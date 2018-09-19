  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Реал Мадрид
 
Позже
Эспаньол
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Эспаньол

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 22 часа 32 минуты.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эспаньол
Реал Мадрид
90.1% (73)
Ничья:
7.4% (6)
Эспаньол
2.5% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
45.7% (37)
Реал Мадрид:
13.6% (11)
Реал Мадрид:
9.9% (8)
Реал Мадрид:
8.6% (7)
Ничья:
3.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация