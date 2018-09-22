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Стадион: Виа дель Маре
26' Желтая карточкаMarco Modolo
58' Желтая карточкаПаломби Симоне
0:1
60' ГолДи Мариано Франческо
1:1
73' ГолПаломби Симоне
75' Желтая карточкаБово Чезаре
80' Желтая карточкаДи Мариано Франческо
83' Желтая карточкаFranco Lepore
2:1
90' ГолПаломби Симоне
|
26'
58'
60'
0:1
73'
1:1
75'
83'
90'
2:1
Состав команд
31
Бово
Чезаре
Лечче 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Marco Bleve Вратарь
- 10 Franco Lepore Защитник
- 31 Бово Чезаре Защитник
- 16 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 4 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 6 Andrea Arrigoni Полузащитник
- 30 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 8 Marco Mancosu Полузащитник
- 20 Фалько Филиппо Нападающий
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 24 Венути Лоренцо Защитник
- 28 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 5 Франциско Косенза Защитник
- 23 Табанелли Андреа Полузащитник
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 11 Торомино Джузеппе Нападающий
- 13 Хайе Том Нападающий
- 29 Marco Armellino
- 15 Antonio Marino
- 21 Radoslav Tsonev
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 8 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 20 Ди Мариано Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 5 Копполаро Мауро Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 18 Сегре Джакопо Полузащитник
- 27 Дзампано Джузеппе Полузащитник
- 28 Читро Никола Полузащитник
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 15 Nicolo Simeoni
- 32 Giacomo Vrioni
- 30 Lorenzo Migliorelli
- 1 Davide Facchin
Предыдущие игры
Лечче (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 16.09.2018 Инверуно 2:4 Лечче СД
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Дженоа 4:0 Лечче К
- 07.08.2018 Лечче 1:0 ФералпиСало К
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 06.05.2018 Грумельезе 2:1 Лечче СД
- 06.05.2018 Монополи 4:1 Лечче СC
- 29.04.2018 Лечче 1:0 Паганезе СC
- 29.04.2018 Лечче 3:2 Романезе СД
- 22.04.2018 Реццато 1:1 Лечче СД
- 15.04.2018 Лечче 2:0 Фонди СC
- 08.04.2018 Лечче 2:0 Дарфо-Боарио СД
- 08.04.2018 Реджина 0:1 Лечче СC
- 31.03.2018 Лечче 1:1 Сиракуза СC
- 29.03.2018 Чиливерге Маццано 0:1 Лечче СД
- 25.03.2018 Лечче 2:2 Левико Терме СД
- 25.03.2018 Казертана 1:0 Лечче СC
Венеция (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 05.08.2018 Венеция 0:1 Судтироль К
- 21.07.2018 Фиорентина 0:1 Венеция ТМК
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 03.06.2018 Венеция 3:0 Перуджа СB
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Про Верчелли 0:2 Венеция СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Новара 1:3 Венеция СB
- 17.04.2018 Венеция 2:0 Виртус Энтелла СB
- 14.04.2018 Перуджа 1:1 Венеция СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Фрозиноне 2:1 Венеция СB
- 25.03.2018 Венеция 2:1 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Лечче
Венеция
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
6 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|2.
|Палермо
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Пескара
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Верона
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Кротоне
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Специя
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Брешия
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Ливорно
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Карпи
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Паломби Симоне бьет в цель!
87'
Венеция делает замену. Ди Мариано Франческо уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
84'
Лечче делает замену. Бово Чезаре уходит с поля, а Венути Лоренцо выходит на его замену.
83'
Franco Lepore получил желтую карточку от судьи
80'
Ди Мариано Франческо получил желтую карточку от судьи
75'
Венеция делает замену. Сучиу Сергиу уходит с поля, а Сегре Джакопо выходит на его замену.
75'
Бово Чезаре получил желтую карточку от судьи
73'
Г О О О О Л - Паломби Симоне бьет в цель!
69'
Венеция делает замену. Гейхо Алекс уходит с поля, а Giacomo Vrioni выходит на его замену.
64'
Лечче делает замену. Андреа Арригони уходит с поля, а Табанелли Андреа выходит на его замену.
64'
Лечче делает замену. Скавоне Мануэль уходит с поля, а Петтинари Стефано выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Ди Мариано Франческо бьет в цель!
58'
Паломби Симоне получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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