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Стадион: Караискакис
0:0
Первый тайм: 38'
34' Желтая карточкаХассан Ахмед VIII
Состав команд
20
Мериа
Яссин
26
Вукович
Ягош
Олимпиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Янниотис Андреас Вратарь
- 14 Элабделлауи Омар Защитник
- 20 Мериа Яссин Защитник
- 26 Вукович Ягош Защитник
- 21 Цимикас Костас Защитник
- 4 Камара Мохамед III Полузащитник
- 5 Бухалакис Андреас Полузащитник
- 11 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 7 Фортунис Костас Полузащитник
- 56 Поденсе Даниэл Полузащитник
- 18 Хассан Ахмед VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хутесиотис Лефтерис Вратарь
- 35 Торосидис Василис Защитник
- 66 Сиссе Папе Абу Защитник
- 12 Гильерме дос Сантос Полузащитник
- 10 Фетфатцидис Иоаннис Полузащитник
- 6 Натхо Бибрас Полузащитник
- 9 Герреро Мигель Анхель Нападающий
- Главный тренер: Мартинш Педру
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 20 Виейринья Защитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 10 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 6 Тошка Алин Защитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 98 Лео Родригес Полузащитник
- 19 Вернблум Понтус Полузащитник
- 11 Карелис Никос Нападающий
- 47 Акпом Чуба Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Предыдущие игры
Олимпиакос (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 24.09.2018 Паниониос 0:1 Олимпиакос С
- 20.09.2018 Олимпиакос 0:0 Бетис ЛЕ
- 16.09.2018 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 02.09.2018 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 30.08.2018 Бёрнли 1:1 Олимпиакос ЛЕ
- 26.08.2018 Олимпиакос 1:0 Левадиакос С
- 23.08.2018 Олимпиакос 3:1 Бёрнли ЛЕ
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 01.08.2018 Олимпиакос 0:0 Леганес ТМК
- 26.07.2018 Гёзтепе 0:1 Олимпиакос ТМК
- 24.07.2018 ПСВ 4:0 Олимпиакос ТМК
- 21.07.2018 Генк 4:0 Олимпиакос ТМК
- 15.07.2018 Эйпен 3:2 Олимпиакос ТМК
- 06.05.2018 ПАС Янина 3:0 Олимпиакос С
- 29.04.2018 Олимпиакос 4:0 Панаитоликос С
- 22.04.2018 Аполлон Смирнис 1:0 Олимпиакос С
- 16.04.2018 Олимпиакос 5:1 АОК Керкира С
- 31.03.2018 Левадиакос 1:1 Олимпиакос С
- 11.03.2018 Платаниас 0:4 Олимпиакос С
ПАОК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 ОФИ 1:3 ПАОК С
- 02.09.2018 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 ПАОК 1:0 Астерас С
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
- 12.07.2018 ПАОК 1:1 Гент ТМК
- 02.07.2018 ПАОК 1:2 Нордшелланн ТМК
- 29.06.2018 ПАОК 2:2 Андерлехт ТМК
- 12.05.2018 АЕК 0:2 ПАОК К
- 05.05.2018 ПАОК 3:0 Платаниас С
- 29.04.2018 Панатинаикос 0:3 ПАОК С
- 22.04.2018 ПАОК 2:1 Ксанти С
- 17.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос К
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПАОК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 25.02.2018 ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига
- 05.03.2017 ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига
- 23.10.2016 Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига
- 27.04.2016 Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок
- 07.02.2016 Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига
- 04.10.2015 ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига
- 08.02.2015 ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига
- 08.02.2015 ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига
- 03.12.2014 Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига
- 16.04.2014 ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции
- 02.04.2014 Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции
- 09.03.2014 ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига
- 10.11.2013 Олимпиакос 4:0 ПАОК Суперлига
- 31.03.2013 Олимпиакос 0:0 ПАОК Суперлига
- 25.11.2012 ПАОК 1:1 Олимпиакос Суперлига
- 05.02.2012 ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига
- 02.10.2011 Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига
- 13.03.2011 ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига
- 02.02.2011 ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок
Олимпиакос
ПАОК
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Олимпиакос
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Атромитос
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|4.
|ПАОК
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|5.
|Арис Салоники
|5
|4
|0
|1
|9 - 1
|12
|6.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|7.
|Лариса
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Ксанти
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|10.
|Панаитоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Паниониос
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Астерас
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|13.
|Левадиакос
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|14.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|15.
|ОФИ
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|16.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
Первый тайм
34'
Хассан Ахмед VIII получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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