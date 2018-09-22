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  5. Серия B
Стадион:
Специя
1:0
Конец матча
Читтаделла
0'
10' Желтая карточка
Luca Ghiringhelli
38' Желтая карточка
Панико Джузеппе
39' Вторая желтая карточка
Панико Джузеппе
1:0
48' Гол
Крими Марко
61' Желтая карточка
Nicolas Devis Giani
79' Желтая карточка
Nicholas Siega I
87' Желтая карточка
Крими Марко
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Крими Марко получил желтую карточку от судьи
82'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Giancarlo Malcore выходит на его замену.
81'
Специя делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Nicholas Siega получил желтую карточку от судьи
74'
Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Nicholas Siega выходит на его замену.
68'
Специя делает замену. Галабинов Андрей уходит с поля, а Пьерини Николас выходит на его замену.
62'
Специя делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Emmanuel Quartsin Gyasi выходит на его замену.
62'
Читтаделла делает замену. Бранка Симоне уходит с поля, а Federico Proia выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Николас Девис Джани получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Крими Марко бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Панико Джузеппе получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
38'
Панико Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Luca Ghiringhelli получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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