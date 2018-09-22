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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 16552
Сельта
3:3
Конец матча
Вальядолид
0'
1:0
5' Гол
Аспас Яго
2:0
9' Гол
Макси Гомес
20' Желтая карточка
Алькарас Рубен
25' Желтая карточка
Чоп Дуйе
2:1
39' Гол
Плано Оскар
42' Желтая карточка
Ронкалья Факундо
49' Желтая карточка
Жунка Давид
3:1
54' Гол
Аспас Яго
3:2
65' Гол
Унал Энес
3:3
90' Гол
Суарес Леонардо
90'+6
Второй тайм
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
94'
Плано Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Суарес Леонардо из команды Вальядолид забил гол! Легко это для такого игрока, как Суарес Леонардо
94'
Плано Оскар из команды Вальядолид сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Офсайд
93'
Макси Гомес из команды Сельта в офсайде
93'
Сельта контролирует мяч.
93'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Вальядолид
92'
Тактическая замена. Мойано Хави уходит с поля и его заменяет Суарес Леонардо
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Унал Энес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Пейнадо Франсиско
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Плано Оскар из команды Вальядолид сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Офсайд
90'
Систо Пионе из команды Сельта в офсайде
90'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Систо Пионе из команды Сельта подал угловой слева.
90'
Мичель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Отличные скиллы показывает Систо Пионе, обводя своих соперников
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
90'
Костас Давид из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
90'
Систо Пионе из команды Сельта подал угловой слева.
89'
Алькарас Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Лоботка Станислав из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
89'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Систо Пионе из команды Сельта подал угловой справа.
88'
Аспас Яго нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
88'
Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
88'
Опасность! Пейнадо Франсиско из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
88'
Сельта начинает контратаку
87'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет Сельта
86'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Мичель!
86'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
85'
Мойано Хави из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
85'
Вальядолид контролирует мяч.
84'
Вальядолид контролирует мяч.
84'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
84'
Мичель из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Угловой
84'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
83'
Опасность предотвращена - Алонсо Хуниор из команды Сельта вступил в отбор удачно
83'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Вальядолид контролирует мяч.
82'
Удар от ворот произведет Сельта
82'
Тактическая замена. Браис Мендес уходит с поля и его заменяет Пейнадо Франсиско
81'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает неудачный навес.
81'
Вальядолид контролирует мяч.
80'
Удар от ворот произведет Сельта
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Шанс! Унал Энес из команды Вальядолид пробил головой, но мимо
80'
Суарес Тони из команды Вальядолид делает отличный кросс...
79'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Вальядолид контролирует мяч.
78'
Удар от ворот произведет Сельта
78'
Унал Энес не смог попасть в створ ударом издали
77'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Вальядолид контролирует мяч.
77'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Матч возобновлен
75'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
75'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
75'
Сельта контролирует мяч.
74'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Вальядолид
74'
Шанс! Костас Давид из команды Сельта пробил головой, но мимо
Угловой
74'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
73'
Хороший удар издали нанес Браис Мендес, но отличный сейв сделал Масип Хорди. Угловой.
73'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Браис Мендес из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
72'
Опасность! Аспас Яго из команды Сельта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
72'
Сельта начинает контратаку
72'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
Угловой
72'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
72'
Алонсо Хуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
72'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
71'
Систо Пионе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Серхио Альварес II не дал случится голу! Чоп Дуйе должен был забивать, но Серхио Альварес II сделал отличный сейв
71'
ШАНС! Чоп Дуйе вышел один-на-один с голкипером...
71'
Опасность! Плано Оскар из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
71'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
70'
Выглядело как неплохой момент. Начо Мартинес из команды Вальядолид закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
70'
Вальядолид контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
69'
Удар от ворот произведет Вальядолид
69'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
68'
Макси Гомес из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
68'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
67'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
65'
Начо Мартинес сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Унал Энес из команды Вальядолид забил гол! Легко это для такого игрока, как Унал Энес
65'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный кросс...
64'
Вальядолид контролирует мяч.
64'
Сельта контролирует мяч.
63'
Отличный пас сделал Алькарас Рубен из команды Вальядолид. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
63'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Вальядолид контролирует мяч.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Плано Оскар из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
62'
Сельта контролирует мяч.
61'
Удар от ворот произведет Сельта
61'
Начо Мартинес из команды Вальядолид сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
60'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
59'
Тактическая замена. Жунка Давид уходит с поля и его заменяет Алонсо Хуниор
Фол, нарушение
58'
Унал Энес из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Жунка Давид пострадал.
58'
Алькарас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Мичель из команды Вальядолид делает пас партнеру.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Жунка Давид из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Плано Оскар
56'
Тактическая замена. Борха Фернандес уходит с поля и его заменяет Унал Энес
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
56'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
54'
Отличный гол забил Аспас Яго
54'
Буфаль Софьян сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Аспас Яго из команды Сельта переиграл вратаря дальним ударом!
54'
Буфаль Софьян из команды Сельта делает пас партнеру.
54'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Тактическая замена. Кеко Серхио уходит с поля и его заменяет Суарес Тони
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
52'
Удар от ворот произведет Сельта
51'
Костас Давид из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
51'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
49'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Плано Оскар из команды Вальядолид подал угловой слева.
