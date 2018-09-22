Стадион: Балаидос Зрители: 16552
3:3
Конец матча
1:0
5' ГолАспас Яго
2:0
9' ГолМакси Гомес
20' Желтая карточкаАлькарас Рубен
25' Желтая карточкаЧоп Дуйе
2:1
39' ГолПлано Оскар
42' Желтая карточкаРонкалья Факундо
49' Желтая карточкаЖунка Давид
3:1
54' ГолАспас Яго
3:2
65' ГолУнал Энес
3:3
90' ГолСуарес Леонардо
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
94'
Плано Оскар сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Суарес Леонардо из команды Вальядолид забил гол! Легко это для такого игрока, как Суарес Леонардо
94'
Плано Оскар из команды Вальядолид сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
93'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
93'
93'
92'
92'
Тактическая замена. Мойано Хави уходит с поля и его заменяет Суарес Леонардо
92'
Судья сигнализирует, что Унал Энес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Пейнадо Франсиско
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Плано Оскар из команды Вальядолид сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
90'
Систо Пионе из команды Сельта в офсайде
90'
90'
Систо Пионе из команды Сельта подал угловой слева.
90'
Мичель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Отличные скиллы показывает Систо Пионе, обводя своих соперников
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
90'
Костас Давид из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Систо Пионе из команды Сельта подал угловой слева.
89'
Алькарас Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Лоботка Станислав из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Систо Пионе из команды Сельта подал угловой справа.
88'
Аспас Яго нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
88'
Опасность! Пейнадо Франсиско из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
88'
87'
87'
86'
86'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Мичель!
86'
86'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
Мойано Хави из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
85'
84'
84'
84'
Мичель из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
84'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
83'
Опасность предотвращена - Алонсо Хуниор из команды Сельта вступил в отбор удачно
83'
82'
82'
82'
Тактическая замена. Браис Мендес уходит с поля и его заменяет Пейнадо Франсиско
81'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает неудачный навес.
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Шанс! Унал Энес из команды Вальядолид пробил головой, но мимо
80'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает отличный кросс...
79'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
78'
78'
Унал Энес не смог попасть в створ ударом издали
77'
77'
77'
77'
Матч возобновлен
75'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
74'
74'
74'
Шанс! Костас Давид из команды Сельта пробил головой, но мимо
74'
73'
Хороший удар издали нанес Браис Мендес, но отличный сейв сделал Масип Хорди. Угловой.
73'
72'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Браис Мендес из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
72'
72'
72'
72'
72'
Алонсо Хуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
71'
Систо Пионе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Серхио Альварес II не дал случится голу! Чоп Дуйе должен был забивать, но Серхио Альварес II сделал отличный сейв
71'
ШАНС! Чоп Дуйе вышел один-на-один с голкипером...
71'
Опасность! Плано Оскар из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
71'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
70'
Выглядело как неплохой момент. Начо Мартинес из команды Вальядолид закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
69'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
68'
Макси Гомес из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
68'
68'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
67'
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
65'
Начо Мартинес сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Унал Энес из команды Вальядолид забил гол! Легко это для такого игрока, как Унал Энес
65'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный кросс...
64'
64'
63'
Отличный пас сделал Алькарас Рубен из команды Вальядолид. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
63'
62'
62'
Судья сигнализирует, что Плано Оскар из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
62'
61'
61'
Начо Мартинес из команды Вальядолид сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
59'
Тактическая замена. Жунка Давид уходит с поля и его заменяет Алонсо Хуниор
58'
Унал Энес из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Жунка Давид пострадал.
58'
Алькарас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Мичель из команды Вальядолид делает пас партнеру.
57'
Судья сигнализирует, что Жунка Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Плано Оскар
56'
Тактическая замена. Борха Фернандес уходит с поля и его заменяет Унал Энес
56'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
56'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
54'
Отличный гол забил Аспас Яго
54'
Буфаль Софьян сделал результативную передачу.
