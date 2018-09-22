Стадион: Эннио Тардини
1:0
20' ГолИнглезе Роберто
32' Желтая карточкаГальоло Риккардо
34' Желтая карточкаСау Марко
2:0
47' ГолЖервиньо Куасси
69' Желтая карточкаБарилла Антонио
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
95'
Судья сигнализирует, что Якопони Симоне из команды Парма поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
94'
94'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
94'
94'
94'
93'
Чигарини Лука не смог попасть в створ ударом издали
93'
93'
93'
93'
ШАНС! Дейола Алессандро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Чераволо Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Удар от ворот произведет Парма
92'
Шанс! Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри пробил головой, но мимо
92'
92'
Чераволо Фабио из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
91'
Гобби Массимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Чигарини Лука бьет со штрафного удара в створ ворот
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
90'
Судья свистит. Алвеш Бруну атаковал сзади соперника. Это Педру Жоау III заработал своей команде штрафной
90'
88'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри в офсайде
88'
88'
Чераволо Фабио из команды Парма толкнул локтем оппонента. Это Клаван Рагнар заработал фол
87'
Сау Марко из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Дейола Алессандро пострадал.
87'
87'
87'
86'
86'
86'
86'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
85'
Тактическая замена. Жервиньо Куасси уходит с поля и его заменяет Гобби Массимо
85'
Дейола Алессандро нанес удар чуть мимо. Близко!
85'
Жервиньо Куасси из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
85'
85'
Парма начинает контратаку
84'
84'
Чигарини Лука из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
83'
Шанс! Дейола Алессандро из команды Парма пробил головой, но мимо
83'
83'
Краньо Алессио отбил мяч на угловой после удара Чераволо Фабио из штрафной площади.
83'
ШАНС! Чераволо Фабио вышел один-на-один с голкипером...
82'
Чераволо Фабио из команды Парма играет в стеночку с партнером по команде. Барилла Антонио это был.
82'
Парма начинает контратаку
82'
82'
Барелла Николо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
81'
Матч возобновлен
81'
Ликояннис Хараламбос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Судья сигнализирует, что Дейола Алессандро из команды Парма поставил подножку. Пострадал Ликояннис Хараламбос
80'
80'
Чигарини Лука из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
80'
79'
79'
Чераволо Фабио из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Удар от ворот произведет Парма
78'
Тактическая замена. Брадарич Филип уходит с поля и его заменяет Чигарини Лука
78'
Сау Марко нанес удар чуть мимо. Близко!
77'
77'
Жервиньо Куасси нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
77'
Парма начинает контратаку
77'
Брадарич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
76'
76'
Брадарич Филип из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
75'
75'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
75'
Парма имеет хороший шанс забить.
75'
75'
74'
74'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Инглезе Роберто уходит с поля и его заменяет Чераволо Фабио
73'
73'
73'
72'
72'
Педру Жоау III из команды Кальяри разыграл угловой с левого угла.
72'
72'
72'
72'
Кастро Лукас делает скидку назад вдоль ворот
71'
Клаван Рагнар делает длинную передачу вперед
71'
71'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
Педру Жоау III из команды Кальяри играет слишком грубо. Штулац Лео оказался на газоне.
70'
Отличные скиллы показывает Педру Жоау III, обводя своих соперников
70'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
69'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
69'
Барилла Антонио из команды Парма опасно и грубо сыграл. Романья Филиппо пострадал.
69'
69'
Ригони Лука пробивает по воротам...
69'
Опасность! Инглезе Роберто из команды Парма отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
68'
67'
67'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Судья сигнализирует, что Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
66'
Якопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Отличные скиллы показывает Фариас Диего, обводя своих соперников
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
64'
Тактическая замена. Ди Гаудио Антонио уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
64'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Парма имеет хороший шанс забить.
63'
Ригони Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Парма имеет хороший шанс забить.
63'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Клаван Рагнар из команды Кальяри хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Ригони Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Парма имеет хороший шанс забить.
62'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
61'
ШАНС! Инглезе Роберто вышел один-на-один с голкипером...
61'
Барилла Антонио из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Парма начинает контратаку
61'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
61'
Инглезе Роберто наказан за толчок Брадарич Филип
60'
Хорошую попытку сделал Сау Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
60'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Тактическая замена. Ионице Артур уходит с поля и его заменяет Кастро Лукас
60'
Тактическая замена. Черри Альберто уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
60'
Сепе Луиджи не дал случится голу! Ионице Артур должен был забивать, но Сепе Луиджи сделал отличный сейв
59'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
59'
59'
Хорошую попытку сделал Алвеш Бруну. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
58'
Клаван Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Отличные скиллы показывает Инглезе Роберто, обводя своих соперников
58'
Парма контролирует мяч.
58'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Парма
57'
Шанс! Черри Альберто из команды Кальяри пробил головой, но мимо
57'
56'
Барелла Николо из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
56'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
55'
55'
55'
55'
Срна Дарио из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
Инглезе Роберто из команды Парма опасно и грубо сыграл. Романья Филиппо пострадал.
54'
54'
53'
53'
53'
Педру Жоау III нанес удар, мяч был парирован, но Сепе Луиджи не удержал его в руках.
