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  5. Серия B
Стадион:
Падова
1:1
Конец матча
Кремонезе
0'
17' Желтая карточка
Daniele Cappelletti
1:0
26' Гол
Клеменца Лука
62' Желтая карточка
Vasile Mogos
1:1
81' Гол
Клейтон Машадо
86' Желтая карточка
Пульцетти Нико
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кремонезе делает замену. Эммерс Сиан уходит с поля, а Крешич Антон выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Пульцетти Нико получил желтую карточку от судьи
84'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Сальвиато Симоне выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Клейтон Машадо бьет в цель!
63'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Даниэле Каппеллетти уходит с поля, а Luca Ravanelli выходит на его замену.
62'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Джампетро Перрулли выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Vasile Mogos получил желтую карточку от судьи
60'
Кремонезе делает замену. Gabriel Strefezza уходит с поля, а Паулиньо выходит на его замену.
46'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Бонаццоли Федерико уходит с поля, а Marco Guidone выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Клеменца Лука бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Даниэле Каппеллетти получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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