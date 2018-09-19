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Стадион:
Хетафе
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико М

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 20 часов 17 минут.
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:
Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М
Хетафе
5.2% (4)
Ничья:
6.5% (5)
Атлетико М
88.3% (68)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
41.6% (32)
Атлетико М:
24.7% (19)
Атлетико М:
15.6% (12)
Атлетико М:
3.9% (3)
Ничья:
3.9% (3)
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