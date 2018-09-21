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  5. Серия B
Стадион:
Беневенто
4:0
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
30' Гол
Маджио Кристиан
37' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
45' Желтая карточка
Джаллоу Ламин
47' Желтая карточка
Риччи Федерико
68' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
2:0
74' Гол
Импрота Риккардо
75' Желтая карточка
Импрота Риккардо
3:0
89' Гол
Инсинье Роберто
90' Желтая карточка
Биллонг Жан-Клод
4:0
90' Гол
Асенсио Рауль
90'+7
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Биллонг Жан-Клод получил желтую карточку от судьи
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Инсинье Роберто бьет в цель!
87'
Беневенто делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Дель Пинто Лоренцо выходит на его замену.
78'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Агустин Вулетич выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Импрота Риккардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Импрота Риккардо бьет в цель!
73'
Беневенто делает замену. Кода Массимо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
69'
Беневенто делает замену. Риччи Федерико уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Скьяви Раффаэле получил желтую карточку от судьи
60'
Салернитана делает замену. Кастилья Лука уходит с поля, а Ди Дженнаро Давид выходит на его замену.
53'
Салернитана делает замену. Андерсон Дхаван уходит с поля, а Пучино Раффаэле выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Риччи Федерико получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Маджио Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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