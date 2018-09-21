Стадион: Estadio El Alcoraz Зрители: 6948
0:1
Конец матча
23' Желтая карточкаПардо Рубен
43' Желтая карточкаЛуизинью Коррейя
45' Желтая карточкаХуан Эрнандез
0:1
64' ГолМерино Микель
65' Желтая карточкаГальяр Алехандро
71' Желтая карточкаХуанми Мигель
71' Вторая желтая карточкаХуанми Мигель
76' Желтая карточкаЛонго Самуэле
82' Красная карточкаТео Эрнандес
90' Желтая карточкаФеррейро Давид
Новости после матча
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Реал Сосьедад вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
Гальяр Алехандро из команды Уэска вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мерино Микель не пострадал и надо продолжать игру!
93'
Семеду Рубен наказан за толчок Сурутуса Давид
93'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
93'
Лонго Самуэле нанес удар головой, но Рульи Херонимо перевел мяч на угловой!
93'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
93'
Мелеро Гонсало из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Хуан Эрнандез из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
92'
Феррейро Давид получил желтую карточку от судьи
91'
Безумный фол. Феррейро Давид грубо играет против соперника. Пострадал Мерино Микель
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Кевин Родригес
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
О, нет. Из многообещающей позиции Лонго Самуэле из команды Уэска наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
90'
Феррейро Давид из команды Уэска разыграл угловой с правого угла.
90'
Сурутуса Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
89'
Хуан Эрнандез имел все шансы забить, но Рульи Херонимо сделал отличный сейв!
89'
Плохо сыграл Рульи Херонимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
88'
Мусто Дамиан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Мирамон Хорхе из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
88'
Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
87'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
85'
Матч возобновлен
85'
Тактическая замена. Баутиста Хон уходит с поля и его заменяет Навас Рауль
84'
Тактическая замена. Пулидо Хорхе уходит с поля и его заменяет Гюрлер Сердар
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Шанс! Лонго Самуэле из команды Уэска пробил головой, но мимо
84'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой слева.
84'
Матч возобновлен
82'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Тео Эрнандес оказался удален с поля
82'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
82'
Сальдуа Хосеба предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
82'
82'
Хуан Эрнандез из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
81'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Мелеро Гонсало не пострадал и надо продолжать игру!
81'
80'
80'
Шанс! Пулидо Хорхе из команды Уэска пробил головой, но мимо
80'
Гальяр Алехандро из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Лонго Самуэле оказался на газоне.
80'
80'
79'
79'
Тактическая замена. Луизинью Коррейя уходит с поля и его заменяет Авила Эсекьель
79'
79'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
79'
Мусто Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
78'
Сальдуа Хосеба из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
77'
76'
Лонго Самуэле получил желтую карточку от судьи
76'
Безумный фол. Лонго Самуэле грубо играет против соперника. Пострадал Тео Эрнандес
76'
Феррейро Давид из команды Уэска пасует в штрафную, но Рульи Херонимо выходит и ловит мяч.
76'
Уэска начинает контратаку
76'
Мелеро Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
75'
Мелеро Гонсало предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Феррейро Давид из команды Уэска играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
74'
74'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Сурутуса Давид
73'
73'
Семеду Рубен из команды Уэска плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
УДАЛЕНИЕ! - Хуанми Мигель получает вторую желтую за споры
71'
Хуанми Мигель получил желтую карточку от судьи
71'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Мелеро Гонсало пострадал.
71'
Феррейро Давид из команды Уэска навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
Лонго Самуэле из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
70'
Луизинью Коррейя из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
70'
Гальяр Алехандро из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
69'
69'
69'
68'
Тактическая замена. Гомес Мойсес II уходит с поля и его заменяет Лонго Самуэле
68'
Вернер Аксель взял и забрал мяч на выходе
68'
Ариц Элустондо из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
67'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
67'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мерино Микель мяча так и не получил
66'
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
65'
Рефери не любит споров - именно за это Гальяр Алехандро сейчас получил желтую
65'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
64'
Тео Эрнандес сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Мерино Микель из команды Реал Сосьедад переиграл вратаря дальним ударом!
64'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад делает пас партнеру.
64'
63'
63'
Мирамон Хорхе не смог попасть в створ ударом издали
63'
63'
Феррейро Давид из команды Уэска подал угловой слева.
