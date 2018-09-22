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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
1:0
Конец матча
Фоджа
0'
17' Желтая карточка
Чофани Маттео
33' Желтая карточка
Marco Perrotta
55' Желтая карточка
Francesco Deli
67' Желтая карточка
Pepin I
0:0
68' Не забитый пенальти
Fabio Mazzeo
71' Желтая карточка
Giuseppe Loiacono
1:0
73' Гол
Гравильон Эндрю
83' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Пескара делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Кампаньяро Уго выходит на его замену.
87'
Фоджа делает замену. Marco Carraro уходит с поля, а Гори Габриэле выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Мемушай Ледиан получил желтую карточку от судьи
75'
Фоджа делает замену. Giuseppe Loiacono уходит с поля, а Emanuele Cicerelli выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Гравильон Эндрю бьет в цель!
Желтая карточка
71'
Giuseppe Loiacono получил желтую карточку от судьи
Описание гола
68'
ОН ПРОМАЗАЛ - Фабио Маззео пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
67'
Pepin получил желтую карточку от судьи
66'
Фоджа делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Галано Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Pepin получил желтую карточку от судьи
57'
Пескара делает замену. Капоне Кристиан уходит с поля, а Антонуччи Мирко выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Francesco Deli получил желтую карточку от судьи
51'
Пескара делает замену. Franck Kanoute уходит с поля, а Pepin выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Чофани Маттео получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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