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Стадион: Эуганео
17' Желтая карточкаDaniele Cappelletti
1:0
26' ГолКлеменца Лука
62' Желтая карточкаVasile Mogos
1:1
81' ГолКлейтон Машадо
86' Желтая карточкаПульцетти Нико
|
26'
1:0
62'
81'
1:1
86'
Состав команд
15
Бро
Жереми
Падова 4-3-3
- Основной состав
- 22 Мерелли Давиде Вратарь
- 14 Eyob Zambataro Защитник
- 13 Капелли Даниэле Защитник
- 5 Тревизан Тревор Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 15 Бро Жереми Полузащитник
- 23 Daniele Cappelletti Полузащитник
- 7 Пульцетти Нико Полузащитник
- 27 Бонаццоли Федерико Нападающий
- 38 Клеменца Лука Нападающий
- 28 Капелло Алессандро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Перизан Самуэле Вратарь
- 3 Sergio Contessa Полузащитник
- 33 Сальвиато Симоне Полузащитник
- 25 Белингери Лука Полузащитник
- 35 Мандорлини Маттео Полузащитник
- 20 Luca Ravanelli
- 21 Davide Marcandella
- 8 Mattia Minesso
- 4 Riccardo Serena
- 10 Vicenzo Sarno
- 34 Matteo Chinellato
- 9 Marco Guidone
Кремонезе 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 18 Michele Castagnetti Полузащитник
- 8 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 27 Эммерс Сиан Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 21 Gabriel Strefezza Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 24 Дель Фабро Дарио Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 34 Бултам Реда Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 11 Кроче Даниэле Полузащитник
- 30 Mirko Carretta Нападающий
- 12 Giacomo Volpe
- 10 Paulinho XX
Предыдущие игры
Падова (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 05.08.2018 Падова 1:0 Монца К
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 06.05.2018 Падова 1:0 Губбио СC
- 29.04.2018 Реджана 1:1 Падова СC
- 22.04.2018 Фермана 1:1 Падова СC
- 15.04.2018 Падова 1:1 Альбинолеффе СC
- 08.04.2018 Триестина 1:0 Падова СC
- 31.03.2018 Падова 3:0 Порденоне СC
- 25.03.2018 Местре 0:0 Падова СC
- 21.03.2018 Падова 1:1 ФералпиСало СC
- 12.03.2018 Бассано Виртус 1:2 Падова СC
- 03.03.2018 Падова 0:2 Терамо СC
- 24.02.2018 Судтироль 1:1 Падова СC
- 17.02.2018 Падова 2:0 Равенна СC
Кремонезе (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 05.08.2018 Кремонезе 3:3 Пиза К
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.05.2018 Чезена 1:0 Кремонезе СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 10.03.2018 Кремонезе 1:1 Читтаделла СB
- 03.03.2018 Тернана 2:1 Кремонезе СB
- 27.02.2018 Кремонезе 2:2 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Падова: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
- 23.03.2016 Падова 2:1 Кремонезе Лега Про
- 15.11.2015 Кремонезе 1:1 Падова Лега Про
- 31.07.2013 Падова 3:3 Кремонезе Товарищеские матчи. Сборные
- 11.04.2009 Кремонезе 0:1 Падова Серия C1 A
- 10.12.2008 Кремонезе 3:2 Падова Кубок Италии Серия С
- 16.11.2008 Падова 3:2 Кремонезе Серия C1 A
- 27.04.2008 Кремонезе 2:2 Падова Серия C1 A
Падова
Кремонезе
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 6
-
13 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|2.
|Палермо
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Пескара
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Верона
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Кротоне
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Специя
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Кремонезе
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Падова
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Брешия
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Козенца
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Ливорно
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|20.
|Карпи
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кремонезе делает замену. Эммерс Сиан уходит с поля, а Крешич Антон выходит на его замену.
86'
Пульцетти Нико получил желтую карточку от судьи
84'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Сальвиато Симоне выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Клейтон Машадо бьет в цель!
63'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Даниэле Каппеллетти уходит с поля, а Luca Ravanelli выходит на его замену.
62'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Джампетро Перрулли выходит на его замену.
62'
Vasile Mogos получил желтую карточку от судьи
60'
Кремонезе делает замену. Gabriel Strefezza уходит с поля, а Паулиньо выходит на его замену.
46'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Бонаццоли Федерико уходит с поля, а Marco Guidone выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Г О О О О Л - Клеменца Лука бьет в цель!
17'
Даниэле Каппеллетти получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Euganeo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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