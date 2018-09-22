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Стадион: Альберто Пиччи
1:0
Конец матча
10' Желтая карточкаLuca Ghiringhelli
38' Желтая карточкаПанико Джузеппе
39' Вторая желтая карточкаПанико Джузеппе
1:0
48' ГолКрими Марко
61' Желтая карточкаNicolas Devis Giani
79' Желтая карточкаNicholas Siega I
87' Желтая карточкаКрими Марко
|
38'
39'
48'
1:0
79'
87'
Состав команд
15
Крими
Марко
26
Бидуи
Софьян
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 22 Манфредини Никколо Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Tommaso Augello Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 8 Matteo Ricci II Полузащитник
- 15 Крими Марко Полузащитник
- 21 David Okereke Нападающий
- 9 Галабинов Андрей Нападающий
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Кривелло Роберто Защитник
- 33 Бароне Симоне Полузащитник
- 24 Luca Vignali Полузащитник
- 6 Мора Лука Полузащитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 11 Emmanuel Quartsin Gyasi Нападающий
- 7 Пьерини Николас Нападающий
- 32 Adugna Bachini
- 12 Axel Desjardins
- 17 Гудьонсен Свейнн
- 20 Simone Bastoni
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Читтаделла 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Палеари Альберто Вратарь
- 24 Luca Ghiringhelli Защитник
- 5 Адорни Давиде Защитник
- 18 Mirko Drudi Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 8 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 23 Бранка Симоне Полузащитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 30 Mattia Finotto Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Giancarlo Malcore Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 21 Federico Proia Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 9 Luca Strizzolo Нападающий
- 27 Gabriele Dalla Bernardina
- 15 Domenico Frare
- 26 Alberto Rizzo
- 22 Luca Maniero II
- 11 Nicholas Siega I
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 08.09.2018 Специя 2:1 Сампдория ТМК
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 12.08.2018 Специя 0:1 СПАЛ 2013 К
- 04.08.2018 Специя 2:1 Самбенедеттезе К
- 28.07.2018 Специя 2:2 Эмполи ТМК
- 18.05.2018 Специя 0:2 Парма СB
- 11.05.2018 Авеллино 1:0 Специя СB
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 24.03.2018 Специя 1:1 Асколи СB
- 17.03.2018 Перуджа 3:0 Специя СB
- 13.03.2018 Бари 1:1 Специя СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Читтаделла 1:0 Монополи К
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
- 07.04.2018 Тернана 5:1 Читтаделла СB
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 3
- 29.03.2018 Читтаделла 1:2 Специя Серия B
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла Серия B
- 25.03.2017 Читтаделла 1:0 Специя Серия B
- 24.10.2016 Специя 1:1 Читтаделла Серия B
- 28.04.2015 Читтаделла 1:3 Специя Серия B
- 06.12.2014 Специя 0:0 Читтаделла Серия B
- 25.01.2014 Читтаделла 1:2 Специя Серия B
- 24.08.2013 Специя 0:0 Читтаделла Серия B
- 19.03.2013 Читтаделла 0:0 Специя Серия B
- 27.10.2012 Специя 0:3 Читтаделла Серия B
Специя
Читтаделла
-
5 Удары по воротам 0
-
9 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|2.
|Палермо
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Пескара
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Верона
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Кротоне
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Специя
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Брешия
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Ливорно
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Карпи
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Крими Марко получил желтую карточку от судьи
82'
Читтаделла делает замену. Скенетти Андреа уходит с поля, а Giancarlo Malcore выходит на его замену.
81'
Специя делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
79'
Nicholas Siega получил желтую карточку от судьи
74'
Читтаделла делает замену. Сеттембрини Андреа уходит с поля, а Nicholas Siega выходит на его замену.
68'
Специя делает замену. Галабинов Андрей уходит с поля, а Пьерини Николас выходит на его замену.
62'
Специя делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Emmanuel Quartsin Gyasi выходит на его замену.
62'
Читтаделла делает замену. Бранка Симоне уходит с поля, а Federico Proia выходит на его замену.
61'
Николас Девис Джани получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Крими Марко бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Панико Джузеппе получает вторую желтую карточку. Удаление.
38'
Панико Джузеппе получил желтую карточку от судьи
10'
Luca Ghiringhelli получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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