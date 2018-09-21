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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 6948
Уэска
0:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
23' Желтая карточка
Пардо Рубен
43' Желтая карточка
Луизинью Коррейя
45' Желтая карточка
Хуан Эрнандез
0:1
64' Гол
Мерино Микель
65' Желтая карточка
Гальяр Алехандро
71' Желтая карточка
Хуанми Мигель
71' Вторая желтая карточка
Хуанми Мигель
76' Желтая карточка
Лонго Самуэле
82' Красная карточка
Тео Эрнандес
90' Желтая карточка
Феррейро Давид
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Реал Сосьедад вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
94'
Гальяр Алехандро из команды Уэска вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мерино Микель не пострадал и надо продолжать игру!
Фол, нарушение
93'
Семеду Рубен наказан за толчок Сурутуса Давид
Угловой
93'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
93'
Лонго Самуэле нанес удар головой, но Рульи Херонимо перевел мяч на угловой!
93'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
93'
Мелеро Гонсало из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Хуан Эрнандез из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
92'
Феррейро Давид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Феррейро Давид грубо играет против соперника. Пострадал Мерино Микель
91'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Кевин Родригес
90'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
О, нет. Из многообещающей позиции Лонго Самуэле из команды Уэска наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
90'
Феррейро Давид из команды Уэска разыграл угловой с правого угла.
90'
Сурутуса Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
89'
Хуан Эрнандез имел все шансы забить, но Рульи Херонимо сделал отличный сейв!
89'
Плохо сыграл Рульи Херонимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Мусто Дамиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
88'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
88'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
87'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
85'
Матч возобновлен
85'
Тактическая замена. Баутиста Хон уходит с поля и его заменяет Навас Рауль
84'
Тактическая замена. Пулидо Хорхе уходит с поля и его заменяет Гюрлер Сердар
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Шанс! Лонго Самуэле из команды Уэска пробил головой, но мимо
Угловой
84'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой слева.
84'
Матч возобновлен
82'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Тео Эрнандес оказался удален с поля
82'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
82'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Хуан Эрнандез из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мелеро Гонсало не пострадал и надо продолжать игру!
81'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
80'
Шанс! Пулидо Хорхе из команды Уэска пробил головой, но мимо
80'
Гальяр Алехандро из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
80'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Лонго Самуэле оказался на газоне.
80'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
79'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Луизинью Коррейя уходит с поля и его заменяет Авила Эсекьель
79'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
79'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
78'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
76'
Лонго Самуэле получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Лонго Самуэле грубо играет против соперника. Пострадал Тео Эрнандес
76'
Феррейро Давид из команды Уэска пасует в штрафную, но Рульи Херонимо выходит и ловит мяч.
76'
Уэска начинает контратаку
76'
Мелеро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
75'
Мелеро Гонсало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Феррейро Давид из команды Уэска играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Сурутуса Давид
73'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
73'
Семеду Рубен из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
УДАЛЕНИЕ! - Хуанми Мигель получает вторую желтую за споры
Желтая карточка
71'
Хуанми Мигель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Мелеро Гонсало пострадал.
71'
Феррейро Давид из команды Уэска навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
Лонго Самуэле из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
70'
Луизинью Коррейя из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
70'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
70'
Гальяр Алехандро из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
69'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Тактическая замена. Гомес Мойсес II уходит с поля и его заменяет Лонго Самуэле
68'
Вернер Аксель взял и забрал мяч на выходе
68'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
67'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мерино Микель мяча так и не получил
66'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
65'
Рефери не любит споров - именно за это Гальяр Алехандро сейчас получил желтую
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
64'
Тео Эрнандес сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Мерино Микель из команды Реал Сосьедад переиграл вратаря дальним ударом!
64'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
64'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
63'
Мирамон Хорхе не смог попасть в створ ударом издали
63'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
62'
Хороший удар издали нанес Феррейро Давид, но отличный сейв сделал Рульи Херонимо. Угловой.
62'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
61'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
60'
Уэска контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
59'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
59'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
58'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад в офсайде
58'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
56'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Удар от ворот произведет Уэска
55'
Тео Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
55'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
54'
Гомес Мойсес II не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
53'
Хуанми Мигель наказан за толчок Луизинью Коррейя
53'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
53'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Мелеро Гонсало наказан за толчок Сальдуа Хосеба
52'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
51'
Луизинью Коррейя из команды Уэска делает неудачный навес.
51'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гальяр Алехандро из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гомес Мойсес II не пострадал и надо продолжать игру!
50'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Мелеро Гонсало грубо играет против соперника. Пострадал Тео Эрнандес
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
49'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
48'
Хуан Эрнандез решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
48'
Мерино Микель задерживает мяч рукой
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 6948 болельщиков
47'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой справа.
47'
Хуан Эрнандез нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Плохо сыграл Рульи Херонимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
46'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Желтая карточка
46'
Хуан Эрнандез получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
46'
Хуан Эрнандез из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Тео Эрнандес заработал фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
Удар от ворот произведет Уэска
44'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Луизинью Коррейя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Луизинью Коррейя из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
42'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
41'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Феррейро Давид пострадал.
41'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
40'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
39'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
39'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
38'
Мирамон Хорхе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой справа.
37'
Рульи Херонимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
37'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Феррейро Давид оказался на газоне.
36'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Удар от ворот произведет Уэска
35'
Оярсабаль Микель не смог попасть в створ ударом издали
35'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
34'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мелеро Гонсало из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
34'
Семеду Рубен из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
33'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Баутиста Хон атаковал сзади соперника. Это Луизинью Коррейя заработал своей команде штрафной
33'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
32'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Уэска контролирует мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Мусто Дамиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
30'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Хуан Эрнандез из команды Уэска нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
30'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Тео Эрнандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Гальяр Алехандро из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
29'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
28'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
Фол, нарушение
26'
Мусто Дамиан из команды Уэска вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Оярсабаль Микель не пострадал и надо продолжать игру!
26'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
26'
Гальяр Алехандро мяч отрикошетил от ворот
25'
Уэска контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
25'
Мерино Микель наказан за толчок Пулидо Хорхе
Желтая карточка
23'
Пардо Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
23'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Гальяр Алехандро оказался на газоне.
23'
Субельдия Игор нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Уэска
22'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
22'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
21'
Вернер Аксель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Мирамон Хорхе из команды Уэска играет слишком грубо. Тео Эрнандес оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Мерино Микель грубо играет против соперника. Пострадал Феррейро Давид
18'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Мусто Дамиан из команды Уэска отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
16'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад в офсайде
Фол, нарушение
15'
Гомес Мойсес II из команды Уэска играет слишком грубо. Тео Эрнандес оказался на газоне.
Травма, повреждение
15'
Семеду Рубен возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
14'
Семеду Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Семеду Рубен пострадал.
13'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
13'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Уэска
12'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Мусто Дамиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
10'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
7'
Уэска контролирует мяч.
7'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
7'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Хуан Эрнандез оказался на газоне.
6'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Уэска контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Мирамон Хорхе задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
4'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Удар от ворот произведет Уэска
4'
Тео Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
4'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
3'
Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Пулидо Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Мелеро Гонсало наказан за толчок Мерино Микель
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Реал Сосьедад
Уэска
6.3% (11)
Ничья:
32.8% (57)
Реал Сосьедад
60.9% (106)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
40.2% (70)
Ничья:
26.4% (46)
Реал Сосьедад:
9.8% (17)
Ничья:
4.6% (8)
Реал Сосьедад:
4.6% (8)
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