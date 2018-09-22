Стадион: Ипуруа Зрители: 4456
24' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
1:0
52' ГолКике Гарсия
67' Желтая карточкаГумбау Херард
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
94'
Ньом Аллан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Хордан Хоан задерживает мяч рукой
93'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
92'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
92'
92'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
90'
89'
Анхель Хосе получил травму и заменен. Арбилья Анайц выходит на поле.
89'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
88'
88'
Матч возобновлен
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Анхель Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
87'
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
84'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
84'
84'
Гарсия Рауль II из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
84'
83'
Пенья Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
82'
82'
81'
ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
81'
81'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Оскар Родригес
80'
Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Оливейра Паулу
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
79'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Оливейра Паулу заработал фол
79'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
78'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Папа Диоп из команды Эйбар играет слишком грубо. Оскар Родригес оказался на газоне.
77'
76'
Тактическая замена. Ролан Диего уходит с поля и его заменяет Оскар Родригес
76'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Ньом Аллан пострадал.
76'
75'
75'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Судья сигнализирует, что Ролан Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
74'
73'
Кике Гарсия получил травму и заменен. Хордан Хоан выходит на поле.
73'
Каррильо Гидо из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Папа Диоп пострадал.
72'
72'
Матч возобновлен
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Кике Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Кике Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Как он промахнулся? Кике Гарсия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
70'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
70'
69'
Энрич Серхи наказан за толчок Сиовас Димитрис
69'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
68'
68'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Де Бласис Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Эрвиас Пабло уходит с поля и его заменяет Орельяна Фабиан
67'
Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи
67'
Безумный фол. Гумбау Херард грубо играет против соперника. Пострадал Эрвиас Пабло
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Кике Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
Кике Гарсия наказан за толчок Сиовас Димитрис
64'
Папа Диоп наказан за толчок Ролан Диего
63'
Сиовас Димитрис из команды Леганес в офсайде
63'
63'
Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
62'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар играет слишком грубо. Ролан Диего оказался на газоне.
62'
62'
62'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
61'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
60'
Пенья Рубен наказан за толчок Ролан Диего
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
59'
59'
Кике Гарсия задерживает мяч рукой
58'
58'
58'
Анхель Хосе из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
57'
Тактическая замена. Хуанфран Морено уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
57'
57'
57'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Хуанфран Морено
56'
56'
Гарсия Рауль II из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
54'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
53'
Анхель Хосе задерживает мяч рукой
52'
Г О О О О О О Л - Кике Гарсия из команды Эйбар головой вбивает мяч в сетку.
52'
Энрич Серхи из команды Эйбар нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
52'
51'
Кике Гарсия из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
50'
Энрич Серхи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Плохо сыграл Бустинса Унаи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
49'
Каррильо Гидо наказан за толчок Де Бласис Пабло
49'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ролан Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 4456 болельщиков
48'
Судья сигнализирует, что Ньом Аллан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Энрич Серхи
48'
47'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Эрвиас Пабло
47'
46'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
44'
43'
43'
Майкл Сантос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
43'
43'
42'
Каррильо Гидо наказан за толчок Эскаланте Гонсало
42'
41'
Эрвиас Пабло не смог попасть в створ ударом издали
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
39'
39'
39'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
38'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
38'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
37'
Матч возобновлен
37'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
35'
Майкл Сантос наказан за толчок Оливейра Паулу
35'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
34'
Хороший удар издали нанес Эрвиас Пабло, но отличный сейв сделал Куэльяр Иван. Угловой.
34'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар подал угловой слева.
34'
34'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
33'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
32'
32'
Хуанфран Морено из команды Леганес подал угловой справа.
31'
Дмитрович Марко из команды Эйбар сделал отличный сейв!
31'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Дмитрович Марко перевел мяч на угловой!
31'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
31'
Гарсия Рауль II из команды Леганес подал угловой слева.
31'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Кике Гарсия из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
30'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
29'
Каррильо Гидо из команды Леганес в офсайде
28'
28'
27'
27'
26'
26'
Кике Гарсия из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
24'
Эскаланте Гонсало получил желтую карточку от судьи
24'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Майкл Сантос пострадал.
24'
Эскаланте Гонсало нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
22'
21'
21'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
ПЕРЕКЛАДИНА! Энрич Серхи упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
19'
19'
18'
18'
17'
17'
Майкл Сантос из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
Майкл Сантос наказан за толчок Анхель Хосе
15'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
15'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Анхель Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
14'
Судья сигнализирует, что Энрич Серхи из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
13'
Майкл Сантос наказан за толчок Папа Диоп
12'
12'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
11'
Хуанфран Морено из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
10'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
9'
Гарсия Рауль II из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
8'
8'
ШАНС! Оливейра Паулу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Перес Рубен ошибается в защите.
8'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эрвиас Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
6'
6'
5'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Майкл Сантос из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
4'
Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
4'
Эскаланте Гонсало нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
3'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар подал угловой справа.
3'
Ньом Аллан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Эрвиас Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Бустинса Унаи наказан за толчок Кике Гарсия
2'
2'
Ролан Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эйбар 1:0 Леганес
Эйбар
80.9% (144)
Ничья:
15.2% (27)
Леганес
3.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эйбар:
38.2% (68)
2:1 Эйбар:
35.4% (63)
1:1 Ничья:
10.1% (18)
2:0 Эйбар:
5.6% (10)
0:0 Ничья:
2.8% (5)
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