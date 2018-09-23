  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Лацио
4:1
Конец матча
Дженоа
0'
1:0
7' Гол
Кайседо Фелипе
11' Желтая карточка
Сполли Николас
2:0
23' Гол
Иммобиле Чиро
45' Желтая карточка
Бесса Даниэль
2:1
46' Гол
Пентек Кшиштоф
3:1
53' Гол
Милинкович-Савич Сергей
80' Желтая карточка
Бадель Милан
4:1
89' Гол
Иммобиле Чиро
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Кришито Доменико пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
93'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Иммобиле Чиро из команды Лацио пасует в штрафную, но Маркетти Федерико выходит и ловит мяч.
92'
Лацио контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Лацио
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает!
89'
Корреа Хоакин нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Отличные скиллы показывает Корреа Хоакин, обводя своих соперников
89'
Габаррон Патрисио из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
89'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
88'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Маркетти Федерико взял и забрал мяч на выходе
87'
Иммобиле Чиро из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
86'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Марусич Адам уходит с поля и его заменяет Габаррон Патрисио
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Дженоа контролирует мяч.
84'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Матч возобновлен
84'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
84'
Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
81'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Желтая карточка
80'
Бадель Милан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Бадель Милан грубо играет против соперника. Пострадал Бираски Давиде
80'
Удар от ворот произведет Дженоа
80'
Как он промахнулся? Корреа Хоакин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
79'
Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
79'
Лацио начинает контратаку
79'
Корреа Хоакин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Марусич Адам из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
Фол, нарушение
78'
Корреа Хоакин наказан за толчок Жуканович Эрвин
78'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Лазович Дарко из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Бадель Милан
Фол, нарушение
76'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
72'
Лазович Дарко из команды Дженоа пасует в штрафную, но Стракоша Томас выходит и ловит мяч.
72'
Удар от ворот произведет Дженоа
72'
Тактическая замена. Милинкович-Савич Сергей уходит с поля и его заменяет Бадель Милан
71'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Лацио контролирует мяч.
68'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
67'
Куаме Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Лацио контролирует мяч.
67'
Куаме Кристиан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
66'
Дженоа начинает контратаку
66'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лукас Лейва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Раньери Сандро наказан за толчок Марусич Адам
65'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Офсайд
65'
Куаме Кристиан из команды Дженоа в офсайде
64'
Удар от ворот произведет Дженоа
64'
Пароло Марко нанес удар чуть мимо. Близко!
64'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
64'
Лацио имеет хороший шанс забить.
63'
Удар от ворот произведет Лацио
62'
Дженоа контролирует мяч.
62'
Удар от ворот произведет Дженоа
62'
Тактическая замена. Медейруш Юри уходит с поля и его заменяет Раньери Сандро
61'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Корреа Хоакин
61'
Иммобиле Чиро из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Пентек Кшиштоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Лукас Лейва из команды Лацио подал угловой слева.
61'
Милинкович-Савич Сергей мяч отрикошетил от ворот
60'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
59'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Марусич Адам наказан за толчок Кришито Доменико
58'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
58'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
58'
Медейруш Юри задерживает мяч рукой
57'
Маркетти Федерико взял и забрал мяч на выходе
Угловой
57'
Лукас Лейва из команды Лацио подал угловой справа.
56'
Тактическая замена. Ромуло Соуза уходит с поля и его заменяет Лазович Дарко
56'
Маркетти Федерико отбил мяч на угловой после удара Кайседо Фелипе из штрафной площади.
56'
Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
56'
Марусич Адам из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
56'
Лацио контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
53'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГОООООЛ - Милинкович-Савич Сергей Лацио забивает ударом головой
53'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный кросс...
53'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Лацио
51'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
50'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
49'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
48'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф забивает!
46'
ШАНС! Пентек Кшиштоф вышел один-на-один с голкипером...
46'
Ачерби Франческо ошибается в защите.
46'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Дженоа начинает контратаку
46'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Куаме Кристиан пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
47'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
46'
Кришито Доменико из команды Дженоа подал угловой слева.
Желтая карточка
46'
Бесса Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Лацио контролирует мяч.
44'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
43'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Дженоа
42'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Пароло Марко из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
41'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
40'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
39'
Удар от ворот произведет Лацио
39'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
39'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
38'
Дженоа контролирует мяч.
37'
Лацио контролирует мяч.
36'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
36'
Лукас Лейва из команды Лацио подал угловой справа.
36'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Кайседо Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Кришито Доменико грубо играет против соперника. Пострадал Марусич Адам
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Удар от ворот произведет Лацио
34'
Бесса Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
34'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
33'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Удар от ворот произведет Лацио
32'
Кришито Доменико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой слева.
30'
Медейруш Юри мяч отрикошетил от ворот
30'
Отличные скиллы показывает Медейруш Юри, обводя своих соперников
29'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Марусич Адам грубо играет против соперника. Пострадал Пентек Кшиштоф
28'
Матч возобновлен
27'
Тактическая замена. Сполли Николас уходит с поля и его заменяет Куаме Кристиан
26'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
25'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
23'
Пароло Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!
23'
Пароло Марко из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Бесса Даниэль ошибается в защите.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гюнтер Корай из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ачерби Франческо
21'
Удар от ворот произведет Дженоа
21'
Удар от ворот произведет Дженоа
21'
Пароло Марко не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Удар от ворот произведет Лацио
20'
Ромуло Соуза не смог попасть в створ ударом издали
20'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Дженоа
Офсайд
18'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа в офсайде
17'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Ромуло Соуза из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Дженоа контролирует мяч.
16'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Удар от ворот произведет Дженоа
15'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
15'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Лацио контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет Лацио
13'
Ромуло Соуза из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
13'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
13'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио пасует в штрафную, но Маркетти Федерико выходит и ловит мяч.
12'
Шанс! Пароло Марко из команды Лацио пробил головой, но мимо
Угловой
12'
Лукас Лейва из команды Лацио подал угловой справа.
12'
Милинкович-Савич Сергей пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
11'
Сполли Николас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Сполли Николас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
Лацио контролирует мяч.
7'
Милинкович-Савич Сергей сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГОООООЛ - Кайседо Фелипе Лацио забивает ударом головой
7'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
7'
Уоллас Оливейра из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Дженоа
6'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Уоллас Оливейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Уоллас Оливейра наказан за толчок Гюнтер Корай
Угловой
4'
Лукас Лейва из команды Лацио подал угловой справа.
3'
Шанс! Уоллас Оливейра из команды Лацио пробил головой, но мимо
3'
Лукас Лейва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Кришито Доменико из команды Дженоа играет слишком грубо. Марусич Адам оказался на газоне.
1'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Дженоа начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 4:1 Дженоа
Лацио
94.9% (166)
Ничья:
4.6% (8)
Дженоа
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лацио:
34.9% (61)
Лацио:
25.7% (45)
Лацио:
22.9% (40)
Лацио:
6.9% (12)
Ничья:
3.4% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация