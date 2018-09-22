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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 4456
Эйбар
1:0
Конец матча
Леганес
0'
24' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
1:0
52' Гол
Кике Гарсия
67' Желтая карточка
Гумбау Херард
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
94'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Ньом Аллан из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
93'
Хордан Хоан задерживает мяч рукой
93'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
92'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
92'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Эйбар контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
90'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Анхель Хосе получил травму и заменен. Арбилья Анайц выходит на поле.
Офсайд
89'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
88'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Анхель Хосе получил травму и медбригада забирает его с поля.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Леганес контролирует мяч.
87'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Леганес контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
84'
Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
84'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Гарсия Рауль II из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
84'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Пенья Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
82'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Удар от ворот произведет Эйбар
81'
ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Оскар Родригес
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Оскар Родригес из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Оливейра Паулу
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
79'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес толкнул локтем оппонента. Это Оливейра Паулу заработал фол
79'
Ньом Аллан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
78'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Папа Диоп из команды Эйбар играет слишком грубо. Оскар Родригес оказался на газоне.
77'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Тактическая замена. Ролан Диего уходит с поля и его заменяет Оскар Родригес
Фол, нарушение
76'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Ньом Аллан пострадал.
76'
Удар от ворот произведет Леганес
75'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Анхель Хосе из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Ролан Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
74'
Эйбар контролирует мяч.
73'
Кике Гарсия получил травму и заменен. Хордан Хоан выходит на поле.
Фол, нарушение
73'
Каррильо Гидо из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Папа Диоп пострадал.
72'
Удар от ворот произведет Леганес
72'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Кике Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
71'
Кике Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Как он промахнулся? Кике Гарсия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
70'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
69'
Энрич Серхи наказан за толчок Сиовас Димитрис
Офсайд
69'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
68'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Де Бласис Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тактическая замена. Эрвиас Пабло уходит с поля и его заменяет Орельяна Фабиан
Желтая карточка
67'
Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Безумный фол. Гумбау Херард грубо играет против соперника. Пострадал Эрвиас Пабло
66'
Удар от ворот произведет Леганес
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Кике Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
65'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
65'
Кике Гарсия наказан за толчок Сиовас Димитрис
Фол, нарушение
64'
Папа Диоп наказан за толчок Ролан Диего
Офсайд
63'
Сиовас Димитрис из команды Леганес в офсайде
63'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
Фол, нарушение
62'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар играет слишком грубо. Ролан Диего оказался на газоне.
62'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
62'
Энрич Серхи из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Папа Диоп
Фол, нарушение
60'
Пенья Рубен наказан за толчок Ролан Диего
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Леганес контролирует мяч.
59'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
59'
Кике Гарсия задерживает мяч рукой
58'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Леганес
58'
Анхель Хосе из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
57'
Тактическая замена. Хуанфран Морено уходит с поля и его заменяет Эль-Жар Набиль
57'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Удар от ворот произведет Эйбар
57'
Перес Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Хуанфран Морено
56'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
56'
Гарсия Рауль II из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Офсайд
55'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
Фол, нарушение
53'
Анхель Хосе задерживает мяч рукой
Описание гола
52'
Г О О О О О О Л - Кике Гарсия из команды Эйбар головой вбивает мяч в сетку.
52'
Энрич Серхи из команды Эйбар нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
52'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
51'
Кике Гарсия из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Удар от ворот произведет Леганес
50'
Энрич Серхи нанес удар, но промахнулся очень сильно.
50'
Плохо сыграл Бустинса Унаи - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Каррильо Гидо наказан за толчок Де Бласис Пабло
49'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ролан Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
48'
Сегодняшная посещаемость составляет 4456 болельщиков
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Ньом Аллан из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Энрич Серхи
48'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Эрвиас Пабло
47'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Майкл Сантос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
43'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
42'
Каррильо Гидо наказан за толчок Эскаланте Гонсало
42'
Удар от ворот произведет Леганес
41'
Эрвиас Пабло не смог попасть в створ ударом издали
41'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
39'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
39'
Удар от ворот произведет Леганес
39'
Удар от ворот произведет Леганес
39'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
38'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
38'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
37'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Матч возобновлен
37'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
35'
Майкл Сантос наказан за толчок Оливейра Паулу
35'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
34'
Хороший удар издали нанес Эрвиас Пабло, но отличный сейв сделал Куэльяр Иван. Угловой.
34'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар подал угловой слева.
34'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
34'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
33'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Леганес контролирует мяч.
32'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
32'
Хуанфран Морено из команды Леганес подал угловой справа.
31'
Дмитрович Марко из команды Эйбар сделал отличный сейв!
31'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Дмитрович Марко перевел мяч на угловой!
31'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает передачу одноклубнику.
Угловой
31'
Гарсия Рауль II из команды Леганес подал угловой слева.
31'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Кике Гарсия из команды Эйбар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
30'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
29'
Каррильо Гидо из команды Леганес в офсайде
28'
Эйбар контролирует мяч.
28'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Эйбар контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Леганес
26'
Кике Гарсия из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
25'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
24'
Эскаланте Гонсало получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Майкл Сантос пострадал.
24'
Эскаланте Гонсало нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
22'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Леганес
21'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
ПЕРЕКЛАДИНА! Энрич Серхи упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
20'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Леганес
18'
Леганес контролирует мяч.
Офсайд
17'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
17'
Майкл Сантос из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
16'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Майкл Сантос наказан за толчок Анхель Хосе
15'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
Угловой
15'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Анхель Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
14'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Энрич Серхи из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
Фол, нарушение
13'
Майкл Сантос наказан за толчок Папа Диоп
12'
Удар от ворот произведет Леганес
12'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Удар от ворот произведет Эйбар
11'
Хуанфран Морено из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гарсия Рауль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
10'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Гарсия Рауль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
10'
Удар от ворот произведет Леганес
9'
Гарсия Рауль II из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
9'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Леганес
8'
ШАНС! Оливейра Паулу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Перес Рубен ошибается в защите.
8'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эрвиас Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
6'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Эйбар
5'
Удар от ворот произведет Эйбар
5'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
5'
Майкл Сантос из команды Леганес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
4'
Удар от ворот произведет Леганес
4'
Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
4'
Эскаланте Гонсало нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Энрич Серхи из команды Эйбар делает пас партнеру.
Угловой
3'
Эрвиас Пабло из команды Эйбар подал угловой справа.
3'
Ньом Аллан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Эрвиас Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Бустинса Унаи наказан за толчок Кике Гарсия
2'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
2'
Ролан Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леганес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эйбар 1:0 Леганес
Эйбар
80.9% (144)
Ничья:
15.2% (27)
Леганес
3.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Эйбар:
38.2% (68)
Эйбар:
35.4% (63)
Ничья:
10.1% (18)
Эйбар:
5.6% (10)
Ничья:
2.8% (5)
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