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Сампдория
 
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Интер Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Интер Милан

До начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 22 часа 15 минут.
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:
Прогнозы на матч Сампдория - Интер Милан
Сампдория
23.4% (18)
Ничья:
33.8% (26)
Интер Милан
42.9% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
27.3% (21)
Ничья:
22.1% (17)
Сампдория:
11.7% (9)
Интер Милан:
9.1% (7)
Ничья:
5.2% (4)
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