54'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает пас партнеру.
54'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
53'
53'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Суарес Тони
52'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
52'
51'
Костас Давид из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
49'
49'
Плано Оскар из команды Вальядолид подал угловой слева.
49'
Судья подбегает и показывает Жунка Давид из команды Сельта отложенную желтую карточку за фол.
49'
Плано Оскар из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Кеко Серхио из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
48'
Плано Оскар из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Кеко Серхио из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 16552 болельщиков
47'
47'
46'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
47'
Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кеко Серхио из команды Вальядолид подал угловой справа.
47'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Ронкалья Факундо из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Плано Оскар пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
45'
Ронкалья Факундо из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
45'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Жунка Давид из команды Сельта делает отличный кросс...
44'
Начо Мартинес из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Браис Мендес пострадал.
44'
43'
Судья сигнализирует, что Борха Фернандес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
43'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Ронкалья Факундо получил желтую карточку от судьи
42'
Ронкалья Факундо из команды Сельта играет слишком грубо. Плано Оскар оказался на газоне.
42'
41'
Йокушлу Окай из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
41'
Начо Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Начо Мартинес сделал результативную передачу.
39'
ГОООООЛ - Плано Оскар Вальядолид забивает ударом головой
39'
Начо Мартинес из команды Вальядолид забрасывает мяч в штрафную.
39'
Алькарас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Костас Давид из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Плано Оскар пострадал.
38'
Аспас Яго задерживает мяч рукой
37'
37'
Алькарас Рубен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
37'
37'
Близко! Алькарас Рубен нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
37'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает пас партнеру.
36'
Кеко Серхио из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
36'
36'
36'
Плано Оскар из команды Вальядолид делает неудачный навес.
35'
Макси Гомес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
34'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
33'
33'
33'
Матч возобновлен
31'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
31'
30'
Борха Фернандес из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
29'
29'
Буфаль Софьян из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
29'
Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
28'
28'
Плано Оскар из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
Чоп Дуйе нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
26'
Мойано Хави из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Чоп Дуйе получил желтую карточку от судьи
25'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Костас Давид заработал фол
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
24'
Борха Фернандес из команды Вальядолид играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
24'
24'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Кеко Серхио из команды Вальядолид в офсайде
22'
22'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
21'
Алькарас Рубен мяч отрикошетил от ворот
21'
Лоботка Станислав ошибается в защите.
21'
20'
Алькарас Рубен получил желтую карточку от судьи
20'
Безумный фол. Алькарас Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Браис Мендес
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Макси Гомес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
19'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
19'
19'
19'
Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
18'
Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
Судья сигнализирует, что Мичель из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
17'
17'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Судья сигнализирует, что Макси Гомес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Мойано Хави
16'
Буфаль Софьян нанес удар, мяч был парирован, но Масип Хорди не удержал его в руках.
15'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
14'
13'
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Безумный фол. Мичель грубо играет против соперника. Пострадал Лоботка Станислав
12'
12'
12'
11'
Макси Гомес из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Г О О О О Л - Макси Гомес забивает!
8'
8'
Макси Гомес из команды Сельта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аспас Яго мяча так и не получил
8'
7'
7'
7'
6'
6'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Макси Гомес сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!
5'
Макси Гомес из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Ронкалья Факундо из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
4'
4'
4'
Кеко Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Ронкалья Факундо из команды Сельта играет слишком грубо. Алькарас Рубен оказался на газоне.
3'
3'
3'
Лоботка Станислав нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
2'
Араухо Нестор из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
2'
1'
Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вальядолид начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 3:3 Вальядолид
Сельта
90.8% (158)
Ничья:
5.2% (9)
Вальядолид
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сельта:
30.5% (53)
2:1 Сельта:
28.7% (50)
2:0 Сельта:
26.4% (46)
1:1 Ничья:
3.4% (6)
3:1 Сельта:
2.9% (5)
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