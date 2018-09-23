Стадион: Олимпийский (Рим)
1:0
7' ГолКайседо Фелипе
11' Желтая карточкаСполли Николас
2:0
23' ГолИммобиле Чиро
45' Желтая карточкаБесса Даниэль
2:1
46' ГолПентек Кшиштоф
3:1
53' ГолМилинкович-Савич Сергей
80' Желтая карточкаБадель Милан
4:1
89' ГолИммобиле Чиро
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
94'
Кришито Доменико пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
93'
92'
Иммобиле Чиро из команды Лацио пасует в штрафную, но Маркетти Федерико выходит и ловит мяч.
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
89'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро забивает!
89'
Корреа Хоакин нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Отличные скиллы показывает Корреа Хоакин, обводя своих соперников
89'
Габаррон Патрисио из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
89'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
89'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Маркетти Федерико взял и забрал мяч на выходе
87'
Иммобиле Чиро из команды Лацио плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
86'
86'
Тактическая замена. Марусич Адам уходит с поля и его заменяет Габаррон Патрисио
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
84'
84'
Матч возобновлен
84'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
84'
Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Бадель Милан получил желтую карточку от судьи
80'
Безумный фол. Бадель Милан грубо играет против соперника. Пострадал Бираски Давиде
80'
80'
Как он промахнулся? Корреа Хоакин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
79'
Корреа Хоакин из команды Лацио делает пас партнеру.
79'
Иммобиле Чиро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
79'
Лацио начинает контратаку
79'
Корреа Хоакин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Марусич Адам из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
78'
Корреа Хоакин наказан за толчок Жуканович Эрвин
78'
77'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Судья сигнализирует, что Лазович Дарко из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Бадель Милан
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
75'
74'
Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
72'
Лазович Дарко из команды Дженоа пасует в штрафную, но Стракоша Томас выходит и ловит мяч.
72'
72'
Тактическая замена. Милинкович-Савич Сергей уходит с поля и его заменяет Бадель Милан
71'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
68'
68'
Матч возобновлен
67'
Куаме Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
67'
Куаме Кристиан из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
66'
Дженоа начинает контратаку
66'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лукас Лейва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Раньери Сандро наказан за толчок Марусич Адам
65'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
65'
Куаме Кристиан из команды Дженоа в офсайде
64'
64'
Пароло Марко нанес удар чуть мимо. Близко!
64'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
64'
Лацио имеет хороший шанс забить.
63'
62'
62'
62'
Тактическая замена. Медейруш Юри уходит с поля и его заменяет Раньери Сандро
61'
Тактическая замена. Кайседо Фелипе уходит с поля и его заменяет Корреа Хоакин
61'
Иммобиле Чиро из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Пентек Кшиштоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лукас Лейва из команды Лацио подал угловой слева.
61'
Милинкович-Савич Сергей мяч отрикошетил от ворот
60'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
59'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
59'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
59'
Марусич Адам наказан за толчок Кришито Доменико
58'
58'
Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Медейруш Юри задерживает мяч рукой
57'
Маркетти Федерико взял и забрал мяч на выходе
57'
56'
Тактическая замена. Ромуло Соуза уходит с поля и его заменяет Лазович Дарко
56'
Маркетти Федерико отбил мяч на угловой после удара Кайседо Фелипе из штрафной площади.
56'
Марусич Адам из команды Лацио делает пас партнеру.
56'
Марусич Адам из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
53'
Лулич Сенад сделал результативную передачу.
53'
ГОООООЛ - Милинкович-Савич Сергей Лацио забивает ударом головой
53'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный кросс...
53'
53'
52'
52'
52'
51'
51'
51'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
50'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
50'
49'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
48'
46'
Г О О О О Л - Пентек Кшиштоф забивает!
46'
ШАНС! Пентек Кшиштоф вышел один-на-один с голкипером...
46'
Ачерби Франческо ошибается в защите.
46'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Дженоа начинает контратаку
46'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Куаме Кристиан пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
48'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
47'
47'
47'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Кришито Доменико из команды Дженоа подал угловой слева.
46'
Бесса Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
46'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
44'
44'
44'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
43'
Бираски Давиде из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
42'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
41'
Лулич Сенад из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Пароло Марко из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
41'
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Судья сигнализирует, что Пароло Марко из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
39'
39'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
39'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
38'
37'
36'
36'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
36'
36'
Кришито Доменико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Кайседо Фелипе из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
35'
Безумный фол. Кришито Доменико грубо играет против соперника. Пострадал Марусич Адам
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
34'
Бесса Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
34'
Дженоа имеет хороший шанс забить.
33'
33'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
32'
Кришито Доменико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
32'
32'
32'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
30'
30'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой слева.
30'
Медейруш Юри мяч отрикошетил от ворот
30'
Отличные скиллы показывает Медейруш Юри, обводя своих соперников
29'
Матч возобновлен
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Безумный фол. Марусич Адам грубо играет против соперника. Пострадал Пентек Кшиштоф
28'
Матч возобновлен
27'
Тактическая замена. Сполли Николас уходит с поля и его заменяет Куаме Кристиан
26'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
26'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
23'
Пароло Марко сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!
23'
Пароло Марко из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Бесса Даниэль ошибается в защите.
22'
Судья сигнализирует, что Гюнтер Корай из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ачерби Франческо
21'
21'
21'
Пароло Марко не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
20'
Ромуло Соуза не смог попасть в створ ударом издали
20'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа в офсайде
17'
17'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Ромуло Соуза из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
15'
Пентек Кшиштоф нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
13'
13'
Ромуло Соуза из команды Дженоа идет с мячом вперед на обострение...
13'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
13'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио пасует в штрафную, но Маркетти Федерико выходит и ловит мяч.
12'
Шанс! Пароло Марко из команды Лацио пробил головой, но мимо
12'
12'
Милинкович-Савич Сергей пробил со штрафного прямо в стенку
11'
Сполли Николас получил желтую карточку от судьи
11'
Судья сигнализирует, что Сполли Николас из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Иммобиле Чиро
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
7'
Милинкович-Савич Сергей сделал результативную передачу.
7'
ГОООООЛ - Кайседо Фелипе Лацио забивает ударом головой
7'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу одноклубнику.
7'
Уоллас Оливейра из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Лулич Сенад из команды Лацио навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
5'
Матч возобновлен
4'
Уоллас Оливейра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Уоллас Оливейра наказан за толчок Гюнтер Корай
4'
3'
Шанс! Уоллас Оливейра из команды Лацио пробил головой, но мимо
3'
Лукас Лейва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Кришито Доменико из команды Дженоа играет слишком грубо. Марусич Адам оказался на газоне.
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Дженоа начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лацио 4:1 Дженоа
Лацио
94.9% (166)
Ничья:
4.6% (8)
Дженоа
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лацио:
34.9% (61)
2:0 Лацио:
25.7% (45)
1:0 Лацио:
22.9% (40)
3:1 Лацио:
6.9% (12)
1:1 Ничья:
3.4% (6)
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