- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Теодорос Вардинояннис
0:1
20' ГолБакасетас Тасос
30' Красная карточкаDimitris Komesidis
0:2
32' ГолГало Родриго
33' Желтая карточкаБакасетас Тасос
36' Желтая карточкаГаланопулос Костас
0:3
64' ГолПонсе Эсекиэль
75' Желтая карточкаВухо Дижийи
90' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
90' Желтая карточкаIoannis Potouridis
|
20'
0:1
32'
0:2
33'
64'
0:3
75'
Состав команд
27
Сасси
Исмаил
12
Гало
Родриго
15
Чосич
Урош
ОФИ 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Domitris Sotiriou Вратарь
- 16 Михоевич Марко Защитник
- 20 Dimitris Komesidis Защитник
- 92 Ioannis Potouridis Защитник
- 44 Manolis Bolakis Защитник
- 17 Emmanouil Papasterianos Полузащитник
- 34 Коровесис Никос Полузащитник
- 10 Плателлас Вангелис Полузащитник
- 11 Pavlos Kyriakidis Полузащитник
- 27 Сасси Исмаил Полузащитник
- 13 Аравидис Христос Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Ioannis Kiliaras Защитник
- 55 Нейра Хуан Полузащитник
- 8 Vasilios Koutsianikoulis Полузащитник
- 6 Anestis Nastos Полузащитник
- 7 Athanasios Dinas Полузащитник
- 9 Вухо Дижийи Нападающий
- 12 Georgios Strezos
- Главный тренер: Nikolaos Papadopoulos
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Баркас Василис Вратарь
- 12 Гало Родриго Защитник
- 15 Чосич Урош Защитник
- 19 Чигринский Дмитрий Защитник
- 3 Лопеш Элдер Защитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 8 Симоэш Андре Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 17 Клонаридис Виктор Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 22 Понсе Эсекиэль Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цидотас Панайотис Вратарь
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 11 Янниотас Яннис Полузащитник
- 6 Айдаревич Астрит Полузащитник
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Узунидис Маринос
Предыдущие игры
ОФИ (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 23.09.2018 Ксанти 3:0 ОФИ С
- 15.09.2018 ОФИ 1:3 ПАОК С
- 03.09.2018 Панаитоликос 2:1 ОФИ С
- 26.08.2018 Паниониос 2:2 ОФИ С
- 27.05.2018 ОФИ 5:0 Спарти ФЛ
- 20.05.2018 Верия 0:3 ОФИ ФЛ
- 16.05.2018 ОФИ 3:0 Ахарнаикос ФЛ
- 13.05.2018 Караискакис 1:2 ОФИ ФЛ
- 05.05.2018 ОФИ 4:0 Аполлон Лариса ФЛ
- 29.04.2018 Аполлон Понту 0:1 ОФИ ФЛ
- 26.04.2018 ОФИ 7:0 Панегиалиос ФЛ
- 21.04.2018 Киссамикос 1:1 ОФИ ФЛ
- 15.04.2018 Докса Драма 1:1 ОФИ ФЛ
- 04.04.2018 ОФИ 2:0 Арис Салоники ФЛ
- 31.03.2018 Панахаики 0:3 ОФИ ФЛ
- 24.03.2018 ОФИ 4:2 Эрготелис ФЛ
- 17.03.2018 Каллитея 1:3 ОФИ ФЛ
- 11.03.2018 ОФИ 3:0 Трикала ФЛ
- 07.03.2018 Аигиниакос 0:3 ОФИ ФЛ
- 03.03.2018 ОФИ 1:0 Анагенниси Кардица ФЛ
АЕК (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
- 08.08.2018 Селтик 1:1 АЕК ЛЧ
- 31.07.2018 АЕК 3:2 Галатасарай ТМК
- 12.05.2018 АЕК 0:2 ПАОК К
- 05.05.2018 Аполлон Смирнис 0:1 АЕК С
- 29.04.2018 АОК Керкира 0:0 АЕК С
- 22.04.2018 АЕК 2:0 Левадиакос С
- 18.04.2018 АЕК 1:0 Лариса К
- 15.04.2018 Платаниас 0:1 АЕК С
- 01.04.2018 АЕК 3:0 Панатинаикос С
- 11.03.2018 ПАОК 0:3 АЕК С
- 04.03.2018 АЕК 1:0 Паниониос С
- 01.03.2018 Лариса 2:1 АЕК К
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
АЕК: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
ОФИ
АЕК
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
34 Владение мячом, % 66
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|3.
|ПАОК
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|4.
|АЕК
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|5.
|Атромитос
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|6.
|Арис Салоники
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|7.
|Лариса
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|8.
|ПАС Янина
|5
|2
|0
|3
|4 - 10
|6
|9.
|Ксанти
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|10.
|Панаитоликос
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|12.
|Левадиакос
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|13.
|Ламия
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|14.
|Паниониос
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|ОФИ
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|16.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Второй тайм
90'
Иоаннис Потуридис получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Якумакис Георгиос получил желтую карточку от судьи
75'
Вухо Дижийи получил желтую карточку от судьи
72'
АЕК делает замену. Лопеш Элдер уходит с поля, а Хульт Никлас выходит на его замену.
69'
АЕК делает замену. Понсе Эсекиэль уходит с поля, а Якумакис Георгиос выходит на его замену.
67'
ОФИ делает замену. Аравидис Христос уходит с поля, а Василиос Куцианикулис выходит на его замену.
67'
ОФИ делает замену. Эммануил Папастерианос уходит с поля, а Anestis Nastos выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Понсе Эсекиэль бьет в цель!
58'
АЕК делает замену. Клонаридис Виктор уходит с поля, а Янниотас Яннис выходит на его замену.
46'
ОФИ делает замену. Сасси Исмаил уходит с поля, а Вухо Дижийи выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Галанопулос Костас получил желтую карточку от судьи
33'
Бакасетас Тасос получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Гало Родриго бьет в цель!
30'
УДАЛЕНИЕ! - Димитрис Комесидис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
20'
Г О О О О Л - Бакасетас Тасос бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация