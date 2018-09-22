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  5. Серия B
Стадион:
Палермо
4:1
Конец матча
Перуджа
0'
1:0
14' Гол
Беллучи Джузеппе
2:0
18' Гол
Несторовски Илья
20' Желтая карточка
Яяло Мато
23' Желтая карточка
Marco Moscati
40' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
3:0
58' Гол
Трайковски Александар
4:0
68' Пенальти
Несторовски Илья
4:1
80' Гол
Драгомир Влад
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Перуджа делает замену. Мустаккьо Маттиа уходит с поля, а Pasquale Mazzocchi выходит на его замену.
83'
Палермо делает замену. Несторовски Илья уходит с поля, а Эмбало Карлос выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Драгомир Влад бьет в цель!
72'
Палермо делает замену. Фалетти Сезар уходит с поля, а Luca Antonio Fiordilino выходит на его замену.
68'
Перуджа делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Andrea Bianchimano выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Несторовски Илья из команды Палермо забивает с точки!
65'
Палермо делает замену. Трайковски Александар уходит с поля, а Муравски Радослав выходит на его замену.
59'
Перуджа делает замену. Верре Валерио уходит с поля, а Бьянко Раффаэле выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Трайковски Александар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Дьомбер Норберт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Marco Moscati получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Беллучи Джузеппе бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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