Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - Ювентус

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Стадион: Stadio Benito Stirpe
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.09.2018 Фрозиноне 0:5 Сампдория СA
- 07.09.2018 Фрозиноне 4:1 Тернана ТМК
- 02.09.2018 Лацио 1:0 Фрозиноне СA
- 26.08.2018 Фрозиноне 0:0 Болонья СA
- 20.08.2018 Аталанта 4:0 Фрозиноне СA
- 12.08.2018 Фрозиноне 0:2 Судтироль К
- 09.08.2018 Фрозиноне 1:3 Бетис ТМК
- 01.08.2018 Детройт Сити 0:10 Фрозиноне ТМК
- 26.07.2018 Oakville Blue Devils 0:2 Фрозиноне ТМК
- 24.07.2018 Суперзвёзды Канады 0:2 Фрозиноне ТМК
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Виртус Энтелла 0:1 Фрозиноне СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Чезена 1:0 Фрозиноне СB
- 23.04.2018 Фрозиноне 2:4 Эмполи СB
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 19.09.2018 Валенсия 0:2 Ювентус ЛЧ
- 16.09.2018 Ювентус 2:1 Сассуоло СA
- 01.09.2018 Парма 1:2 Ювентус СA
- 25.08.2018 Ювентус 2:0 Лацио СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 15.08.2018 Ювентус 8:0 Juventus U23 ТМК
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 02.08.2018 Все звёзды МЛС 1:1 Ювентус ТМК
- 28.07.2018 Бенфика 1:1 Ювентус КЧ
- 26.07.2018 Ювентус 2:0 Бавария КЧ
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Ювентус 3:1 Болонья СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
- 22.04.2018 Ювентус 0:1 Наполи СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 15.04.2018 Ювентус 3:0 Сампдория СA
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|4.
|Сампдория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 2
|7
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|Дженоа
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Рома
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|12.
|Кальяри
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|13.
|Милан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|14.
|Аталанта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|17.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|18.
|Болонья
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 10
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 11
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Фрозиноне - ЮвентусДо начала игры, которая состоится 23.09.2018, осталось 2 дня 17 часов 29 минут.
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Прогнозы на матч Фрозиноне - Ювентус
Фрозиноне
4.1% (3)
Ничья:
4.1% (3)
Ювентус
91.8% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Ювентус:
42.5% (31)
0:3 Ювентус:
16.4% (12)
1:3 Ювентус:
11% (8)
0:1 Ювентус:
8.2% (6)
1:2 Ювентус:
6.8% (5)
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