53'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
52'
52'
Удар от ворот произведет Парма
52'
ШАНС! Черри Альберто нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Педру Жоау III из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
51'
Удар от ворот произведет Парма
51'
Барелла Николо из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
50'
50'
Шанс! Ригони Лука из команды Парма пробил головой, но мимо
50'
49'
Черри Альберто из команды Кальяри в офсайде
48'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Штулац Лео сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Жервиньо Куасси изменил счет на табло!
47'
47'
Парма начинает контратаку
46'
46'
Якопони Симоне из команды Парма делает неудачный навес.
46'
Парма имеет хороший шанс забить.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Черри Альберто из команды Кальяри сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
50'
50'
Барелла Николо из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Срна Дарио из команды Кальяри хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Парма начинает контратаку
49'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Димарко Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Парма контролирует мяч.
46'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
46'
Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
45'
Гальоло Риккардо из команды Парма опасно и грубо сыграл. Педру Жоау III пострадал.
44'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
44'
43'
Удар от ворот произведет Парма
43'
Отличный пас сделал Клаван Рагнар из команды Кальяри. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
43'
42'
42'
42'
42'
Брадарич Филип из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
42'
Барелла Николо из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
41'
41'
41'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
41'
Хорошую попытку сделал Барилла Антонио. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
40'
Жервиньо Куасси из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
40'
Ригони Лука из команды Парма отправил кросс в штрафную...
40'
Краньо Алессио не дал случится голу! Барилла Антонио должен был забивать, но Краньо Алессио сделал отличный сейв
39'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
39'
Парма имеет хороший шанс забить.
39'
Судья сигнализирует, что Педру Жоау III из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Штулац Лео
37'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Соперник делает почти голевой пас, но Сепе Луиджи из команды Парма начеку и спасает ситуацию.
36'
ШАНС! Черри Альберто вышел один-на-один с голкипером...
36'
Ионице Артур из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
35'
Ригони Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Сау Марко получил желтую карточку от судьи
34'
Сау Марко из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Ригони Лука пострадал.
33'
33'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
33'
33'
33'
33'
32'
Гальоло Риккардо получил желтую карточку от судьи
31'
Судья сигнализирует, что Гальоло Риккардо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
31'
Димарко Федерико из команды Парма подал угловой справа.
31'
Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Жервиньо Куасси нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
31'
Инглезе Роберто из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
30'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
29'
Ди Гаудио Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Жервиньо Куасси из команды Парма сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Парма имеет хороший шанс забить.
29'
Удар от ворот произведет Парма
29'
Барелла Николо нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
28'
28'
28'
28'
Ригони Лука из команды Парма играет слишком грубо. Барелла Николо оказался на газоне.
27'
27'
27'
27'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Парма контролирует мяч.
26'
Педру Жоау III из команды Кальяри в офсайде
26'
Брадарич Филип из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
25'
Судья свистит. Инглезе Роберто атаковал сзади соперника. Это Срна Дарио заработал своей команде штрафной
25'
Удар от ворот произведет Парма
25'
Шанс! Брадарич Филип из команды Кальяри пробил головой, но мимо
24'
Педру Жоау III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Ригони Лука из команды Парма опасно и грубо сыграл. Срна Дарио пострадал.
23'
23'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
21'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
20'
сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Инглезе Роберто забивает!
20'
20'
Удар от ворот произведет Парма
20'
Отличный пас сделал Брадарич Филип из команды Кальяри. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
19'
19'
19'
19'
Черри Альберто из команды Кальяри делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Педру Жоау III из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
18'
Ионице Артур из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
17'
Срна Дарио из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
ШАНС! Жервиньо Куасси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
17'
Парма имеет хороший шанс забить.
16'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма играет слишком грубо. Ионице Артур оказался на газоне.
16'
Гальоло Риккардо из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
15'
15'
Барелла Николо из команды Кальяри делает навес прямо в штрафную.
15'
Инглезе Роберто из команды Парма в офсайде
14'
Якопони Симоне из команды Парма делает отличный кросс...
13'
Удар от ворот произведет Парма
13'
Брадарич Филип не смог попасть в створ ударом издали
13'
Барелла Николо из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает пас партнеру.
12'
12'
Димарко Федерико из команды Парма опасно и грубо сыграл. Брадарич Филип пострадал.
11'
11'
11'
Контроль мяча: [team1]: 10%, [team2]: 90%.
10'
Удар от ворот произведет Парма
10'
Ионице Артур из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Срна Дарио из команды Кальяри сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
10'
9'
9'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Парма
8'
8'
8'
7'
Педру Жоау III нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
7'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри делает пас партнеру.
7'
7'
6'
Якопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 11%, [team2]: 89%.
5'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Судья сигнализирует, что Барилла Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Романья Филиппо
3'
Парма имеет хороший шанс забить.
2'
2'
Ригони Лука из команды Парма опасно и грубо сыграл. Барелла Николо пострадал.
2'
2'
Черри Альберто нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кальяри начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Парма 2:0 Кальяри
Парма
62.9% (110)
Ничья:
29.7% (52)
Кальяри
7.4% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Парма:
33.1% (58)
1:1 Ничья:
25.1% (44)
2:1 Парма:
18.9% (33)
2:0 Парма:
8% (14)
1:2 Кальяри:
4% (7)
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