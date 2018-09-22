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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 12011
Райо Вальекано
1:5
Конец матча
Алавес
0'
0:1
8' Гол
Химо Наварро
23' Желтая карточка
Дуарте Рубен
1:1
30' Гол
Рауль де Томас
1:2
34' Гол
Ибай Гомес
35' Красная карточка
Ба Абдулайе
1:3
56' Гол
Кальери Хонатан
1:4
77' Гол
Ибай Гомес
83' Желтая карточка
Агиррегабириа Мартин
90' Желтая карточка
Имбула Ганелли
1:5
90' Гол
Бурги Хорхе
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Брашанац Дарко сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Бурги Хорхе из команды Алавес переиграл вратаря дальним ударом!
Желтая карточка
94'
Имбула Ганелли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Мубарак Вакасо
93'
Отличные скиллы показывает Алегрия Алекс, обводя своих соперников
93'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
93'
Марипан Гильермо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Опасность предотвращена - Марипан Гильермо из команды Алавес вступил в отбор удачно
92'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
92'
Райо Вальекано начинает контратаку
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Амат Хорди из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Бурги Хорхе
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Веласкес Эмилиано нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
89'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Рауль де Томас
88'
Удар от ворот произведет Алавес
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Ибай Гомес
87'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
87'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Бурги Хорхе
86'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Рауль де Томас из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
85'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
85'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
84'
Брашанац Дарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Агиррегабириа Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Эмбарба Адриан пострадал.
82'
Тактическая замена. Дуарте Рубен уходит с поля и его заменяет Агиррегабириа Мартин
82'
Удар от ворот произведет Алавес
82'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
81'
Райо Вальекано контролирует мяч.
80'
Удар от ворот произведет Алавес
80'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
80'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
79'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
77'
Собрино Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Ибай Гомес классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
77'
Собрино Рубен из команды Алавес делает передачу одноклубнику.
77'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
77'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
77'
Судья свистит. Веласкес Эмилиано атаковал сзади соперника. Это Собрино Рубен заработал своей команде штрафной
76'
Удар от ворот произведет Алавес
76'
Матч возобновлен
75'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
ШТАНГА! Пробил головой Веласкес Эмилиано прямо в каркас ворот!
Угловой
74'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
74'
Веласкес Эмилиано из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Угловой
73'
Хони Родригес из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
73'
Элустондо Горка получил травму и заменен. Веласкес Эмилиано выходит на поле.
72'
Хорошую попытку сделал Алегрия Алекс. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Отличные скиллы показывает Ибай Гомес, обводя своих соперников
Угловой
71'
Брашанац Дарко из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
71'
Адвинкула Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Алегрия Алекс
70'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
69'
Хони Родригес из команды Алавес разыграл угловой с правого угла.
69'
Трехо Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
68'
Алавес имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
67'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Алавес контролирует мяч.
Фол, нарушение
66'
Судья свистит. Трехо Оскар атаковал сзади соперника. Это Дуарте Рубен заработал своей команде штрафной
66'
Алавес имеет хороший шанс забить.
65'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
65'
ШАНС! Ибай Гомес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
Тактическая замена. Гвидетти Йон уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
64'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Алавес контролирует мяч.
Фол, нарушение
63'
Хони Родригес из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Адвинкула Луис пострадал.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 12011 болельщиков
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Амат Хорди атаковал сзади соперника. Это Гвидетти Йон заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
60'
Лагуардия Виктор из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Гарсия Альберто пострадал.
Угловой
60'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Гарсия Альберто отбил мяч на угловой после удара Кальери Хонатан из штрафной площади.
59'
Удар от ворот произведет Алавес
59'
Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
59'
Судья свистит. Брашанац Дарко атаковал сзади соперника. Это Имбула Ганелли заработал своей команде штрафной
58'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Тактическая замена. Гарсия Альваро III уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан
56'
Гвидетти Йон сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
ГОООООЛ - Кальери Хонатан Алавес забивает ударом головой
56'
Гвидетти Йон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
55'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Алавес контролирует мяч.
54'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
54'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
53'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Йон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Амат Хорди
53'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
52'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Йон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Адвинкула Луис
51'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Алавес
50'
ШАНС! Адвинкула Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
50'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
50'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
49'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Морено Алекс мяча так и не получил
49'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
49'
Хони Родригес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
48'
Райо Вальекано контролирует мяч.
48'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
47'
Хони Родригес из команды Алавес в офсайде
47'
Гвидетти Йон из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
46'
Алавес контролирует мяч.
46'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Алавес контролирует мяч.
