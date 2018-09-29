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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Апостолос Николаидис
2:1
Конец матча
0:1
23' ГолКрижман Санди
1:1
43' ГолХадзийованнис Анастасиос
2:1
59' ГолМакеда Федерико
61' Желтая карточкаКрижман Санди
69' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
|
23'
0:1
43'
1:1
59'
2:1
61'
Состав команд
Панатинаикос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Диудис Сократис Вратарь
- 78 Кулибали Усман Защитник
- 4 Коловециос Димитрис Защитник
- 24 Theofanis Mavromatis Защитник
- 3 Инсуа Эмануэль Защитник
- 21 Курбелис Димитрис Полузащитник
- 8 Донис Христос Полузащитник
- 11 Хадзийованнис Анастасиос Полузащитник
- 18 Бузукис Яннис Полузащитник
- 12 Хацитеодоридис Илиас Полузащитник
- 9 Македа Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Коцарис Костас Вратарь
- 44 Пуггурас Ахиллеас Защитник
- 5 Ойконому Евангелос Защитник
- 22 Theofanis Tsandaris Полузащитник
- 20 Вергос Николаос Полузащитник
- 6 Стаикос Пасхалис Полузащитник
- 99 Argyris Kampetsis
- Главный тренер: Georgios Donis
ПАС Янина 3-5-2
- Основной состав
- 39 Веллидис Маркос Вратарь
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 44 Скондрас Апостолос Защитник
- 2 Michalis Boukouvalas Полузащитник
- 88 Николиас Александрос Полузащитник
- 33 Higor Vidal Полузащитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 11 Чикарски Мите Полузащитник
- 10 Крижман Санди Нападающий
- 29 Jean-Baptiste LEO Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Михаил Неофитос Вратарь
- 15 Какуба Алекс Защитник
- 4 Эвангелу Стефанос Защитник
- 21 Edwin Castro Полузащитник
- 17 Кузык Орест Полузащитник
- 27 Мистакидис Яннис Полузащитник
- 9 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Предыдущие игры
Панатинаикос (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.09.2018 Панатинаикос 3:0 Левадиакос С
- 16.09.2018 Лариса 1:3 Панатинаикос С
- 01.09.2018 Панатинаикос 3:1 Ламия С
- 26.08.2018 Ксанти 0:1 Панатинаикос С
- 28.07.2018 АДО Ден Хааг 3:1 Панатинаикос ТМК
- 22.07.2018 Ройал Антверпен 2:1 Панатинаикос ТМК
- 18.07.2018 АЗ Алкмаар 2:0 Панатинаикос ТМК
- 07.05.2018 Панатинаикос 1:2 Ксанти С
- 29.04.2018 Панатинаикос 0:3 ПАОК С
- 22.04.2018 Паниониос 0:3 Панатинаикос С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 01.04.2018 АЕК 3:0 Панатинаикос С
- 10.03.2018 Панатинаикос 1:1 Астерас С
- 04.03.2018 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
- 19.02.2018 Лариса 0:1 Панатинаикос С
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 27.01.2018 Аполлон Смирнис 0:0 Панатинаикос С
- 20.01.2018 Панатинаикос 4:0 АОК Керкира С
ПАС Янина (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 22.09.2018 ПАС Янина 1:0 Арис Салоники С
- 15.09.2018 Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина С
- 02.09.2018 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 06.05.2018 ПАС Янина 3:0 Олимпиакос С
- 29.04.2018 Ламия 2:1 ПАС Янина С
- 22.04.2018 ПАС Янина 0:0 Лариса С
- 15.04.2018 Ксанти 3:0 ПАС Янина С
- 04.04.2018 ПАС Янина 0:1 Аполлон Смирнис С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 03.03.2018 АОК Керкира 1:1 ПАС Янина С
- 24.02.2018 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 18.02.2018 Платаниас 0:3 ПАС Янина С
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 07.02.2018 Лариса 3:2 ПАС Янина К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 25.01.2018 ПАС Янина 1:2 Лариса К
- 21.01.2018 ПАС Янина 2:2 Атромитос С
- 14.01.2018 АЕК 3:1 ПАС Янина С
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
ПАС Янина: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос Суперлига
- 30.09.2017 Панатинаикос 2:0 ПАС Янина Суперлига
- 04.02.2017 ПАС Янина 1:1 Панатинаикос Суперлига
- 18.09.2016 Панатинаикос 4:0 ПАС Янина Суперлига
- 14.02.2016 ПАС Янина 0:3 Панатинаикос Суперлига
- 14.01.2016 Панатинаикос 0:1 ПАС Янина Кубок
- 07.01.2016 ПАС Янина 1:2 Панатинаикос Кубок
- 19.10.2015 Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига
- 10.05.2015 Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига
- 05.01.2015 ПАС Янина 0:0 Панатинаикос Суперлига
- 16.03.2014 ПАС Янина 0:1 Панатинаикос Суперлига
- 24.11.2013 Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Суперлига
- 13.01.2013 ПАС Янина 0:0 Панатинаикос Суперлига
- 31.08.2012 Панатинаикос 1:1 ПАС Янина Суперлига
Панатинаикос
ПАС Янина
-
3 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|ПАОК
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|5.
|Атромитос
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|6.
|Арис Салоники
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|7.
|Лариса
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Ксанти
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|10.
|Панаитоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|12.
|Левадиакос
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|13.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|14.
|Паниониос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|ОФИ
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|16.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
ПАС Янина делает замену. Higor Vidal уходит с поля, а Мистакидис Яннис выходит на его замену.
77'
Панатинаикос делает замену. Македа Федерико уходит с поля, а Пуггурас Ахиллеас выходит на его замену.
74'
Панатинаикос делает замену. Хацитеодоридис Илиас уходит с поля, а Argyris Kampetsis выходит на его замену.
70'
ПАС Янина делает замену. Скондрас Апостолос уходит с поля, а Кузык Орест выходит на его замену.
69'
Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
66'
Панатинаикос делает замену. Бузукис Яннис уходит с поля, а Стаикос Пасхалис выходит на его замену.
61'
Крижман Санди получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Македа Федерико бьет в цель!
58'
ПАС Янина делает замену. Jean-Baptiste Leo уходит с поля, а Атанасиадис Стефанос выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Хадзийованнис Анастасиос бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Крижман Санди бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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