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Стадион: Эцио Шида
0:1
14' ГолХендерсон Лиам
53' Желтая карточкаКараччоло Антонио
0:2
57' ГолSantiago Colombatto
61' Желтая карточкаЛариби Карим
62' Желтая карточкаФараони Марко
1:2
86' ГолФиренце Марко
88' Желтая карточкаБенали Ахмед
88' Желтая карточкаЛи Сын-Ву
|
14'
0:1
57'
0:2
61'
62'
79'
86'
1:2
88'
88'
Состав команд
22
Феста
Марко
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
Кротоне 3-5-2
- Основной состав
- 22 Феста Марко Вратарь
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 19 Маркицца Риккардо Защитник
- 11 Фараони Марко Полузащитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 10 Бенали Ахмед Полузащитник
- 7 Фиренце Марко Полузащитник
- 26 Мартелла Бруно Полузащитник
- 9 Налини Андреа Нападающий
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 5 Големич Владимир Защитник
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 23 Вяйсянен Саули Защитник
- 17 Будимир Анте Полузащитник
- 8 Стоян Адриан Полузащитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 32 Claudio Spinelli
- 12 Giacomo Figliuzzi
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Верона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 6 Марроне Лука Защитник
- 17 Крешенци Алессандро Защитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 27 Давидович Павел Полузащитник
- 14 Santiago Colombatto Полузащитник
- 7 Матос Ридер Нападающий
- 28 Тупта Любомир Нападающий
- 21 Лариби Карим Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 22 Тоццо Андреа Вратарь
- 24 Кумбулла Мараш Защитник
- 15 Балковец Юре Защитник
- 3 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 25 Данци Андреа Полузащитник
- 16 Ли Сын-Ву Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 23 Кальвано Симоне Полузащитник
- 19 Karamoko Cisse Нападающий
- 9 Рагуза Антонио Нападающий
- 20 Цаканьи Маттиа Нападающий
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Предыдущие игры
Кротоне (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
- 25.02.2018 Кротоне 2:3 СПАЛ 2013 СA
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 10.02.2018 Кротоне 1:1 Аталанта СA
Верона (последние 20 матчей: +5 =1 -14)
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
- 25.02.2018 Верона 2:1 Торино СA
- 19.02.2018 Лацио 2:0 Верона СA
- 11.02.2018 Сампдория 2:0 Верона СA
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Кротоне
Верона
-
3 Удары по воротам 5
-
12 Удары в створ 10
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|2.
|Палермо
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|3.
|Пескара
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Беневенто
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Верона
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Кротоне
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Специя
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|Кремонезе
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Салернитана
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|Перуджа
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Падова
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|13.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Венеция
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|15.
|Фоджа
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Брешия
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|17.
|Козенца
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Ливорно
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|20.
|Карпи
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ли Сын-Ву получил желтую карточку от судьи
88'
Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
86'
Г О О О О Л - Фиренце Марко бьет в цель!
79'
Верона делает замену. Матос Ридер уходит с поля, а Ли Сын-Ву выходит на его замену.
73'
Кротоне делает замену. Сампиризи Марио уходит с поля, а Будимир Анте выходит на его замену.
69'
Верона делает замену. Тупта Любомир уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
65'
Кротоне делает замену. Сими Нванкво уходит с поля, а Claudio Spinelli выходит на его замену.
62'
Фараони Марко получил желтую карточку от судьи
61'
Верона делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Рагуза Антонио выходит на его замену.
61'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
57'
Г О О О О Л - Santiago Colombatto бьет в цель!
53'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Кротоне делает замену. Мартелла Бруно уходит с поля, а Стоян Адриан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Г О О О О Л - Хендерсон Лиам бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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