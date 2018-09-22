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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
1:1
Конец матча
Брешия
0'
0:1
14' Гол в свои ворота
Paolo Frascatore
1:1
28' Гол
Арригини Андреа
60' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
81' Желтая карточка
Романьоли Симоне
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Брешия делает замену. Sandro Tonali уходит с поля, а Мартинелли Алессандро выходит на его замену.
85'
Карпи делает замену. Арригини Андреа уходит с поля, а Michele Vano выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
77'
Карпи делает замену. Пашиути Лоренцо уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
76'
Брешия делает замену. Даль'Ольо Якопо уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
67'
Брешия делает замену. Торрегросса Эрнесто уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
61'
Карпи делает замену. Мокулу Бенжамен уходит с поля, а Пью Алессандро выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Арригини Андреа бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Paolo Frascatore уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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