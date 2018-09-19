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Стадион:
Леванте
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Севилья

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 9 часов.
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:
Прогнозы на матч Леванте - Севилья
Леванте
2.7% (2)
Ничья:
26% (19)
Севилья
71.2% (52)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
43.8% (32)
Ничья:
21.9% (16)
Севилья:
13.7% (10)
Севилья:
8.2% (6)
Ничья:
2.7% (2)
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