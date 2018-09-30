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Стадион:
Левадиакос
0:1
Второй тайм: 59'
Атромитос
0'
0:1
47' Гол
Theodore Vasilakakis
59'
Второй тайм
57'
Левадиакос делает замену. Joao Francisco уходит с поля, а Савадого Сулейман выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Теодоре Василакакис бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Livadias Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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