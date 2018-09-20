Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Интер Милан

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Стадион: Луиджи Феррарис
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Сампдория (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 19.09.2018 Сампдория 1:1 Фиорентина СA
- 15.09.2018 Фрозиноне 0:5 Сампдория СA
- 08.09.2018 Специя 2:1 Сампдория ТМК
- 02.09.2018 Сампдория 3:0 Наполи СA
- 26.08.2018 Удинезе 1:0 Сампдория СA
- 12.08.2018 Сампдория 1:0 Витербезе К
- 04.08.2018 Уотфорд 1:1 Сампдория ТМК
- 01.08.2018 Фулхэм 0:1 Сампдория ТМК
- 28.07.2018 Сампдория 3:1 Парма ТМК
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 21.07.2018 Сампдория 1:1 ФералпиСало ТМК
- 14.07.2018 Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле ТМК
- 20.05.2018 СПАЛ 2013 3:1 Сампдория СA
- 13.05.2018 Сампдория 0:2 Наполи СA
- 06.05.2018 Сассуоло 1:0 Сампдория СA
- 29.04.2018 Сампдория 4:1 Кальяри СA
- 22.04.2018 Лацио 4:0 Сампдория СA
- 18.04.2018 Сампдория 1:0 Болонья СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 07.04.2018 Сампдория 0:0 Дженоа СA
Интер Милан (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 24.07.2018 Шеффилд Юнайтед 1:1 Интер Милан ТМК
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Удинезе 0:4 Интер Милан СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 17.04.2018 Интер Милан 4:0 Кальяри СA
- 14.04.2018 Аталанта 0:0 Интер Милан СA
- 08.04.2018 Торино 1:0 Интер Милан СA
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 18.03.2018 Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A
- 03.04.2017 Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A
- 30.10.2016 Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A
- 20.02.2016 Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A
- 04.10.2015 Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A
- 22.03.2015 Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A
- 21.01.2015 Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок
- 29.10.2014 Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A
- 13.04.2014 Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A
- 01.12.2013 Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A
- 03.04.2013 Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A
- 31.10.2012 Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A
- 27.02.2011 Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A
- 24.10.2010 Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A
- 20.02.2010 Интер Милан 0:0 Сампдория Серия A
- 26.09.2009 Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A
- 23.04.2009 Интер Милан 1:0 Сампдория Кубок
- 04.03.2009 Сампдория 3:0 Интер Милан Кубок
- 25.01.2009 Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|4.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 2
|7
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|Дженоа
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|12.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 10
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Интер МиланДо начала игры, которая состоится 22.09.2018, осталось 1 день 22 часа 15 минут.
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Прогнозы на матч Сампдория - Интер Милан
Сампдория
23.4% (18)
Ничья:
33.8% (26)
Интер Милан
42.9% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Интер Милан:
27.3% (21)
1:1 Ничья:
22.1% (17)
2:1 Сампдория:
11.7% (9)
0:1 Интер Милан:
9.1% (7)
2:2 Ничья:
5.2% (4)
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