Желтая карточка
49'
Судья подбегает и показывает Жунка Давид из команды Сельта отложенную желтую карточку за фол.
49'
Плано Оскар из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Кеко Серхио из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Плано Оскар из команды Вальядолид навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Кеко Серхио из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 16552 болельщиков
47'
Сельта контролирует мяч.
47'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Сельта контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
Вальядолид контролирует мяч.
47'
Макси Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Кеко Серхио из команды Вальядолид подал угловой справа.
47'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
46'
Ронкалья Факундо из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Плано Оскар пострадал.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ронкалья Факундо из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
45'
Браис Мендес нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Жунка Давид из команды Сельта делает отличный кросс...
Фол, нарушение
44'
Начо Мартинес из команды Вальядолид опасно и грубо сыграл. Браис Мендес пострадал.
44'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Борха Фернандес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Лоботка Станислав
43'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
42'
Ронкалья Факундо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Ронкалья Факундо из команды Сельта играет слишком грубо. Плано Оскар оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Сельта
41'
Йокушлу Окай из команды Сельта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
41'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
41'
Начо Мартинес нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Начо Мартинес сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГОООООЛ - Плано Оскар Вальядолид забивает ударом головой
39'
Начо Мартинес из команды Вальядолид забрасывает мяч в штрафную.
39'
Алькарас Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
39'
Костас Давид из команды Сельта опасно и грубо сыграл. Плано Оскар пострадал.
Фол, нарушение
38'
Аспас Яго задерживает мяч рукой
37'
Удар от ворот произведет Сельта
37'
Алькарас Рубен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
37'
Близко! Алькарас Рубен нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
37'
Кеко Серхио из команды Вальядолид делает пас партнеру.
36'
Кеко Серхио из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
36'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Сельта
36'
Плано Оскар из команды Вальядолид делает неудачный навес.
35'
Макси Гомес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Вальядолид контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Кеко Серхио из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
33'
Сельта контролирует мяч.
33'
Аспас Яго из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
33'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
31'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
31'
Вальядолид контролирует мяч.
30'
Борха Фернандес из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Сельта контролирует мяч.
29'
Вальядолид контролирует мяч.
29'
Буфаль Софьян из команды Сельта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
29'
Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
29'
Сельта контролирует мяч.
28'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Плано Оскар из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
28'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
27'
Чоп Дуйе нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Араухо Нестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
26'
Мойано Хави из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
25'
Чоп Дуйе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид толкнул локтем оппонента. Это Костас Давид заработал фол
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
24'
Борха Фернандес из команды Вальядолид играет слишком грубо. Лоботка Станислав оказался на газоне.
24'
Костас Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кеко Серхио из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
24'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
23'
Кеко Серхио из команды Вальядолид в офсайде
22'
Вальядолид контролирует мяч.
22'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
21'
Алькарас Рубен мяч отрикошетил от ворот
21'
Лоботка Станислав ошибается в защите.
21'
Сельта контролирует мяч.
Желтая карточка
20'
Алькарас Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Безумный фол. Алькарас Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Браис Мендес
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Макси Гомес из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
19'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
19'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
19'
Калеро Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
18'
Буфаль Софьян из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
17'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Мичель из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
17'
Удар от ворот произведет Сельта
17'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Макси Гомес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Мойано Хави
16'
Буфаль Софьян нанес удар, мяч был парирован, но Масип Хорди не удержал его в руках.
16'
Аспас Яго из команды Сельта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
15'
Жунка Давид из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
15'
Сельта контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Сельта контролирует мяч.
14'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Сельта контролирует мяч.
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Мичель грубо играет против соперника. Пострадал Лоботка Станислав
12'
Сельта контролирует мяч.
12'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Вальядолид
11'
Шанс! Аспас Яго из команды Сельта пробил головой, но мимо
11'
Макси Гомес из команды Сельта забрасывает мяч в штрафную.
11'
Сельта контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Макси Гомес забивает!
9'
Аспас Яго из команды Сельта делает отличный кросс...
8'
Сельта контролирует мяч.
8'
Макси Гомес из команды Сельта сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аспас Яго мяча так и не получил
8'
Сельта начинает контратаку
7'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
7'
Начо Мартинес из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
7'
Вальядолид контролирует мяч.
6'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Макси Гомес сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Аспас Яго изменил счет на табло!
5'
Макси Гомес из команды Сельта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Ронкалья Факундо из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
4'
Сельта контролирует мяч.
4'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
4'
Кеко Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Ронкалья Факундо из команды Сельта играет слишком грубо. Алькарас Рубен оказался на газоне.
3'
Вальядолид контролирует мяч.
3'
Сельта контролирует мяч.
3'
Лоботка Станислав нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
2'
Араухо Нестор из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
2'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
1'
Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вальядолид начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 3:3 Вальядолид
Сельта
90.8% (158)
Ничья:
5.2% (9)
Вальядолид
4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
30.5% (53)
Сельта:
28.7% (50)
Сельта:
26.4% (46)
Ничья:
3.4% (6)
Сельта:
2.9% (5)
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