит на его замену.
8'
Джин получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Рамирес Сантос бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация