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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Чиро Вигорито
4:0
Конец матча
1:0
30' ГолМаджио Кристиан
37' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
45' Желтая карточкаДжаллоу Ламин
47' Желтая карточкаРиччи Федерико
68' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
2:0
74' ГолИмпрота Риккардо
75' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
3:0
89' ГолИнсинье Роберто
90' Желтая карточкаБиллонг Жан-Клод
4:0
90' ГолАсенсио Рауль
|
30'
1:0
45'
47'
68'
74'
2:0
75'
89'
3:0
90'
90'
4:0
Состав команд
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Биллонг Жан-Клод Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 10 Виола Николас Полузащитник
- 8 Тельо Андрес Полузащитник
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lorenzo Montipo Вратарь
- 22 Pier Graziano Gori Вратарь
- 5 Антей Лука Защитник
- 7 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 28 Вольпичелли Джованни Полузащитник
- 4 Дель Пинто Лоренцо Полузащитник
- 18 Гьямфи Брайт Полузащитник
- 17 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 29 Асенсио Рауль Нападающий
- 2 Luca Sparandeo
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Салернитана 5-3-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 7 Андерсон Дхаван Защитник
- 29 Пертиконе Романо Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 23 Кастилья Лука Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 11 Джурич Милан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ваннукки Джанмарко Вратарь
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 25 Мильорини Марко Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 20 Палумбо Антонио Полузащитник
- 6 Оджер Мозес Полузащитник
- 8 Ди Дженнаро Давид Полузащитник
- 32 Маццарани Андреа Полузащитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 9 Agustin Vuletich Нападающий
- 28 Andre Anderson
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Беневенто (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 05.08.2018 Беневенто 3:1 Имолезе К
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
- 11.03.2018 Фиорентина 1:0 Беневенто СA
- 24.02.2018 Интер Милан 2:0 Беневенто СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
Салернитана (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Виртус Энтелла 2:0 Салернитана К
- 05.08.2018 Салернитана 6:1 Реццато К
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
- 11.03.2018 Салернитана 2:0 Авеллино СB
- 03.03.2018 Асколи 1:3 Салернитана СB
- 26.02.2018 Салернитана 0:1 Парма СB
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
Салернитана: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
- 05.03.2017 Беневенто 1:1 Салернитана Серия B
- 09.10.2016 Салернитана 2:1 Беневенто Серия B
- 07.08.2016 Беневенто 0:0 Салернитана Кубок
- 07.03.2015 Салернитана 2:0 Беневенто Лега Про
- 19.10.2014 Беневенто 0:0 Салернитана Лега Про
- 02.03.2014 Салернитана 2:1 Беневенто Про Прима Дивизионе
- 27.10.2013 Беневенто 1:2 Салернитана Про Прима Дивизионе
- 08.08.2009 Салернитана 1:0 Беневенто Кубок
Беневенто
Салернитана
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|3.
|Кротоне
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Палермо
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Пескара
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Верона
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|9.
|Перуджа
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|11.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Фоджа
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Лечче
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|16.
|Брешия
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Ливорно
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|20.
|Карпи
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Биллонг Жан-Клод получил желтую карточку от судьи
89'
Г О О О О Л - Инсинье Роберто бьет в цель!
87'
Беневенто делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Дель Пинто Лоренцо выходит на его замену.
78'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Агустин Вулетич выходит на его замену.
75'
Импрота Риккардо получил желтую карточку от судьи
74'
Г О О О О Л - Импрота Риккардо бьет в цель!
73'
Беневенто делает замену. Кода Массимо уходит с поля, а Асенсио Рауль выходит на его замену.
69'
Беневенто делает замену. Риччи Федерико уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
68'
Скьяви Раффаэле получил желтую карточку от судьи
60'
Салернитана делает замену. Кастилья Лука уходит с поля, а Ди Дженнаро Давид выходит на его замену.
53'
Салернитана делает замену. Андерсон Дхаван уходит с поля, а Пучино Раффаэле выходит на его замену.
47'
Риччи Федерико получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Джаллоу Ламин получил желтую карточку от судьи
37'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Маджио Кристиан бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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