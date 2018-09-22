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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Парма
2:0
Конец матча
Кальяри
0'
1:0
20' Гол
Инглезе Роберто
32' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
34' Желтая карточка
Сау Марко
2:0
47' Гол
Жервиньо Куасси
69' Желтая карточка
Барилла Антонио
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
95'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Якопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
94'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
94'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
94'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
Угловой
94'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
93'
Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали
93'
Сау Марко из команды Кальяри делает пас партнеру.
93'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
93'
Удар от ворот произведет Кальяри
93'
ШАНС! Дейола Алессандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Чераволо Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Удар от ворот произведет Парма
92'
Шанс! Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри пробил головой, но мимо
Угловой
92'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
92'
Чераволо Фабио из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
91'
Гобби Массимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Чигарини Лука бьет со штрафного удара в створ ворот
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
Фол, нарушение
90'
Судья свистит. Алвеш Бруну атаковал сзади соперника. Это Педру Жоау III заработал своей команде штрафной
90'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
Офсайд
88'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри в офсайде
88'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
88'
Чераволо Фабио из команды Парма толкнул локтем оппонента. Это Клаван Рагнар заработал фол
Фол, нарушение
87'
Сау Марко из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Дейола Алессандро пострадал.
Угловой
87'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
87'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
86'
Удар от ворот произведет Кальяри
86'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
85'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Гобби Массимо
85'
Дейола Алессандро нанес удар чуть мимо. Близко!
85'
Жервиньо Куасси из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
85'
Парма начинает контратаку
84'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
84'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
Удар от ворот произведет Кальяри
83'
Шанс! Дейола Алессандро из команды Парма пробил головой, но мимо
Угловой
83'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой справа.
83'
Краньо Алессио отбил мяч на угловой после удара Чераволо Фабио из штрафной площади.
83'
ШАНС! Чераволо Фабио вышел один-на-один с голкипером...
82'
Чераволо Фабио из команды Парма играет в стеночку с партнером по команде. Барилла Антонио это был.
82'
Парма начинает контратаку
82'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
82'
Барелла Николо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
81'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
81'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
81'
Ликояннис Хараламбос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Дейола Алессандро из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ликояннис Хараламбос
80'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
80'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
79'
Чераволо Фабио из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Удар от ворот произведет Парма
78'
Тактическая замена. Брадарич Филип уходит с поля и его заменяет Чигарини Лука
78'
Сау Марко нанес удар чуть мимо. Близко!
77'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
77'
Жервиньо Куасси нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
77'
Парма начинает контратаку
77'
Брадарич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
76'
Брадарич Филип из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
75'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
75'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
75'
Парма имеет хороший шанс забить.
75'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
74'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Инглезе Роберто уходит с поля и его заменяет Чераволо Фабио
73'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
73'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
72'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Угловой
72'
Педру Жоау III из команды Кальяри разыграл угловой с левого угла.
72'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
72'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
72'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Кастро Лукас делает скидку назад вдоль ворот
71'
Клаван Рагнар делает длинную передачу вперед
71'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
71'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
71'
Педру Жоау III из команды Кальяри играет слишком грубо. Штулац Лео оказался на газоне.
70'
Отличные скиллы показывает Педру Жоау III, обводя своих соперников
70'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Желтая карточка
69'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Барилла Антонио из команды Парма опасно и грубо сыграл. Романья Филиппо пострадал.
69'
Удар от ворот произведет Кальяри
69'
Ригони Лука пробивает по воротам...
69'
Опасность! Инглезе Роберто из команды Парма отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
68'
Брадарич Филип из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
67'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
67'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Димарко Федерико из команды Парма отправил кросс в штрафную...
67'
Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Димарко Федерико из команды Парма отправил кросс в штрафную...
67'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
66'
Якопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Отличные скиллы показывает Фариас Диего, обводя своих соперников
65'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
65'
Кальяри контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
64'
Тактическая замена. Ди Гаудио Антонио уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
64'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Парма имеет хороший шанс забить.
63'
Ригони Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Парма имеет хороший шанс забить.
63'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой справа.
62'
Клаван Рагнар из команды Кальяри хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Ригони Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Парма имеет хороший шанс забить.
62'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
ШАНС! Инглезе Роберто вышел один-на-один с голкипером...
61'
Барилла Антонио из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Парма начинает контратаку
61'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
Фол, нарушение
61'
Инглезе Роберто наказан за толчок Брадарич Филип
60'
Хорошую попытку сделал Сау Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Кастро Лукас
60'
Тактическая замена. Черри Альберто уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
60'
Сепе Луиджи не дал случится голу! Ионице Артур должен был забивать, но Сепе Луиджи сделал отличный сейв
59'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
59'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
59'
Хорошую попытку сделал Алвеш Бруну. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
59'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой справа.
58'
Клаван Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Отличные скиллы показывает Инглезе Роберто, обводя своих соперников
58'
Парма контролирует мяч.
58'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Парма
57'
Шанс! Черри Альберто из команды Кальяри пробил головой, но мимо
57'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
56'
Барелла Николо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
56'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
55'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Брадарич Филип из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
55'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Срна Дарио из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
54'
Инглезе Роберто из команды Парма опасно и грубо сыграл. Романья Филиппо пострадал.
