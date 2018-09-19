Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико М

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Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
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Хетафе (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 16.09.2018 Севилья 0:2 Хетафе П
- 05.09.2018 Алькоркон 0:1 Хетафе ТМК
- 31.08.2018 Хетафе 0:0 Вальядолид П
- 24.08.2018 Хетафе 2:0 Эйбар П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 11.08.2018 Хетафе 3:3 Жирона ТМК
- 08.08.2018 Спортинг Хихон 0:0 Хетафе ТМК
- 03.08.2018 Боавишта 0:0 Хетафе ТМК
- 01.08.2018 Гранада 0:0 Хетафе ТМК
- 28.07.2018 Хетафе 2:0 Талавера ТМК
- 25.07.2018 Конкенсе 0:5 Хетафе ТМК
- 20.07.2018 Унион Адарве 1:4 Хетафе ТМК
- 19.05.2018 Малага 0:1 Хетафе П
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М П
- 06.05.2018 Лас-Пальмас 0:1 Хетафе П
- 29.04.2018 Хетафе 1:1 Жирона П
- 21.04.2018 Эйбар 0:1 Хетафе П
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе П
- 15.04.2018 Хетафе 1:0 Эспаньол П
- 07.04.2018 Алавес 2:0 Хетафе П
Атлетико М (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 05.08.2018 Штуттгарт 1:1 Атлетико М ТМК
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 20.05.2018 Атлетико М 2:2 Эйбар П
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М П
- 06.05.2018 Атлетико М 0:2 Эспаньол П
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Алавес 0:1 Атлетико М П
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М Примера
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 11.08.2017 Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи. Клубы
- 14.02.2016 Хетафе 0:1 Атлетико М Примера
- 22.09.2015 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 21.03.2015 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 26.10.2014 Хетафе 0:1 Атлетико М Примера
- 13.04.2014 Хетафе 0:2 Атлетико М Примера
- 24.11.2013 Атлетико М 7:0 Хетафе Примера
- 07.04.2013 Хетафе 0:0 Атлетико М Примера
- 10.01.2013 Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля
- 13.12.2012 Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля
- 11.11.2012 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 01.04.2012 Атлетико М 3:0 Хетафе Примера
- 07.11.2011 Хетафе 3:2 Атлетико М Примера
- 02.03.2011 Хетафе 1:1 Атлетико М Примера
- 16.10.2010 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 15.05.2010 Атлетико М 0:3 Хетафе Примера
- 24.01.2010 Хетафе 1:0 Атлетико М Примера
- 15.02.2009 Атлетико М 1:1 Хетафе Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Алавес
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|11.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|12.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Уэска
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Валенсия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико МДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 20 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М
Хетафе
5.2% (4)
Ничья:
6.5% (5)
Атлетико М
88.3% (68)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
41.6% (32)
0:1 Атлетико М:
24.7% (19)
0:2 Атлетико М:
15.6% (12)
1:3 Атлетико М:
3.9% (3)
1:1 Ничья:
3.9% (3)
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