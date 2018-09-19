Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Эспаньол

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 19.05.2018 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
Эспаньол (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 16.09.2018 Эспаньол 1:0 Леванте П
- 02.09.2018 Алавес 2:1 Эспаньол П
- 26.08.2018 Эспаньол 2:0 Валенсия П
- 18.08.2018 Сельта 1:1 Эспаньол П
- 11.08.2018 Боруссия М 1:3 Эспаньол ТМК
- 08.08.2018 Химнастик 0:2 Эспаньол ТМК
- 05.08.2018 Бёрнли 0:2 Эспаньол ТМК
- 29.07.2018 Цинциннати 2:3 Эспаньол ТМК
- 26.07.2018 Ричмонд Кикерс 2:4 Эспаньол ТМК
- 19.07.2018 Олот 1:2 Эспаньол ТМК
- 20.05.2018 Атлетик Б 0:1 Эспаньол П
- 13.05.2018 Эспаньол 4:1 Малага П
- 06.05.2018 Атлетико М 0:2 Эспаньол П
- 28.04.2018 Эспаньол 1:1 Лас-Пальмас П
- 22.04.2018 Жирона 0:2 Эспаньол П
- 18.04.2018 Эспаньол 0:1 Эйбар П
- 15.04.2018 Хетафе 1:0 Эспаньол П
- 08.04.2018 Валенсия 1:0 Эспаньол П
- 01.04.2018 Эспаньол 0:0 Алавес П
- 17.03.2018 Бетис 3:0 Эспаньол П
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Эспаньол: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид Примера
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Примера
- 18.02.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Примера
- 18.09.2016 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид Примера
- 31.01.2016 Реал Мадрид 6:0 Эспаньол Примера
- 12.09.2015 Эспаньол 0:6 Реал Мадрид Примера
- 17.05.2015 Эспаньол 1:4 Реал Мадрид Примера
- 10.01.2015 Реал Мадрид 3:0 Эспаньол Примера
- 17.05.2014 Реал Мадрид 3:1 Эспаньол Примера
- 29.01.2014 Реал Мадрид 1:0 Эспаньол Кубок Короля
- 22.01.2014 Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Кубок Короля
- 12.01.2014 Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Примера
- 12.05.2013 Эспаньол 1:1 Реал Мадрид Примера
- 16.12.2012 Реал Мадрид 2:2 Эспаньол Примера
- 05.03.2012 Реал Мадрид 5:0 Эспаньол Примера
- 03.10.2011 Эспаньол 0:4 Реал Мадрид Примера
- 13.02.2011 Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Примера
- 22.09.2010 Реал Мадрид 3:0 Эспаньол Примера
- 07.02.2010 Реал Мадрид 3:0 Эспаньол Примера
- 12.09.2009 Эспаньол 0:3 Реал Мадрид Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Алавес
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|11.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|12.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Уэска
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Валенсия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ЭспаньолДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 22 часа 32 минуты.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эспаньол
Реал Мадрид
90.1% (73)
Ничья:
7.4% (6)
Эспаньол
2.5% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Мадрид:
45.7% (37)
3:1 Реал Мадрид:
13.6% (11)
3:0 Реал Мадрид:
9.9% (8)
2:1 Реал Мадрид:
8.6% (7)
1:1 Ничья:
3.7% (3)
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