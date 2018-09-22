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  5. Серия B
Стадион:
Лечче
2:1
Конец матча
Венеция
0'
26' Желтая карточка
Marco Modolo
58' Желтая карточка
Паломби Симоне
0:1
60' Гол
Ди Мариано Франческо
1:1
73' Гол
Паломби Симоне
75' Желтая карточка
Бово Чезаре
80' Желтая карточка
Ди Мариано Франческо
83' Желтая карточка
Franco Lepore
2:1
90' Гол
Паломби Симоне
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Паломби Симоне бьет в цель!
87'
Венеция делает замену. Ди Мариано Франческо уходит с поля, а Читро Никола выходит на его замену.
84'
Лечче делает замену. Бово Чезаре уходит с поля, а Венути Лоренцо выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Franco Lepore получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Ди Мариано Франческо получил желтую карточку от судьи
75'
Венеция делает замену. Сучиу Сергиу уходит с поля, а Сегре Джакопо выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Бово Чезаре получил желтую карточку от судьи
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Паломби Симоне бьет в цель!
69'
Венеция делает замену. Гейхо Алекс уходит с поля, а Giacomo Vrioni выходит на его замену.
64'
Лечче делает замену. Андреа Арригони уходит с поля, а Табанелли Андреа выходит на его замену.
64'
Лечче делает замену. Скавоне Мануэль уходит с поля, а Петтинари Стефано выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Ди Мариано Франческо бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Паломби Симоне получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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