62'
Хороший удар издали нанес Феррейро Давид, но отличный сейв сделал Рульи Херонимо. Угловой.
62'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
61'
61'
Судья сигнализирует, что Гомес Мойсес II из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
59'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гомес Мойсес II из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
59'
58'
58'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад в офсайде
58'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
57'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
56'
55'
55'
Тео Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
55'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
54'
54'
Гомес Мойсес II не смог попасть в створ ударом издали
53'
Хуанми Мигель наказан за толчок Луизинью Коррейя
53'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад делает передачу одноклубнику.
53'
52'
Мелеро Гонсало наказан за толчок Сальдуа Хосеба
52'
Феррейро Давид из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Луизинью Коррейя из команды Уэска делает неудачный навес.
51'
51'
Гальяр Алехандро из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
50'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гомес Мойсес II не пострадал и надо продолжать игру!
50'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Безумный фол. Мелеро Гонсало грубо играет против соперника. Пострадал Тео Эрнандес
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
49'
48'
48'
Хуан Эрнандез решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Мерино Микель задерживает мяч рукой
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 6948 болельщиков
47'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Хуан Эрнандез нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Плохо сыграл Рульи Херонимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
46'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Хуан Эрнандез получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
Хуан Эрнандез из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Тео Эрнандес заработал фол
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
44'
43'
Луизинью Коррейя получил желтую карточку от судьи
43'
Судья сигнализирует, что Луизинью Коррейя из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Сальдуа Хосеба
42'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Феррейро Давид пострадал.
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Луизинью Коррейя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
39'
38'
38'
38'
Мирамон Хорхе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Оярсабаль Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Рульи Херонимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Мелеро Гонсало из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
37'
Гальяр Алехандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Феррейро Давид оказался на газоне.
36'
36'
35'
35'
Оярсабаль Микель не смог попасть в створ ударом издали
35'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
34'
34'
34'
Мелеро Гонсало из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
34'
Семеду Рубен из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
33'
Феррейро Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья свистит. Баутиста Хон атаковал сзади соперника. Это Луизинью Коррейя заработал своей команде штрафной
33'
Сальдуа Хосеба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
32'
32'
31'
31'
Судья сигнализирует, что Мусто Дамиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Мерино Микель
30'
30'
Хуан Эрнандез из команды Уэска нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Тео Эрнандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Гальяр Алехандро из команды Уэска идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
28'
27'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
26'
Мусто Дамиан из команды Уэска вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Оярсабаль Микель не пострадал и надо продолжать игру!
26'
26'
Гальяр Алехандро мяч отрикошетил от ворот
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
Мерино Микель наказан за толчок Пулидо Хорхе
23'
Пардо Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
23'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Гальяр Алехандро оказался на газоне.
23'
Субельдия Игор нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Тео Эрнандес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
22'
21'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
21'
Вернер Аксель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
20'
Мирамон Хорхе из команды Уэска играет слишком грубо. Тео Эрнандес оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
19'
Безумный фол. Мерино Микель грубо играет против соперника. Пострадал Феррейро Давид
18'
17'
17'
17'
Мусто Дамиан из команды Уэска отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад в офсайде
15'
Гомес Мойсес II из команды Уэска играет слишком грубо. Тео Эрнандес оказался на газоне.
15'
Семеду Рубен возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
15'
Матч возобновлен
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Семеду Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Семеду Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Мерино Микель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Семеду Рубен пострадал.
13'
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
13'
12'
12'
12'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад пробил со штрафного, но очень мимо цели.
11'
Судья сигнализирует, что Мусто Дамиан из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
10'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
9'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
7'
7'
7'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Хуан Эрнандез оказался на газоне.
6'
6'
5'
Мирамон Хорхе задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
4'
4'
4'
Тео Эрнандес не смог попасть в створ ударом издали
4'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с левого угла.
3'
Мирамон Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
2'
2'
Мелеро Гонсало наказан за толчок Мерино Микель
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Реал Сосьедад начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уэска 0:1 Реал Сосьедад
Уэска
6.3% (11)
Ничья:
32.8% (57)
Реал Сосьедад
60.9% (106)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Сосьедад:
40.2% (70)
1:1 Ничья:
26.4% (46)
0:1 Реал Сосьедад:
9.8% (17)
2:2 Ничья:
4.6% (8)
0:2 Реал Сосьедад:
4.6% (8)
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