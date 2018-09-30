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Стадион: Ливадиас
0:1
Второй тайм: 59'
0:1
47' ГолTheodore Vasilakakis
|
47'
0:1
Состав команд
40
Devis
Epassy
37
Крнета
Йован
86
Шумбиньо
Левадиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Devis Epassy Вратарь
- 25 Savvas Tsambouris Защитник
- 13 Зисопулос Гиоргос Защитник
- 37 Крнета Йован Защитник
- 14 Пантелиадис Танасис Защитник
- 6 Suleiman Omo Полузащитник
- 92 Moise Adilehou Полузащитник
- 20 Petros Giakoumakis Полузащитник
- 86 Шумбиньо Полузащитник
- 3 Joao Francisco Полузащитник
- 9 Марковски Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Efstathios Chatzilabros Защитник
- 82 Pavlos Mitropoulos Полузащитник
- 42 Савадого Сулейман Полузащитник
- 7 Нанжис Ленни Полузащитник
- 21 Карахалиос Зисис Полузащитник
- 99 Fotis Ioannidis
- 19 Vladimir Bajic
- Главный тренер: Apostolos Mantzios
Атромитос 3-4-3
- Основной состав
- 25 Медьери Болаж Вратарь
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 4 Aristotle Karasalidis Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 23 Сакик Эмануэль Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 6 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 31 Яннулис Димитрис Полузащитник
- 16 Theodore Vasilakakis Нападающий
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- 17 Угрои Роланд Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Теодоракис Христос Вратарь
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 21 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 7 Armin Mujakic Полузащитник
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- Главный тренер: Канади Дамир
Предыдущие игры
Левадиакос (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 23.09.2018 Панатинаикос 3:0 Левадиакос С
- 17.09.2018 Арис Салоники 2:0 Левадиакос С
- 03.09.2018 Левадиакос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 26.08.2018 Олимпиакос 1:0 Левадиакос С
- 06.05.2018 Паниониос 2:0 Левадиакос С
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос С
- 22.04.2018 АЕК 2:0 Левадиакос С
- 14.04.2018 Левадиакос 1:0 Астерас С
- 31.03.2018 Левадиакос 1:1 Олимпиакос С
- 11.03.2018 Ламия 1:1 Левадиакос С
- 04.03.2018 Левадиакос 2:1 Лариса С
- 24.02.2018 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 18.02.2018 Левадиакос 1:2 Панаитоликос С
- 11.02.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Левадиакос С
- 04.02.2018 Левадиакос 2:0 АОК Керкира С
- 28.01.2018 Ксанти 2:1 Левадиакос С
- 20.01.2018 Платаниас 1:0 Левадиакос С
- 14.01.2018 Левадиакос 3:2 Панатинаикос С
- 10.01.2018 ПАС Янина 4:0 Левадиакос К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
Атромитос (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 22.09.2018 Атромитос 2:0 Лариса С
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Атромитос 0:0 Ксанти С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 02.08.2018 Атромитос 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
- 26.07.2018 Динамо-Брест 4:3 Атромитос ЛЕ
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 05.05.2018 Атромитос 4:0 АОК Керкира С
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос С
- 22.04.2018 Атромитос 4:1 Платаниас С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 Ламия 1:1 Атромитос С
Последние игры между собой
Левадиакос: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 7
Атромитос: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 3
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос Суперлига
- 10.12.2017 Атромитос 1:0 Левадиакос Суперлига
- 22.01.2017 Левадиакос 1:1 Атромитос Суперлига
- 07.01.2017 Атромитос 2:0 Левадиакос Суперлига
- 17.02.2016 Левадиакос 1:1 Атромитос Суперлига
- 23.08.2015 Атромитос 1:0 Левадиакос Суперлига
- 26.04.2015 Левадиакос 2:1 Атромитос Суперлига
- 17.12.2014 Атромитос 1:0 Левадиакос Суперлига
- 15.02.2014 Левадиакос 1:0 Атромитос Суперлига
- 19.10.2013 Атромитос 3:0 Левадиакос Суперлига
- 17.02.2013 Левадиакос 0:0 Атромитос Суперлига
- 21.10.2012 Атромитос 0:0 Левадиакос Суперлига
- 18.03.2012 Левадиакос 2:2 Атромитос Суперлига
- 20.11.2011 Атромитос 1:1 Левадиакос Суперлига
- 14.02.2010 Левадиакос 1:1 Атромитос Суперлига
- 18.10.2009 Атромитос 3:0 Левадиакос Суперлига
- 13.01.2008 Левадиакос 2:1 Атромитос Суперлига
Левадиакос
Атромитос
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Атромитос
|1:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|3.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|4.
|ПАОК
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|5.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|6.
|Арис Салоники
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|7.
|Лариса
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Ксанти
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|10.
|Панаитоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Астерас
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|12.
|Паниониос
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Левадиакос
|0:1
|5
|1
|0
|4
|1 - 7
|3
|14.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|15.
|ОФИ
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|16.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|0
|5
|1 - 8
|0
Второй тайм
57'
Левадиакос делает замену. Joao Francisco уходит с поля, а Савадого Сулейман выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Теодоре Василакакис бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Livadias Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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