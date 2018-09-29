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Стадион:
Панатинаикос
2:1
Конец матча
ПАС Янина
0'
0:1
23' Гол
Крижман Санди
1:1
43' Гол
Хадзийованнис Анастасиос
2:1
59' Гол
Македа Федерико
61' Желтая карточка
Крижман Санди
69' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
ПАС Янина делает замену. Higor Vidal уходит с поля, а Мистакидис Яннис выходит на его замену.
77'
Панатинаикос делает замену. Македа Федерико уходит с поля, а Пуггурас Ахиллеас выходит на его замену.
74'
Панатинаикос делает замену. Хацитеодоридис Илиас уходит с поля, а Argyris Kampetsis выходит на его замену.
70'
ПАС Янина делает замену. Скондрас Апостолос уходит с поля, а Кузык Орест выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
66'
Панатинаикос делает замену. Бузукис Яннис уходит с поля, а Стаикос Пасхалис выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Крижман Санди получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Македа Федерико бьет в цель!
58'
ПАС Янина делает замену. Jean-Baptiste Leo уходит с поля, а Атанасиадис Стефанос выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Хадзийованнис Анастасиос бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Крижман Санди бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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