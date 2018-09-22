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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ренцо Барбера
1:0
14' ГолБеллучи Джузеппе
2:0
18' ГолНесторовски Илья
20' Желтая карточкаЯяло Мато
23' Желтая карточкаMarco Moscati
40' Желтая карточкаДьомбер Норберт
3:0
58' ГолТрайковски Александар
4:0
68' ПенальтиНесторовски Илья
4:1
80' ГолДрагомир Влад
|
14'
1:0
18'
2:0
20'
23'
40'
58'
3:0
68'
4:0
80'
4:1
Состав команд
32
Хаас
Николас
Палермо 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Бриньоли Альберто Вратарь
- 31 Пиррелло Роберто Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 14 Сальви Алессандро Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 10 Трайковски Александар Полузащитник
- 20 Фалетти Сезар Полузащитник
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 33 Аластра Фабрицио Вратарь
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 15 Ло Фасо Симоне Полузащитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 29 Пушкаш Георге Нападающий
- 11 Эмбало Карлос Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 13 Andrea Ingegneri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 22 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 4 Эль-Ямик Джавад Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 5 Верре Валерио Полузащитник
- 24 Драгомир Влад Полузащитник
- 25 Nicola Falasco Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- 10 Видо Лука Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леали Никола Вратарь
- 12 Перилли Симоне Вратарь
- 21 Кремонези Микеле Защитник
- 18 Бордин Алессандро Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 8 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 7 Pasquale Mazzochi Полузащитник
- 28 Christian Kouan
- 16 Filippo Ranocchia
- 13 Filippo Sgarbi
- 20 Andrea Bianchimano
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 05.08.2018 Палермо 2:2 Виченца К
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 02.04.2018 Парма 3:2 Палермо СB
- 29.03.2018 Виртус Энтелла 1:2 Палермо СB
Перуджа (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 08.08.2018 Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 05.08.2018 Перуджа 1:3 Новара К
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Перуджа 1:1 Новара СB
- 05.05.2018 Бари 3:1 Перуджа СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Асколи 2:2 Перуджа СB
- 22.04.2018 Перуджа 2:3 Тернана СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 09.04.2018 Авеллино 2:0 Перуджа СB
- 03.04.2018 Про Верчелли 0:2 Перуджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Чезена 1:1 Перуджа СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
Последние игры между собой
Палермо
Перуджа
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|2.
|Палермо
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Пескара
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Верона
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Кротоне
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Специя
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Брешия
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Ливорно
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Карпи
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Перуджа делает замену. Мустаккьо Маттиа уходит с поля, а Pasquale Mazzocchi выходит на его замену.
83'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Эмбало Карлос выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Драгомир Влад бьет в цель!
72'
Палермо делает замену. Фалетти Сезар уходит с поля, а Luca Antonio Fiordilino выходит на его замену.
68'
Перуджа делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Andrea Bianchimano выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Несторовски Илья из команды Палермо забивает с точки!
65'
Палермо делает замену. Трайковски Александар уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
59'
Перуджа делает замену. Верре Валерио уходит с поля, а Бьянко Раффаэле выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Трайковски Александар бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи
23'
Marco Moscati получил желтую карточку от судьи
20'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Беллучи Джузеппе бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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