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Стадион:
Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 38'
ПАОК
0'
34' Желтая карточка
Хассан Ахмед VIII
38'
Первый тайм
Желтая карточка
34'
Хассан Ахмед VIII получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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