54'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
54'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
53'
Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
53'
Педру Жоау III нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
53'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
52'
Кальяри контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Парма
52'
ШАНС! Черри Альберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Педру Жоау III из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Парма
51'
Барелла Николо из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
50'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
50'
Удар от ворот произведет Кальяри
50'
Шанс! Ригони Лука из команды Парма пробил головой, но мимо
50'
Димарко Федерико из команды Парма отправил кросс в штрафную...
Офсайд
49'
Черри Альберто из команды Кальяри в офсайде
48'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Штулац Лео сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Жервиньо Куасси изменил счет на табло!
47'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
47'
Парма начинает контратаку
46'
Удар от ворот произведет Кальяри
46'
Якопони Симоне из команды Парма делает неудачный навес.
46'
Парма имеет хороший шанс забить.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Черри Альберто из команды Кальяри сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
50'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
50'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Барелла Николо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Срна Дарио из команды Кальяри хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Парма начинает контратаку
49'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
48'
Удар от ворот произведет Кальяри
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
47'
Димарко Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Парма контролирует мяч.
46'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
Фол, нарушение
45'
Гальоло Риккардо из команды Парма опасно и грубо сыграл. Педру Жоау III пострадал.
44'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
44'
Кальяри контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Парма
43'
Отличный пас сделал Клаван Рагнар из команды Кальяри. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
42'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
Угловой
42'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
42'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Брадарич Филип из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
42'
Барелла Николо из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Сау Марко из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
41'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
41'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
41'
Хорошую попытку сделал Барилла Антонио. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
40'
Ригони Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
40'
Краньо Алессио не дал случится голу! Барилла Антонио должен был забивать, но Краньо Алессио сделал отличный сейв
39'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Парма имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Штулац Лео
37'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Соперник делает почти голевой пас, но Сепе Луиджи из команды Парма начеку и спасает ситуацию.
36'
ШАНС! Черри Альберто вышел один-на-один с голкипером...
36'
Ионице Артур из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
Травма, повреждение
35'
Ригони Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
34'
Сау Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Сау Марко из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Ригони Лука пострадал.
33'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
33'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
32'
Гальоло Риккардо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
Угловой
31'
Димарко Федерико из команды Парма подал угловой справа.
31'
Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Жервиньо Куасси нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
31'
Инглезе Роберто из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
30'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
30'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
29'
Ди Гаудио Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Жервиньо Куасси из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Парма имеет хороший шанс забить.
29'
Удар от ворот произведет Парма
29'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
28'
Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Брадарич Филип из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
28'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Ригони Лука из команды Парма играет слишком грубо. Барелла Николо оказался на газоне.
27'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
27'
Брадарич Филип из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
27'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Парма контролирует мяч.
Офсайд
26'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
26'
Брадарич Филип из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Инглезе Роберто атаковал сзади соперника. Это Срна Дарио заработал своей команде штрафной
25'
Удар от ворот произведет Парма
25'
Шанс! Брадарич Филип из команды Кальяри пробил головой, но мимо
24'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Ригони Лука из команды Парма опасно и грубо сыграл. Срна Дарио пострадал.
23'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
21'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
20'
сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Инглезе Роберто забивает!
20'
Димарко Федерико из команды Парма отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Парма
20'
Отличный пас сделал Брадарич Филип из команды Кальяри. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой справа.
19'
Гальоло Риккардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Черри Альберто из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Педру Жоау III из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Срна Дарио из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Удар от ворот произведет Кальяри
17'
ШАНС! Жервиньо Куасси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Жервиньо Куасси из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
17'
Парма имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
16'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Ионице Артур оказался на газоне.
16'
Гальоло Риккардо из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Кальяри контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
15'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
15'
Инглезе Роберто из команды Парма в офсайде
14'
Якопони Симоне из команды Парма делает отличный кросс...
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Брадарич Филип не смог попасть в створ ударом издали
13'
Барелла Николо из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
12'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Димарко Федерико из команды Парма опасно и грубо сыграл. Брадарич Филип пострадал.
11'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Димарко Федерико из команды Парма отправил кросс в штрафную...
11'
Контроль мяча: [team1]: 10%, [team2]: 90%.
10'
Удар от ворот произведет Парма
10'
Ионице Артур из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Срна Дарио из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
10'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Кальяри контролирует мяч.
9'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Парма
8'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
7'
Педру Жоау III нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
7'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает пас партнеру.
7'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Педру Жоау III из команды Кальяри подал угловой слева.
6'
Якопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 11%, [team2]: 89%.
5'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Романья Филиппо
3'
Парма имеет хороший шанс забить.
2'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Ригони Лука из команды Парма опасно и грубо сыграл. Барелла Николо пострадал.
2'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Черри Альберто нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Сау Марко из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
2'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Сау Марко из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Кальяри контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кальяри начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Парма 2:0 Кальяри
Парма
62.9% (110)
Ничья:
29.7% (52)
Кальяри
7.4% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Парма:
33.1% (58)
Ничья:
25.1% (44)
Парма:
18.9% (33)
Парма:
8% (14)
Кальяри:
4% (7)
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