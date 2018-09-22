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  5. Серия B
Стадион:
Кротоне
1:2
Конец матча
Верона
0'
0:1
14' Гол
Хендерсон Лиам
53' Желтая карточка
Караччоло Антонио
0:2
57' Гол
Santiago Colombatto
61' Желтая карточка
Лариби Карим
62' Желтая карточка
Фараони Марко
1:2
86' Гол
Фиренце Марко
88' Желтая карточка
Бенали Ахмед
88' Желтая карточка
Ли Сын-Ву
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Ли Сын-Ву получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Фиренце Марко бьет в цель!
79'
Верона делает замену. Матос Ридер уходит с поля, а Ли Сын-Ву выходит на его замену.
73'
Кротоне делает замену. Сампиризи Марио уходит с поля, а Будимир Анте выходит на его замену.
69'
Верона делает замену. Тупта Любомир уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
65'
Кротоне делает замену. Сими Нванкво уходит с поля, а Claudio Spinelli выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Фараони Марко получил желтую карточку от судьи
61'
Верона делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Рагуза Антонио выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Santiago Colombatto бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Караччоло Антонио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Кротоне делает замену. Мартелла Бруно уходит с поля, а Стоян Адриан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Хендерсон Лиам бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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