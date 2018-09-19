Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Севилья

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Стадион: Сьюдад де Валенсия
Предыдущие игры
Леванте (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 16.09.2018 Эспаньол 1:0 Леванте П
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 27.08.2018 Леванте 1:2 Сельта П
- 17.08.2018 Бетис 0:3 Леванте П
- 11.08.2018 Сарагоса 1:1 Леванте ТМК
- 08.08.2018 Альбасете 2:2 Леванте ТМК
- 04.08.2018 Херенвен 1:3 Леванте ТМК
- 02.08.2018 Утрехт 2:2 Леванте ТМК
- 29.07.2018 Фейеноорд 2:1 Леванте ТМК
- 28.07.2018 ПЕК Зволле 3:1 Леванте ТМК
- 20.07.2018 Леванте 3:4 Борнмут ТМК
- 19.05.2018 Сельта 4:2 Леванте П
- 13.05.2018 Леванте 5:4 Барселона П
- 07.05.2018 Леганес 0:3 Леванте П
- 27.04.2018 Леванте 2:1 Севилья П
- 23.04.2018 Атлетик Б 1:3 Леванте П
- 19.04.2018 Леванте 1:0 Малага П
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 08.04.2018 Леванте 2:1 Лас-Пальмас П
- 31.03.2018 Жирона 1:1 Леванте П
Севилья (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 16.09.2018 Севилья 0:2 Хетафе П
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 30.08.2018 Севилья 3:0 Сигма Оломоуц ЛЕ
- 26.08.2018 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 23.08.2018 Сигма Оломоуц 0:1 Севилья ЛЕ
- 19.08.2018 Райо Вальекано 1:4 Севилья П
- 16.08.2018 Жальгирис 0:5 Севилья ЛЕ
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 09.08.2018 Севилья 1:0 Жальгирис ЛЕ
- 04.08.2018 Севилья 2:1 Экстремадура ТМК
- 02.08.2018 Уйпешт 1:3 Севилья ЛЕ
- 26.07.2018 Севилья 4:0 Уйпешт ЛЕ
- 21.07.2018 Севилья 0:1 Бенфика ТМК
- 17.07.2018 Мурсия 0:2 Севилья ТМК
- 14.07.2018 Севилья 1:1 Борнмут ТМК
- 21.05.2018 Депортиво Линарес 0:6 Севилья ТМК
- 19.05.2018 Севилья 1:0 Алавес П
- 12.05.2018 Бетис 2:2 Севилья П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Севилья: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
- 27.04.2018 Леванте 2:1 Севилья Примера
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте Примера
- 31.01.2016 Севилья 3:1 Леванте Примера
- 11.09.2015 Леванте 1:1 Севилья Примера
- 07.04.2015 Леванте 1:2 Севилья Примера
- 09.11.2014 Севилья 1:1 Леванте Примера
- 26.01.2014 Севилья 2:3 Леванте Примера
- 25.08.2013 Леванте 0:0 Севилья Примера
- 31.03.2013 Леванте 1:0 Севилья Примера
- 05.11.2012 Севилья 0:0 Леванте Примера
- 22.04.2012 Севилья 1:1 Леванте Примера
- 10.12.2011 Леванте 1:0 Севилья Примера
- 22.01.2011 Севилья 4:1 Леванте Примера
- 29.08.2010 Леванте 1:4 Севилья Примера
- 09.03.2008 Севилья 2:1 Леванте Первый дивизион
- 20.10.2007 Леванте 0:2 Севилья Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Хетафе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Сельта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|Алавес
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|Жирона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Бетис
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 3
|5
|11.
|Леванте
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|12.
|Севилья
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Эйбар
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Уэска
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|17.
|Райо Вальекано
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|18.
|Валенсия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 2
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - СевильяДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 9 часов.
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Прогнозы на матч Леванте - Севилья
Леванте
2.7% (2)
Ничья:
26% (19)
Севилья
71.2% (52)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
43.8% (32)
1:1 Ничья:
21.9% (16)
0:1 Севилья:
13.7% (10)
0:2 Севилья:
8.2% (6)
2:2 Ничья:
2.7% (2)
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