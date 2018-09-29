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Стадион:
ОФИ
0:3
Конец матча
АЕК
0'
0:1
20' Гол
Бакасетас Тасос
30' Красная карточка
Dimitris Komesidis
0:2
32' Гол
Гало Родриго
33' Желтая карточка
Бакасетас Тасос
36' Желтая карточка
Галанопулос Костас
0:3
64' Гол
Понсе Эсекиэль
75' Желтая карточка
Вухо Дижийи
90' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
90' Желтая карточка
Ioannis Potouridis
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Иоаннис Потуридис получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Якумакис Георгиос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Вухо Дижийи получил желтую карточку от судьи
72'
АЕК делает замену. Лопеш Элдер уходит с поля, а Хульт Никлас выходит на его замену.
69'
АЕК делает замену. Понсе Эсекиэль уходит с поля, а Якумакис Георгиос выходит на его замену.
67'
ОФИ делает замену. Аравидис Христос уходит с поля, а Василиос Куцианикулис выходит на его замену.
67'
ОФИ делает замену. Эммануил Папастерианос уходит с поля, а Anestis Nastos выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Понсе Эсекиэль бьет в цель!
58'
АЕК делает замену. Клонаридис Виктор уходит с поля, а Янниотас Яннис выходит на его замену.
46'
ОФИ делает замену. Сасси Исмаил уходит с поля, а Вухо Дижийи выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Галанопулос Костас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Бакасетас Тасос получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Гало Родриго бьет в цель!
30'
УДАЛЕНИЕ! - Димитрис Комесидис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Бакасетас Тасос бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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