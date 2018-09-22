Стадион: Кампо де Вальекас Зрители: 12011
1:5
Конец матча
0:1
8' ГолХимо Наварро
23' Желтая карточкаДуарте Рубен
1:1
30' ГолРауль де Томас
1:2
34' ГолИбай Гомес
35' Красная карточкаБа Абдулайе
1:3
56' ГолКальери Хонатан
1:4
77' ГолИбай Гомес
83' Желтая карточкаАгиррегабириа Мартин
90' Желтая карточкаИмбула Ганелли
1:5
90' ГолБурги Хорхе
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Брашанац Дарко сделал результативную передачу.
95'
Г О О О О Л - Бурги Хорхе из команды Алавес переиграл вратаря дальним ударом!
94'
Имбула Ганелли получил желтую карточку от судьи
94'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
93'
Отличные скиллы показывает Алегрия Алекс, обводя своих соперников
93'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
92'
92'
92'
Райо Вальекано начинает контратаку
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Бурги Хорхе
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Веласкес Эмилиано нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
89'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
88'
87'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Ибай Гомес
87'
87'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Бурги Хорхе
86'
85'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
84'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Агиррегабириа Мартин получил желтую карточку от судьи
83'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Эмбарба Адриан пострадал.
82'
Тактическая замена. Дуарте Рубен уходит с поля и его заменяет Агиррегабириа Мартин
82'
82'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
81'
80'
80'
80'
80'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
77'
Собрино Рубен сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Ибай Гомес классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
77'
Собрино Рубен из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
77'
77'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Судья свистит. Веласкес Эмилиано атаковал сзади соперника. Это Собрино Рубен заработал своей команде штрафной
76'
76'
Матч возобновлен
75'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
ШТАНГА! Пробил головой Веласкес Эмилиано прямо в каркас ворот!
74'
74'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
73'
Хони Родригес из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
73'
Элустондо Горка получил травму и заменен. Веласкес Эмилиано выходит на поле.
72'
Хорошую попытку сделал Алегрия Алекс. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Отличные скиллы показывает Ибай Гомес, обводя своих соперников
71'
Брашанац Дарко из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
71'
Адвинкула Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
70'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Хони Родригес из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
69'
Трехо Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
69'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
68'
68'
67'
67'
66'
Судья свистит. Трехо Оскар атаковал сзади соперника. Это Дуарте Рубен заработал своей команде штрафной
66'
65'
65'
ШАНС! Ибай Гомес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
Тактическая замена. Гвидетти Йон уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
64'
64'
63'
Хони Родригес из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Адвинкула Луис пострадал.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 12011 болельщиков
62'
Судья свистит. Амат Хорди атаковал сзади соперника. Это Гвидетти Йон заработал своей команде штрафной
60'
Лагуардия Виктор из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Гарсия Альберто пострадал.
60'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Гарсия Альберто отбил мяч на угловой после удара Кальери Хонатан из штрафной площади.
59'
59'
Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали
59'
Судья свистит. Брашанац Дарко атаковал сзади соперника. Это Имбула Ганелли заработал своей команде штрафной
58'
57'
Тактическая замена. Гарсия Альваро III уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан
56'
Гвидетти Йон сделал результативную передачу.
56'
ГОООООЛ - Кальери Хонатан Алавес забивает ударом головой
56'
Гвидетти Йон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
55'
55'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
54'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
54'
53'
53'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Йон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Амат Хорди
53'
52'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде
52'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Йон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
51'
51'
50'
ШАНС! Адвинкула Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
49'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Морено Алекс мяча так и не получил
49'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Хони Родригес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
48'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Хони Родригес из команды Алавес в офсайде
47'
Гвидетти Йон из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
48'
47'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
47'
Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали
47'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Йон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
45'
Гвидетти Йон из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Хони Родригес пробует нанести удар издали, но Гарсия Альберто держит все под контролем
44'
44'
44'
43'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано находит одноклубника четким пасом пяткой.
43'
42'
42'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Кальери Хонатан из команды Алавес играет слишком грубо. Элустондо Горка оказался на газоне.
42'
41'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано пробил со штрафного, но очень мимо цели.
41'
Судья свистит. Марипан Гильермо атаковал сзади соперника. Это Рауль де Томас заработал своей команде штрафной
40'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
39'
38'
38'
Опасность предотвращена - Амат Хорди из команды Райо Вальекано вступил в отбор удачно
37'
Отличные скиллы показывает Кальери Хонатан, обводя своих соперников
37'
35'
УДАЛЕНИЕ! - Ба Абдулайе удален за серьёзный фол
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
34'
Хони Родригес сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Ибай Гомес из команды Алавес переиграл вратаря дальним ударом!
33'
Алавес начинает контратаку
33'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Матч возобновлен
31'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
30'
ГОЛ! Легко закончил атаку Рауль де Томас из команды Райо Вальекано, забив в пустые ворота!
30'
Трехо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
30'
30'
Отличные скиллы показывает Гарсия Альваро III, обводя своих соперников
30'
29'
29'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Адвинкула Луис наказан за толчок Мубарак Вакасо
28'
28'
Отличные скиллы показывает Имбула Ганелли, обводя своих соперников
27'
27'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
27'
Отличный пас сделал Дуарте Рубен из команды Алавес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
27'
26'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
26'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
25'
25'
Выглядело как неплохой момент. Гвидетти Йон из команды Алавес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
25'
Отличные скиллы показывает Гвидетти Йон, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
24'
23'
Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи
23'
23'
Опасность предотвращена - Хони Родригес из команды Алавес вступил в отбор удачно
23'
Отличные скиллы показывает Морено Алекс, обводя своих соперников
23'
22'
22'
Лагуардия Виктор из команды Алавес в офсайде
22'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
22'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Адвинкула Луис задерживает мяч рукой
21'
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
19'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
18'
18'
17'
17'
Выглядело как неплохой момент. Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
17'
Элустондо Горка из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Лагуардия Виктор из команды Алавес играет слишком грубо. Рауль де Томас оказался на газоне.
16'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
15'
Брашанац Дарко из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
14'
Выглядело как неплохой момент. Какута Гаэль из команды Райо Вальекано закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
14'
14'
14'
13'
13'
13'
12'
12'
Гвидетти Йон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Мубарак Вакасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
11'
11'
11'
11'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
11'
Райо Вальекано начинает контратаку
10'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
9'
ШАНС! Морено Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
9'
9'
Рауль де Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Хони Родригес сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Химо Наварро классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
8'
7'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Химо Наварро пострадал.
6'
6'
6'
6'
5'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
5'
Элустондо Горка из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
5'
Пачеко Фернандо отбил мяч на угловой после удара Гарсия Альваро III из штрафной площади.
5'
5'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
4'
4'
3'
3'
3'
3'
2'
2'
Гвидетти Йон из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
2'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Брашанац Дарко пострадал.
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Алавес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:5 Алавес
Райо Вальекано
52% (90)
Ничья:
35.8% (62)
Алавес
12.1% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.6% (53)
1:0 Райо Вальекано:
25.4% (44)
2:1 Райо Вальекано:
19.1% (33)
0:1 Алавес:
8.1% (14)
2:0 Райо Вальекано:
4.6% (8)
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