48'
Райо Вальекано контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Алавес
47'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
47'
Рауль де Томас не смог попасть в створ ударом издали
47'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
46'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Йон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Морено Алекс
45'
Гвидетти Йон из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Алавес контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
44'
Хони Родригес пробует нанести удар издали, но Гарсия Альберто держит все под контролем
44'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
43'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
43'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
43'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано находит одноклубника четким пасом пяткой.
43'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
42'
Кальери Хонатан из команды Алавес играет слишком грубо. Элустондо Горка оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Алавес
41'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
41'
Судья свистит. Марипан Гильермо атаковал сзади соперника. Это Рауль де Томас заработал своей команде штрафной
Офсайд
40'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано в офсайде
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
39'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Опасность предотвращена - Амат Хорди из команды Райо Вальекано вступил в отбор удачно
37'
Отличные скиллы показывает Кальери Хонатан, обводя своих соперников
37'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
УДАЛЕНИЕ! - Ба Абдулайе удален за серьёзный фол
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
34'
Хони Родригес сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Ибай Гомес из команды Алавес переиграл вратаря дальним ударом!
33'
Алавес начинает контратаку
33'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
33'
Матч возобновлен
31'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
Описание гола
30'
ГОЛ! Легко закончил атаку Рауль де Томас из команды Райо Вальекано, забив в пустые ворота!
30'
Трехо Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает пас партнеру.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
30'
Отличные скиллы показывает Гарсия Альваро III, обводя своих соперников
30'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
29'
Алавес контролирует мяч.
29'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Адвинкула Луис наказан за толчок Мубарак Вакасо
28'
Опасность предотвращена - Марипан Гильермо из команды Алавес вступил в отбор удачно
28'
Отличные скиллы показывает Имбула Ганелли, обводя своих соперников
27'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
27'
Отличный пас сделал Дуарте Рубен из команды Алавес. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Алавес имеет хороший шанс забить.
27'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
Угловой
26'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
25'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
25'
Выглядело как неплохой момент. Гвидетти Йон из команды Алавес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
25'
Отличные скиллы показывает Гвидетти Йон, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
23'
Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи
23'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Опасность предотвращена - Хони Родригес из команды Алавес вступил в отбор удачно
23'
Отличные скиллы показывает Морено Алекс, обводя своих соперников
23'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
22'
Райо Вальекано контролирует мяч.
Офсайд
22'
Лагуардия Виктор из команды Алавес в офсайде
22'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
22'
Морено Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Адвинкула Луис задерживает мяч рукой
21'
Райо Вальекано контролирует мяч.
21'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Райо Вальекано контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
20'
Кальери Хонатан из команды Алавес в офсайде
Офсайд
19'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано в офсайде
18'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Райо Вальекано контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Алавес
17'
Выглядело как неплохой момент. Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
17'
Элустондо Горка из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Лагуардия Виктор из команды Алавес играет слишком грубо. Рауль де Томас оказался на газоне.
16'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
15'
Брашанац Дарко из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
15'
Алавес имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Кальери Хонатан
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Удар от ворот произведет Алавес
14'
Выглядело как неплохой момент. Какута Гаэль из команды Райо Вальекано закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
14'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
14'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
14'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Райо Вальекано контролирует мяч.
13'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гвидетти Йон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
12'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Мубарак Вакасо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
12'
Райо Вальекано имеет хороший шанс забить.
11'
Райо Вальекано контролирует мяч.
11'
Опасность предотвращена - Марипан Гильермо из команды Алавес вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
11'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано идет с мячом вперед на обострение...
11'
Райо Вальекано начинает контратаку
10'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Алавес имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Удар от ворот произведет Алавес
9'
ШАНС! Морено Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
9'
Рауль де Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Хони Родригес сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Химо Наварро классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
8'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Химо Наварро пострадал.
6'
Алавес контролирует мяч.
6'
Алавес контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Алавес
6'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Имбула Ганелли из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Элустондо Горка из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
5'
Пачеко Фернандо отбил мяч на угловой после удара Гарсия Альваро III из штрафной площади.
5'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
5'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
4'
Райо Вальекано контролирует мяч.
4'
Алавес контролирует мяч.
3'
Райо Вальекано контролирует мяч.
3'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
2'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
2'
Гвидетти Йон из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
2'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Брашанац Дарко пострадал.
1'
Алавес контролирует мяч.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Алавес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:5 Алавес
Райо Вальекано
52% (90)
Ничья:
35.8% (62)
Алавес
12.1% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.6% (53)
Райо Вальекано:
25.4% (44)
Райо Вальекано:
19.1% (33)
Алавес:
8.1% (14)
Райо Вальекано:
4.6% (8)
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