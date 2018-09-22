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Стадион: Стадио Адриатико
17' Желтая карточкаЧофани Маттео
33' Желтая карточкаMarco Perrotta
55' Желтая карточкаFrancesco Deli
67' Желтая карточкаPepin I
0:0
68' Не забитый пенальтиFabio Mazzeo
71' Желтая карточкаGiuseppe Loiacono
1:0
73' ГолГравильон Эндрю
83' Желтая карточкаМемушай Ледиан
|
17'
33'
55'
67'
68'
0:0
73'
1:0
83'
Состав команд
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 30 Franck Kanoute Полузащитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 11 Капоне Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 2 Кампаньяро Уго Защитник
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 13 Форнасьер Микеле Защитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 17 Кокко Андреа Нападающий
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 26 Антонуччи Мирко Нападающий
- 10 Pepin I
- Главный тренер: Земан Зденек
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 8 Marco Carraro Полузащитник
- 10 Francesco Deli Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 20 Кьяретти Лукас Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 3 Раньери Лука Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 27 Болдор Деян Защитник
- 17 Emanuele Cicerelli Полузащитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 30 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 32 Гори Габриэле Нападающий
- 18 Галано Кристиан Нападающий
- 28 Matteo Arena
- 12 Simone Sarri
- 29 Kyllan Rame
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
- 13.03.2018 Пескара 0:1 Карпи СB
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
Фоджа (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 05.08.2018 Фоджа 1:3 Катания К
- 21.07.2018 Парма 3:1 Фоджа ТМК
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
- 25.03.2018 Парма 3:1 Фоджа СB
- 16.03.2018 Фоджа 2:1 Чезена СB
- 10.03.2018 Перуджа 2:0 Фоджа СB
- 27.02.2018 Новара 0:1 Фоджа СB
Последние игры между собой
Пескара
Фоджа
-
3 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 14
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|2.
|Палермо
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Пескара
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Верона
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Кротоне
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Специя
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Брешия
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Ливорно
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Карпи
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Пескара делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Кампаньяро Уго выходит на его замену.
87'
Фоджа делает замену. Marco Carraro уходит с поля, а Гори Габриэле выходит на его замену.
83'
Мемушай Ледиан получил желтую карточку от судьи
75'
Фоджа делает замену. Giuseppe Loiacono уходит с поля, а Emanuele Cicerelli выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Гравильон Эндрю бьет в цель!
71'
Giuseppe Loiacono получил желтую карточку от судьи
68'
ОН ПРОМАЗАЛ - Фабио Маззео пробил пенальти, но не смог забить!
67'
Pepin получил желтую карточку от судьи
66'
Фоджа делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
58'
Pepin получил желтую карточку от судьи
57'
Пескара делает замену. Капоне Кристиан уходит с поля, а Антонуччи Мирко выходит на его замену.
55'
Francesco Deli получил желтую карточку от судьи
51'
Пескара делает замену. Franck Kanoute уходит с поля, а Pepin выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
17'
Чофани Маттео получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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