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Стадион:
Фрозиноне
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - Ювентус

До начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Фрозиноне - Ювентус
Фрозиноне
4.1% (3)
Ничья:
4.1% (3)
Ювентус
91.8% (67)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
42.5% (31)
Ювентус:
16.4% (12)
Ювентус:
11% (8)
Ювентус:
8.2% (6)
Ювентус:
6.8% (5)
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