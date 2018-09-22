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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Сандро Кабасси
0:1
14' Гол в свои воротаPaolo Frascatore
1:1
28' ГолАрригини Андреа
60' Желтая карточкаНдой Эмануэле
81' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
|
14'
0:1
28'
1:1
60'
81'
Состав команд
20
Еленич
Эней
Карпи 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 2 Суагер Эмануэле Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 3 Paolo Frascatore Защитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 20 Еленич Эней Полузащитник
- 18 Арригини Андреа Полузащитник
- 32 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 9 Мокулу Бенжамен Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 10 Пишителла Джаммарио Полузащитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 11 Пью Алессандро Нападающий
- 17 Ван дер Хейден Деннис Нападающий
- 15 Michele Vano
- 21 Dario Saric
- 6 Alessandro Buongiorno
- 12 Alessandro Pasotti
- 16 Alessandro Romairone
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Брешия 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 3 Матею Алеш Защитник
- 15 Andrea Cistana Защитник
- 18 Романьоли Симоне Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 4 Sandro Tonali Полузащитник
- 6 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 11 Торрегросса Эрнесто Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 14 Даль'Ольо Якопо Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 28 Franco Ferrari Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 32 Тремолада Лука Полузащитник
- 23 Морозини Леонардо Нападающий
- 7 Шпалек Николас Нападающий
- 20 Ivan Rondanini
- 22 Lorenzo Andrenacci
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 04.08.2018 Карпи 0:2 Тернана К
- 22.07.2018 Наполи 5:1 Карпи ТМК
- 18.05.2018 Бари 2:0 Карпи СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
- 25.03.2018 Палермо 4:0 Карпи СB
- 19.03.2018 Карпи 2:0 Про Верчелли СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
Брешия (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 12.08.2018 Брешия 2:2 Новара К
- 05.08.2018 Брешия 1:1 Про Верчелли К
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
- 12.03.2018 Новара 2:1 Брешия СB
- 06.03.2018 Перуджа 2:0 Брешия СB
Последние игры между собой
Карпи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 3
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи Серия B
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия Серия B
- 18.02.2017 Карпи 2:1 Брешия Серия B
- 20.09.2016 Брешия 2:2 Карпи Серия B
- 18.04.2015 Карпи 3:0 Брешия Серия B
- 22.11.2014 Брешия 3:3 Карпи Серия B
- 01.03.2014 Брешия 0:2 Карпи Серия B
- 24.09.2013 Карпи 0:0 Брешия Серия B
Карпи
Брешия
-
4 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|2.
|Палермо
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Пескара
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Верона
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Кротоне
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Специя
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Брешия
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Ливорно
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Карпи
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Брешия делает замену. Sandro Tonali уходит с поля, а Мартинелли Алессандро выходит на его замену.
85'
Карпи делает замену. Арригини Андреа уходит с поля, а Michele Vano выходит на его замену.
81'
Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
77'
Карпи делает замену. Пашиути Лоренцо уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
76'
Брешия делает замену. Даль'Ольо Якопо уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
67'
Брешия делает замену. Торрегросса Эрнесто уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
61'
Карпи делает замену. Мокулу Бенжамен уходит с поля, а Пью Алессандро выходит на его замену.
60'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Арригини Андреа бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Paolo Frascatore уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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